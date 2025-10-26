La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

El líder del PPCV y 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de partido en Alicante. (Roberto Plaza/Europa Press)

¿Sigue siendo Carlos Mazón la apuesta del PP en Valencia? ¿Cuándo dejará de serlo? ¿Está el president dispuesto a intentar revalidar su liderazgo o dimitirá? No es la primera vez que se formula esta pregunta en Génova, pero todavía ninguna de ellas tienen una respuesta convincente. La continuidad del presidente valenciano, un año después de las trágicas inundaciones que le han puesto en el punto de mira como principal responsable de la gestión, sigue siendo una piedra en el zapato del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El jefe de la oposición, que rehuyó durante los primeros meses del líder del PPCV, está dispuesto a mostrar su respaldo público, al menos durante su gestión en las labores de reconstrucción en la comunidad. Eso sí, su futuro político seguirá siendo un tabú hasta poder valorar “el éxito de la reconstrucción”. Por su parte, Mazón todavía no ha decidido si volverá a presentarse a los comicios en 2027, ya que el Congreso que debería revalidar su candidatura ha sido aplazado, sin fecha exacta, hasta 2026.

Pero a pesar de los esfuerzos de la Dirección Nacional por centrar la realidad en el presente, un año después, el impacto de la gestión de las inundaciones del 29 de octubre, que dejaron 229 muertos en esta comunidad, sigue marcando el panorama político en la Comunidad Valenciana.

El rechazo generalizado hacia el jefe del Consell ha quedado reflejado en la mayoría de las encuestas, donde alertan que algunos territorios podrían ser arrebatados a los populares. El último sondeo publicado por Levante-EMV reflejó que el 81,2% de los encuestados cree que el president de la Generalitat debe dimitir por su gestión de la DANA y el 90% considera que no debería optar a la reelección. Otra encuesta publicada el 9 de octubre, esta vez de 40db para El País y la Cadena SER, mostró que el 71% de los valencianos considera que Mazón debería dimitir, una opinión compartida incluso por el 69% de los votantes de Vox y el 57% de los simpatizantes populares. La percepción negativa sobre su gestión de la catástrofe es abrumadora: el 75,5% la califica de mala o muy mala.

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha defendido este lunes, día en el que cumple dos años al frente del Consell, que el balance de su gestión "lo tienen que hacer los ciudadanos". Además, ha afirmado que es algo que los valencianos pueden hacer "diariamente" a partir de los datos de la reconstrucción tras la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el 29 de octubre. Además, preguntado sobre si agotará los cuatro años de mandato: "Ese es el plan, siempre". Por otro lado, ha afirmado que "no hay ningún sueldo vitalicio": "El estatuto de los presidentes no me lo he inventado yo" (Fuente: Europa Press).

“Toda esa opinión de la ciudadanía” sobre la gestión del ‘president’ de la Generalitat y su Consell “irá cambiando”, insiste el síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, cuando es preguntado por la tónica general de las últimas encuestas. “Con decisiones valientes como se está haciendo aquí en la Comunitat, aprobando los presupuestos y apostando por esa recuperación, toda esa opinión de la ciudadanía irá cambiando”, agregó.

Valencia peligra para el PP

A pesar del descontento por la figura de Mazón, la primera de las encuestas muestra que el PP seguiría siendo la fuerza más votada en la comunidad, con 34 escaños y un 31,7% de intención de voto, aunque perdería seis escaños respecto a 2023. Pero lo que preocupa es el avance de Vox, que experimentaría el mayor crecimiento, con un aumento de cuatro escaños, situándose en 17 diputados y un 16,5% de intención de voto y colocándose como tercera fuerza.

Pero ojo, porque el sondeo de 40db muestra un cambio de tendencia en la provincia de Valencia, la más afectada por las inundaciones: allí, la izquierda superaría al PP, que perdería cuatro diputados.