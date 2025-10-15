Un soltero lleva su figurita de ‘Playmobil’ a ‘First Dates’ por si triunfa en la cena: “Para que nos casara en la mesa”

Miguel Ángel y Noelia en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

La llegada de Miguel Ángel, agente logístico de Alicante, y de Noelia, comercial procedente de Murcia y residente en Barcelona, a First Dates ha dejado un encuentro con una clara falta de química y atracción entre ambos participantes, marcado por las diferencias personales. Durante la cita se han vivido, de esto modo, algunos momentos peculiares, así como algunas confesiones espontáneas que han marcado el conflicto entre los solteros.

Nada más cruzar la puerta del restaurante, Miguel Ángel, de 43 años, ha dejado claro lo que le mueve de primeras de una mujer: “Me gustan las chicas que me entren por el ojo”, ha declarado en el confesionario del amor. A esa expectativa se ha sumado en segundo plano otra cualidad: “Que sea inteligente”, completaba el alicantino, el prototipo que busca en alguien para dar una oportunidad al amor.

Por su parte, Noelia, de 35 años, se ha presentado como alguien “muy intuitiva”. En sus palabras ha expresado con bastante certeza: “No me suelo equivocar para nada. Y me gusta dejarme llevar por mi intuición y pensamientos”, manifestaba a cámara. Y secundando esta premisa, predijo cómo sería el final de esta cita al ver por primera vez a su cita: la comercial murciana describió el primer contacto como algo “raro”, una percepción que se mantuvo durante la velada.

Miguel Ángel y Noelia en su cita de First Dates (Cuatro)

“Eso me ha parecido de fantasma. No puedo con ellos”

A la hora de sentarse, Miguel Ángel ha sorprendido a su acompañante al revelar una afición particular: la colección de figuras “Playmobil”. De este modo, ha sacado de su bolsillo un pequeño cura de juguete para mostrarselo a Noelia. “Por si la cita va bien, para que nos casara en la mesa”, explicaba a su cita, quien se ha quedado “un poco en shock” al escuchar al alicantino.

Esto solo fue el principio de cómo se manifestarían sus diferencias más adelante. Especialmente, el elemento que acabó siendo un obstáculo para ambos fue la edad. “A lo mejor esperaba a alguien más joven”, ha reconocido la murciana, aunque es algo con lo que su acompañante también estaba de acuerdo. Durante la cena, el diálogo desveló igualmente importantes aspectos personales: Noelia relató que vive sola con su coneja, mientras que Miguel Ángel confesó que sufre alergia “a casi todo”, incidiendo: “Pero brutal”.

Seguidamente, el agente logístico dejó claro su rechazo a los convencionalismos y a las rutinas repetidas: “Detesto los patrones de sota, caballo y rey. Tengo un estilo de vida diferente y eso me gusta. Me gusta lo diferente”, manifestaba. Esa declaración, lejos de causar impresión en su interlocutora, provocó la reacción opuesta. Noelia compartió ante las cámaras su opinión: “Eso me ha parecido de fantasma. No puedo con ellos”. Del mismo modo, la murciana fue aún más directa al decir: “Lo que tiene que hacer es no venir con las fantasmadas que ha venido... que no me cuente el rollo”.

Poco después, cuando la producción propuso que bailaran en la ‘sala del amor’ al ritmo de Karol G, ambos accedieron a la dinámica, aunque el entusiasmo del momento no alteró el desarrollo previo. Rieron y compartieron el baile, pero Noelia se mostró tajante en su valoración detrás de cámaras: “No ha habido nada de feeling bailando”.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

De este modo, en la fase final del programa, la decisión estuvo marcada por el clima de honestidad que predominó durante la velada. Ambos reconocieron la ausencia de elementos fundamentales: “Físico, atracción, química...”, admitieron. Este desenlace se concretó en la despedida de Miguel Ángel, que optó por una frase de cordialidad hacia su cita: “Que te vaya todo genial”, cerrando así la participación de ambos en el espacio de First Dates.