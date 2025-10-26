España

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

El presidente valenciano responde a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, que calificó de “indecente” el apoyo de PP y Vox a Mazón pese a su “negligente gestión” de la tragedia

Clara Arias

Por Clara Arias

El presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante su visita al centro del 112 (Rober Solsona / Europa Press)

El intercambio de reproches entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha alcanzado este domingo un nuevo episodio de tensión política. Mazón ha acusado al líder socialista de “tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia” con el objetivo de “tapar los escándalos de corrupción que le envuelven”, en respuesta a las declaraciones de Sánchez durante un acto en León en las que calificó de “indecente” el apoyo de los líderes del PP y Vox al dirigente valenciano.

En su intervención, el presidente del Gobierno vinculó directamente la gestión del Ejecutivo autonómico valenciano con lo que definió como un “patrón repetido” en las comunidades gobernadas por el Partido Popular: “recortes en los servicios públicos, mala gestión y mentiras para tapar su incompetencia”. Las palabras del líder socialista se produjeron en el marco de un acto de precampaña del PSOE celebrado en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa bajo el lema ‘Un alcalde para Castilla y León’, junto al candidato autonómico Carlos Martínez.

“Lo indecente es tratar de sacar rédito político”

La respuesta de Mazón llegó pocas horas después a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que calificó de “miserable” la actitud del presidente del Gobierno. “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven”, escribió el jefe del Ejecutivo valenciano.

El presidente de la Generalitat reprochó además a Sánchez “no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada”, aludiendo a las consecuencias de la DANA que el año pasado provocó graves inundaciones en la Comunidad Valenciana y que se saldaron con 229 víctimas mortales. “Lo miserable es no dar las ayudas a las familias afectadas, y lo abyecto es afirmar que ‘si necesitan ayuda, que la pidan’”, añadió Mazón en su mensaje.

El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cierre de las jornadas ‘Atrévete a construir el futuro (Fernando Otero / Europa Press)

Asimismo, acusó al Gobierno central de mantener una actitud de “abandono” hacia la Comunidad Valenciana. “Ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, como le hemos pedido en multitud de ocasiones”, afirmó, insistiendo en que las deficiencias en la respuesta a la DANA “ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología”, ambos organismos dependientes del Estado.

Sánchez denuncia un “manual del deterioro institucional”

Durante su intervención en León, Sánchez centró gran parte de su discurso en criticar la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Según el jefe del Ejecutivo, los más de 300 millones de euros transferidos por el Estado a Castilla y León “no se han traducido en mejoras para los ciudadanos”, y denunció lo que calificó como un “manual del deterioro institucional” que, a su juicio, comparten los gobiernos autonómicos de los populares.

“Da igual que se llamen Ayuso, Mañueco o Mazón. Recortan, gestionan mal y mienten para tapar su negligencia”, aseguró el presidente, provocando aplausos entre los asistentes. Sánchez vinculó además la tragedia valenciana con otras situaciones ocurridas en regiones gobernadas por el PP: “En Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes; en Andalucía, se recortó en Sanidad y dejaron a las mujeres desprotegidas; en Valencia, se recortó en protección civil y se produjo una de las tragedias más graves que ha vivido esa tierra”.

El líder socialista reprochó también a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y a Santiago Abascal, líder de Vox, su respaldo a Mazón tras lo ocurrido. “La gestión fue negligente, pero el apoyo de Abascal y Feijóo a Mazón es indecente para los valencianos y los familiares de las víctimas”, subrayó Sánchez.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denuncia la "negligente" gestión de la Comunidad Valenciana de la DANA y lamenta el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón: "Es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas" (Europa Press)

Un enfrentamiento en clave electoral

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de precampaña, con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León y en un clima político cada vez más polarizado. Sánchez utilizó el acto en León para reforzar la figura de Carlos Martínez, alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Junta, mientras arremetía contra lo que considera “la falta de proyecto” del Partido Popular a nivel nacional.

“Al frente del PP no hay nadie al volante”, ironizó el presidente, recordando que “desde hace siete años, el único cambio real que ha propuesto el PP ha sido cambiar de líder”. Según Sánchez, “ya van tres y cada cual peor”.

