España

La nariz te delata: así revela tu nivel de estrés, según la ciencia

Se trata de un nuevo método para medir el estrés que relaciona ansiedad con el enfriamiento de la nariz

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una mujer experimentando los primeros
Una mujer experimentando los primeros síntomas de la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las personas experimentan un estado de estrés, sus cuerpos reaccionan mucho antes de que sean conscientes de ello. Mente y cuerpo están estrechamente relacionados. Lo que sucede en la psicología humana repercute en la fisiología. Un estudio de la Universidad de Suxxes, en Reino Unido, determinó que uno de los lugares donde se manifestaban los posibles síntomas de la ansiedad era la nariz. Según este estudio, cuando las personas experimentan un estado de estrés, la nariz baja su temperatura.

Mediante el uso de cámaras térmicas de alta sensibilidad, los expertos registraron cómo los sentimientos de ansiedad y estrés tienen consecuencias visibles en el rostro, siendo la nariz el lugar más notorio.

El ensayo clínico fue realizado en 29 voluntarios. Primero se relajaron escuchando ruido blanco. A continuación, los especialistas les pautaron preparar en tres minutos un discurso sobre el trabajo de sus sueños. Cuando llegó el momento de la presentación ante un tribunal de desconocidos, durante los minutos que duró la exposición, las cámaras térmicas identificaron un patrón retroactivo: el descenso en tres y seis grados de la temperatura nasal. Esto determinó el síntoma inmediato de la fisiología humana ante el devenir de la ansiedad.

Una participante describió la sensación así: “mientras sentía cómo se me subían los colores a la cara, la cámara térmica mostraba cómo mi nariz se volvía azul.”

En consecuencia, el suceso tiene un fundamento biológico muy claro. La ansiedad desvía la sangre de la nariz hacia los ojos y los oídos, produciendo un descenso de la temperatura. El motivo fisiológico se basa en una mejor escucha y concentración. El cuerpo adquiere un estado de alerta.

La termografía infrarroja

Debido a la termografía infrarroja, los expertos pudieron detectar variaciones térmicas producidas por el sistema nervioso simpático, que gestiona las respuestas de lucha o huida. La novedad más inmediata es que, ahora, esta tecnología innovadora permite medir esos cambios en tiempo real. Este avance resulta muy útil en espacios clínicos o académicos.

Diagnóstico del sistema nervioso (foto:
Diagnóstico del sistema nervioso (foto: Freepik)

La profesora Gillian Forrester, responsable del proyecto, explicó:

“Incluso las personas entrenadas para soportar situaciones estresantes muestran una caída térmica en la nariz. Es una respuesta universal del cuerpo, un marcador biológico del estrés.”

Después de la prueba, las personas recuperaron su temperatura nasal normal. No obstante, la variación en la temperatura era diferente dependiendo de la persona. Esto demostró la capacidad de algunos usuarios de manejar los nervios con respecto a otros.

“El tiempo que tarda la nariz en volver a calentarse podría ser una medida objetiva de resiliencia emocional, declaró Forrester.

La Fórmula con Mónica Esgueva - El secreto detrás de tu ansiedad

Un descubrimiento positivo para la salud mental

Este descubrimiento supone un avance en psicología y salud mental. Constituye un dispositivo que podría ayudar en la identificación de casos clínicos, tanto leves como graves, de ansiedad o depresión. Asimismo, actuar como un mecanismo de prevención en etapas de depresión temprana, monitoreando la salud de los pacientes.

En consecuencia, la posibilidad de detectar el estrés sin grandes cuestionarios, sino a través de un diagnóstico fisiológico, supone un avance en los cuidados del cuerpo. De esta manera, las cámaras térmicas se convierten en un aliado indiscutible de la psicología.

Temas Relacionados

AnsiedadDepresiónEnsayo clínicoSistema nerviosoSalud mentalEspaña-SociedadEspaña-Salud

Últimas Noticias

No, Sanidad no te ha pedido renovar la tarjeta sanitaria: el nuevo fraude del que alerta la Guardia Civil

Una nueva campaña de ‘phising’ se hace pasar por el Ministerio de Sanidad para robar los datos a la ciudadanía

No, Sanidad no te ha

Ángela Fernández, psicóloga, sobre la ansiedad: “El diálogo interno tiene que ser nuestra mejor herramienta de regulación emocional”

La especialista asegura que la ansiedad o el estrés no solo se manifiestan a nivel físico, sino que puede verse reflejado en la forma en que hablamos con nosotros mismos

Ángela Fernández, psicóloga, sobre la

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

El PIB pierde impulso: crece solo un 0,6% durante los meses de verano y confirma la desaceleración económica

El INE avanza que el crecimiento interanual se ralentizó hasta el 2,8% debido a una menor demanda nacional y a un menor aporte de la demanda externa

El PIB pierde impulso: crece

Así será el funeral de Estado por las víctimas de la DANA presido por los reyes Felipe y Letizia en Valencia

Se trata de un evento de carácter laico en el que la seguridad estará reforzada y no habrá hueco para los discursos políticos

Así será el funeral de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La DGT establece nuevas restricciones para conductores mayores de 65 años

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El PIB pierde impulso: crece solo un 0,6% durante los meses de verano y confirma la desaceleración económica

Andrés Millán, abogado, sobre las hipotecas: “Con este consejo te ahorrarás miles de euros”

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 29 de octubre

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”