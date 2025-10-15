España

Un vecino de 65 años de Catarroja ha explicado en ‘First Dates’ cómo fue su experiencia con la DANA: “Estaba con el agua hasta el cuello”

Tino quedó atrapado y estuvo dando gritos y golpes hasta que, finalmente, su vecino bajó a ayudarlo

Paula Bastante Hernáiz

Paula Bastante Hernáiz

Tino y Amparo en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

Casi un año después de las inundaciones que provocó la DANA en la Comunidad Valenciana, el 29 de octubre de 2024, ha llegado al restaurante de First Dates Tino, un vecino de Catarroja, que vivió una experiencia desgarradora. El hombre de 65 años buscaba una nueva oportunidad en el amor, pero acabó llegando a los espectadores por su inolvidable recuerdo: “Me ha cogido la riada y estaba con el agua hasta el cuello”.

Nada más llegar al programa, el valenciano estuvo hablando con Carlos Sobera, a quien confesó que lo “ha pasado muy mal” durante el fuerte temporal. “Vivo solo y entró el agua en una planta baja. Hasta 1,60 metros llegó... me subí a la escalera y allí daba con la cabeza”, narraba ante él y Matías Roure. El exmecánico, ya jubilado, ha explicado que: “Era como una película de pánico, algo fuerte”. De acuerdo con lo expresó el hombre, quedó atrapado y estuvo dando gritos y golpes hasta que, finalmente, su vecino bajó a ayudarlo.

“La casa quedó destrozada, pero la he conseguido arreglar”

El relato del valenciano continuó con detalles inéditos: la casualidad hizo que fuera rescatado por el mismo vecino y una joven a la que él mismo había auxiliado previamente. Tino ha recordado concretamente: “Había salvado él previamente del bajo que había en mi casa. Entre los dos me subieron para arriba y yo empapado y tiritando... los dos llorando. Lo he pasado muy mal”, ha agregado. Tras el paso de la DANA su vivienda quedó gravemente dañada y lo obligó a iniciar una costosa reconstrucción. “La casa quedó destrozada, pero la he conseguido arreglar mediante trabajo, dinero y sacrificio”, relataba.

Carlos Sobera, le dedicó palabras de aliento a Tino, tratando de renovar su ánimo casi un año después de estos hechos: “Vamos a olvidar todo eso, que ahora estamos viviendo un momento que va a ser para ti maravilloso y feliz, porque vas a conocer a alguien”, intentó animarle el presentador. Y es que, como él mismo le había explicado a Sobera, el único motivo por el que se había decidido ir al programa había sido por la sugerencia de su nieta, quien deseaba verle disfrutar y avanzar después del duro episodio.

Ya centrados en el objetivo de la búsqueda de un nuevo amor, Tino ha reconocido que lleva más de tres décadas en soledad: “Lo he pasado muy mal, lo puedo asegurar”. No obstante, definió su interés: “Quiero tener una mujer, porque me gustan mucho”. Se describió como un hombre cariñoso y expresó claramente el tipo de relación y de pareja que busca: “Me gustaría encontrar a alguien que quiera estar conmigo en casa, hogareña. Que tenga como máximo unos 65 años. Me gusta el amor y me gusta la cama”.

Tino y Amparo en su
Tino y Amparo en su cita de First Dates (Cuatro)

La cita frente a frente de Tino en el set correspondió con Amparo, auxiliar de enfermería también de Valencia y de la misma edad. Ella se identificó como una persona “romántica y activa en la cama”. Al verla, el soltero no ocultó su impresión: “Eres guapísima. ¡Qué rubia!”. Sin embargo, el interés no fue recíproco y Amparo no mostró la misma predisposición.

Avanzados los minutos de encuentro, se mantuvo la diferencia de sintonía entre ambos. La decisión final visibilizó este desencuentro: Tino manifestó su deseo de seguir conociendo a su acompañante, mientras que Amparo fue tajante al descartar un vínculo sentimental: “No me atraes a nivel sexual”.

