España

Un español que vive en Australia revela cuánto se gana en una semana trabajando en la temporada del grano

El peón agrícola, una figura clave para la recolección y manipulación de cereales, tiene un salario medio de 1.376 euros al mes en España

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Cuánto se gana en una
Cuánto se gana en una semana trabajando en la temporada del grano (Pexels)

En plena temporada de grano en España, el peón agrícola es una figura clave para la recolección y manipulación de cereales como trigo, maíz y girasol. Las jornadas de estos trabajadores suelen ser bastante exigentes, adaptándose a ritmos intensos y a las condiciones del campo.

Algo que se contrapresta, según los últimos datos actualizados de Indeed, el pasado 11 de octubre, con un salario medio de 1.376 euros al mes. Un sueldo que, al parecer, no tiene nada que ver con los que se pueden ver fuera del territorio español. En este sentido, @lega.wave, un guía español que lleva cinco años viviendo en Australia, ha hecho un video en el que revela cuánto se gana en una semana trabajando en la temporada del grano en el país oceánico.

“Este tipo de temporada suele durar unos dos meses y depende mucho del clima”

El guía español ha dejado constancia de cómo la remuneración agrícola presenta diferencias notorias según la localización geográfica. En su video, describe en detalle la experiencia laboral en las explotaciones australianas durante la campaña de cosecha de grano, un sector agrícola estacional fundamental para el país oceánico. Y es que, Australia, como uno de los productores y exportadores de granos del mundo, prevé alcanzar la cuarta mayor cosecha de trigo de su historia este año al haber sido testigos de lluvias superiores a las previstas, según Agro Negocios.

Un español que vive en
Un español que vive en Australia revela cuánto se gana en una semana trabajando en la temporada del grano (@lega.wave)

Concretamente, las estimaciones del Departamento de Agricultura, divulgadas el lunes en su informe trimestral de cosechas, sitúan la producción total de granos para 2025 en aproximadamente 62 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 12% respecto al reporte de junio. Esto significaría un aumento en la oferta de empleos. En el caso de Lega Wave, ha optado por una de las empresas de mayor valor agrario en el país, lo que ha hecho que su incorporación haya sido más rápido.

“He trabajado dos veces la temporada del grano, pero en esta última fui con amigos y amigas de toda la vida. Lo hicimos con la empresa Grain Corr, que es de las más importantes y grandes de toda Australia y, por ende, de las más fáciles en las que entrar”, relata.

El guía explica que “en este tipo de granjas te pagan por horas, donde cobrábamos a 34 dólares australianos (18,93 euros) las primeras 40 horas trabajadas y después pasábamos a cobrar a 61 las horas extras (33,96 euros)”. Esto genera diferencias sustanciales en los ingresos semanales en función de la intensidad de la campaña y la cantidad de trabajo disponible. “Había mucha diferencia entre las primeras y últimas semanas de la temporada, donde hay menos trabajo y cobras unos mil dólares (556,75 euros), y las semanas de en medio, donde haces más horas y puedes llegar a cobrar más de 3.000 dólares a la semana (1670,25 euros)”, detalla. Por lo que si contamos con un mes de cuatro semanas, se podría ganar 4.454 euros.

Así se cosecha la aceituna en una de las almazaras más antiguas del mundo: un aceite de oliva virgen extra biodinámico y de premio

Asimismo, la variabilidad de las retribuciones está ligada, según @lega.wave, a factores externos como el clima y las condiciones de la cosecha. “Este tipo de temporada suele durar unos dos meses y depende mucho del clima, ya que no puedes trabajar con lluvia y de cómo se haya dado la cosecha del año”, concluye.

Temas Relacionados

TrigoCosechaGranoCampoAustraliaTikTok EspañaRedes Sociales EspañaSalarioSueldoEspaña-SociedadEspaña-Noticia

Últimas Noticias

Jorge Ángel, enfermero: “Puedes acabar en el hospital por morderte la uñas”

Este mal hábito puede provocar complicaciones en la salud

Jorge Ángel, enfermero: “Puedes acabar

Silvia Severino, psicóloga: “Estas frases de tus padres eran abuso emocional”

Algunas expresiones ridiculizan o minimizan los sentimientos de los niños

Silvia Severino, psicóloga: “Estas frases

Improcedente el despido de un peón agrícola que cuidaba 160 vacas en Sevilla y fue acusado de “falta de respeto al empresario y maltrato a los animales”

El trabajador presentó un recurso para que se le abonara las pagas extras y los descansos en su indemnización, pero se lo han denegado

Improcedente el despido de un

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 16 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -1,06 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Estado de las reservas del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de octubre

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Tipo de cambio: precio del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un peón agrícola que cuidaba 160 vacas en Sevilla y fue acusado de “falta de respeto al empresario y maltrato a los animales”

La peculiar técnica de un policía para conseguir que los asistentes a una fiesta bajaran el volumen de la música: “La gente del lugar apreció su estilo”

Interior gastará cuatro millones de euros para proteger las prisiones españolas de los asaltos de drones: en 2024 hubo 23 intentos de pasar drogas y móviles

Juristas contra el Ruido: “No solo hay que denunciar al agresor acústico, también a la Administración que lo permite”

¿Puede Trump castigar a España con aranceles por negarse a gastar en Defensa? El Gobierno lo niega, Bruselas no comenta y los expertos lo aclaran

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de octubre

José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “Cuando compramos a los grandes proveedores, sale de un depósito donde está mezclado todo”

Los beneficios del alquiler va por barrios: Villaverde Alto es el más rentable de España y ofrece un retorno del 11% a los caseros

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 15 de octubre

Montse Cespedosa, asesora financiera: “La banca ha abierto el grifo a los promotores de viviendas”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos