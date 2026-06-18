España

Desarticulan en España una red que explotaba a mujeres venezolanas simulando vínculos con el Tren de Aragua

Las 14 víctimas identificadas debían saldar deudas de entre 7.000 y 9.000 euros. La Policía ha detenido a 17 integrantes de la organización en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo

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La investigación ha permitido identificar a 14 víctimas y detener a 17 personas en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres venezolanas en Madrid y Tenerife. Según han informado este jueves en un comunicado, las investigaciones permitieron identificar a 14 mujeres víctimas que, tras ser captadas en Venezuela, fueron trasladadas a España bajo la promesa de una vida mejor y terminaron forzadas a ejercer la prostitución para saldar deudas impuestas por la red, que oscilaban entre 7.000 y 9.000 euros. Los investigados, además, retiraban la documentación personal de las víctimas y las amenazaban tanto a ellas como a sus familiares en origen para impedir que abandonaran la red, al hacerse pasar por integrantes del grupo armado Tren de Aragua.

Los responsables de la organización trasladaban a las víctimas entre varios pisos prostíbulos situados en distintas localidades españolas. Este modus operandi tenía como objetivo maximizar los beneficios económicos, manteniendo un control constante sobre los movimientos y la actividad de las mujeres explotadas. Durante la operación, los agentes detuvieron a 17 integrantes de la organización y tres de ellos permanecen en prisión provisional.

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La investigación se inició en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la situación de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en pisos de Tenerife. Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes lograron localizar nuevas víctimas en la isla y en diferentes municipios de Madrid, lo que permitió reconstruir la estructura y el funcionamiento interno de la red criminal. Según la Policía, el grupo imponía deudas a las víctimas y utilizaba el traslado constante entre pisos para dificultar su localización y mantener la coacción.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Unos meses después, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

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Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

Dos mujeres ejerciendo la prostitución. EFE/Ricardo Maldonado Rozo
Dos mujeres ejerciendo la prostitución. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

España, uno de los principales puntos de tránsito y destino en Europa para la trata

La trata con fines de explotación sexual afecta cada año a decenas de mujeres migrantes en España, muchas de ellas procedentes de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Fuentes policiales y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han advertido sobre el aumento de casos relacionados con mafias que captan a mujeres en situación vulnerable y las someten a condiciones de explotación en Europa. En los últimos años, los cuerpos de seguridad españoles han llevado a cabo operaciones similares en distintas regiones del país, desmantelando redes que replican patrones de deuda, traslado forzoso y control sistemático sobre las víctimas.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la trata de personas, y recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la detección y el rescate de víctimas de estos delitos.

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