España

Pablo Egea, español trabajando en Australia: “Por 52 horas en una semana gano casi 1000 euros”

El joven ha obtenido más de 66 mil reproducciones al compartir lo que gana trabajando en un bar del país oceánico

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Pablo Egea detalla su sueldo
Pablo Egea detalla su sueldo de una semana en Australia (Pexels, @egea_p)

Cada vez hay más jóvenes que cuentan con una sólida formación, se enfrentan a la realidad del mercado laboral: bajos sueldos y malas condiciones laborales que dificultan los proyectos de futuro. Ante este panorama, muchos optan por buscar oportunidades en el extranjero, como única vía para ahorrar. Un ejemplo es Pablo Egea Lozano, un creador de contenido que narra su nueva vida y experiencias en Australia. Esto lo hace desde su cuenta de TikTok (@egea_p), donde acumula más de 8 mil seguidores y en el que se puede visualizar uno de sus últimos videos -que acumula más de 66 mil reproducciones- en el que detalla cuánto gana por trabajar una semana en el país oceánico.

Tras compartir su experiencia, la grabación que ha difundido el joven, ha generado amplio interés por el estilo de vida que ha decidido adoptar el español. En dicha publicación, Egea ha desgranado los detalles de sus ingresos semanales por trabajar en un bar local. Según relata, su jornada, aunque suele ser extensa, abarcando distintos días de la semana, con turnos variables, todo se compensa con los pagos, ya que superan ampliamente los estándares de varios sectores en España.

“Voy a hacer otras doce horas, de una a una”

A lo largo de la semana documentada, Egea detalló cómo se distribuyen sus turnos: “Yo, por lo general, trabajo en el mismo bar siempre, así que empezamos hoy a la una de la tarde hasta la una de la mañana, en principio", expresa, antes de afirmar que “sí, doce horas”. Sin embargo, al terminar la jornada y cerrar el establecimiento a esa hora ha conseguido sumar “más 360 dólares”, lo que se traducen a 203,34 euros. Esto se traduciría como una atribución de 16,91 la hora -aunque probablemente sea más bajo y se incluya algún plus por nocturnidad-.

Pablo Egea detalla su sueldo
Pablo Egea detalla su sueldo de una semana en Australia (@egea_p)

En su segundo día laboral, la dinámica fue diferente. “Segundo día que se me ha olvidado grabar, ya estoy terminando el turno. Hoy solo de una a cinco, o sea, cuatro horitas y en total, 120 dólares”, comparte el español. Le habrían pagado 30 euros la hora, esta vez sin tener en cuenta las horas nocturnas. Durante esa semana, Egea decidió librar miércoles y jueves, por lo que dada la flexibilidad horaria puede planificar mejor sus planes de ocio y laborales. “El miércoles fui a ver ballenas y el jueves hicimos un poco de surf, me apunté al gym y demás”, detallaba en su perfil.

Tal y como ha explicado, el siguiente día que se incorporó al trabajo, “trabajé de una (p.m.) a una (a.m.), también en el bar, doce horas por 30 dólares la hora, 360 dólares”, asegura. Mientras, el sábado y domingo las condiciones cambian y muchos pasan a cobrar unas tasas horarias superiores. Debido a ello, el primero de los dos días “voy a hacer otras doce horas, de una a una”, en las que ganó 420 dólares (237,23 euros). En el último tramo de la semana, la remuneración recibe otro aumento: “Al ser domingo me pagan un poquito más la hora y nos metemos otras doce horitas”, donde recolecta un total de 480 dólares (271,13 euros).

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

Al hacer el balance, Egea presenta el resumen de su semana, que muchos de sus seguidores analizaron con atención: “Y en total, por 52 horas trabajadas en una semana, nos dan 1760 dólares, que son casi mil euros (994,13). Y eso sin contar los tips, que son bastante generosos”, explica al terminar el video. “Y tú, ¿trabajarías en Australia por un sueldo así?“, pregunta el joven a sus seguidores.

Temas Relacionados

EmpleoHosteleríaHostelería EspañaAustraliaTikTok EspañaRedes Sociales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Caminar en ayunas, ¿ayuda a bajar de peso más rápido? Esto es lo que dice la ciencia

Aunque pueda parecer una práctica fácil y sin complicaciones a largo plazo, hay que tener en cuenta muchos factores para poder realizarla de manera correcta

Caminar en ayunas, ¿ayuda a

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre dormir con alguien o solo: “No es igual para hombres y mujeres”

El descanso nocturno puede verse afectado según duermas con o sin compañía

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre dormir

Esta es la actividad que pueden hacer las personas de 50 años para mantener el cerebro joven

Al llegar la madurez, el cerebro necesita estímulos para ralentizar el deterioro cognitivo

Esta es la actividad que

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

El experto de la cuenta ‘Garaje Hermético’ relata los tres principales tipos de empresas del sector

“Todo el mundo habla de

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La demandada ha sido condenada a la readmisión del trabajador, el abono de salarios dejados de percibir y una indemnización de 8.000 euros

Un juzgado de Málaga anula
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Todo el mundo habla de

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La DGT establece nuevas restricciones para conductores mayores de 65 años

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Primer aniversario de la DANA, en directo: funeral por las 237 víctimas en Valencia, críticas a Mazón y última hora del homenaje

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Aunque te

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 29 de octubre

El Dacia Sandero es el coche más vendido, pero los españoles no compran (solo) coches baratos: “El precio medio es de 33.251 euros”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”