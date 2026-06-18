El influencer Gonzalo Montoya moviliza a toda Argentina para encontrar a una chica de la que se ha enamorado en el mundial: “Me voy allí vivir”

Gonzalo Montoya asiste a 'Casa MÓ: Solosea' el exclusivo evento anual que organiza Multiópticas, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

El mundial de fútbol no es solo un encuentro con el deporte y las aficiones, sino también el escenario perfecto para dejar volar las emociones y, tal vez, encontrar el amor. Eso mismo es lo que esperaba el influencer sevillano Gonzalo Montoya, quien está viviendo el Mundial 2026 desde dentro y está experimentando lo que es adentrarse en cada uno de sus partidos y su gente.

El concursante de Gran Hermano 14 y participante de La isla de las tentaciones ha tenido varias relaciones a lo largo de su vida, la más conocida y extensa con Susana Bicho, quien puso punto y final en el reality de parejas de Telecinco. Sin embargo, y tras romper hace unos meses con la influencer María López, el sevillano sigue creyendo en el amor y, sobre todo, en los flechazos.

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Esto mismo es lo que le ocurrió en la noche del pasado miércoles. El joven se encontraba junto a la afición argentina disfrutando del partido contra Argelia y allí conoció a una chica que descontroló completamente su corazón: “En otra vida quiero ser argentino, por cierto me he enamorado esta noche. Me voy para Argentina papá”. Según explicó, hablaron varios minutos y él le pidió sus redes sociales para mantener el contacto; no obstante, debido a la euforía de los hinchas, acabó yéndose esa noche sin su nombre ni teléfono.

Publicación de Gonzalo Montoya en redes sociales (INSTAGRAM).

“Necesito encontrarla, estuvimos hablando y nos perdimos de vista. De verdad, estoy enamorado. Entrego todo, me voy a Argentina a vivir. Lo dejo todo. Si alguien sabe cómo contactar con ella que me diga”, compartía este jueves en sus redes.

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Sus seguidores no han dudado en mover cielo y tierra para encontrar a la joven, mientras que Montoya aseguraba que era capaz de mudarse a Argentina por amor. Tanto es así, que su historia ha acabado siendo la protagonista del programa La Novela en LuzuTV, uno de los canales de streaming más conocidos del país de la Plata. “La esperanza es lo último que se pierde. ¡Aguante Argentina!“, ha mantenido.

Publicación de Gonzalo Montoya en redes sociales (INSTAGRAM).

Una historia sin final feliz

La historia de amor de Gonzalo Montoya no ha acabado como él quería. A pesar de que sus seguidores consiguieron dar con la chica en cuestión de horas, parece ser que su corazón ya se encuentra ocupado. Se trata de la modelo argentina Marti Moreno, quien reside en Florida y tiene pareja desde hace tiempo. Unos datos que se conocieron gracias al comentario de su amiga en la publicación: “Chicos, es mi amiga. Está de re novia. Pero sí, no da más de linda”.

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A pesar de todo, el creador de contenido no ha perdido el ánimo. “Por todos los que creyeron. No pasa nada, un trago y seguimos”, ha compartido con sus seguidores mientras bebía una cerveza. Además, ha publicado una reflexión: “Gracias a todos los argentinos que me dais vuestro abrazo. Yo sé que en la otra vida fui uno de los vuestros, o lo seré. Siento las cosas como vosotros, amo la vida y doy todo por cuanto no tengo sin esperar nada a cambio más que una sonrisa de vuelta. Yo sé que me alumbra el Sol de Mayo allá por donde voy”.