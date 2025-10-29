El patrimonio millonario de El Gran Wyoming, el presentador con 19 casas que defiende el derecho a la vivienda digna

El Gran Wyoming, en una imagen de archivo. (Europa Press)

José Miguel Monzón Navarro, conocido como El Gran Wyoming, está viviendo un 2025 muy especial. El icónico presentador está a punto de cumplir 20 años al frente de El Intermedio, una efeméride que coincide con el importante reconocimiento que acaba de recibir, al ser galardonado con el Premio Ondas nacional de televisión a mejor comunicador.

El cómico ha recibido esta distinción “por su buen hacer, compromiso y valentía para dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la televisión”, según la organización, un galardón que se suma a sus otros dos Ondas de mejor conducción de programa de actualidad (2009) y mejor presentador (2013).

A lo largo de su fructífera trayectoria, el comunicador se ha granjeado el respeto de la profesión y la popularidad entre el público, pero también ha logrado reunir un patrimonio millonario con casi una veintena de inmuebles en su haber. Esto le ha generado constantes críticas por la contradicción entre su defensa abierta del derecho a la vivienda y su posición como gran tenedor de ese bien. “Entiendo que alguno vea una contradicción entre tener varias casas y reclamar más intervención pública en el mercado inmobiliario, aunque eso perjudique a propietarios como yo”, llegó a afirmar en su programa, añadiendo que “tener varias casas no quiere decir que sea ajeno al mundo que me rodea”.

Casas y empresas

En concreto, Wyoming es titular de 19 inmuebles, la mayoría de ellos pisos de menos de 100 metros cuadrados situados en el centro de Madrid, una de las zonas con mayor demanda de alquiler del país. Además, destaca la posesión de un chalet de 350 metros cuadrados en el exclusivo barrio de Arturo Soria, que estuvo en venta por 1.290.000 euros tras su separación, y otro chalet en la misma zona valorado en 1.250.000 euros, donde reside actualmente con sus hijos durante la semana.

El Gran Wyoming, en 'El Intermedio'. (Atresmedia)

El patrimonio inmobiliario de Wyoming no se limita a la capital. También es copropietario de una casa heredada en Alcalá de Henares y de un terreno en Los Negrales, en Alpedrete. Aunque la cifra de 19 inmuebles se ha mantenido estable en las últimas declaraciones públicas, existe la posibilidad de que se hayan producido ventas recientes, aunque no existen datos oficiales que lo confirmen.

El entramado empresarial de El Gran Wyoming se articula principalmente a través de dos sociedades: Asuntos y Cuestiones Varias SL, de la que es administrador único y que cuenta con un patrimonio neto de dos millones de euros; y 18 Chulos Records SL, vinculada a su faceta musical y de producción. Estas empresas han servido como vehículo para gestionar sus ingresos y patrimonio, aunque también han sido objeto de atención mediática y fiscal.

En 2013, Wyoming fue investigado y multado por la Agencia Tributaria con 910.000 euros por irregularidades fiscales relacionadas con el uso de sociedades interpuestas, una práctica habitual entre figuras públicas en aquellos años. El presentador atribuyó la responsabilidad de la gestión financiera a su gestoría y negó haber cometido delito fiscal alguno.

Controvertida posición

El considerable patrimonio inmobiliario de Wyoming ha sido objeto de críticas y controversia, especialmente desde sectores que cuestionan la coherencia entre su discurso social y su actividad como gran propietario. Ante las críticas, El Gran Wyoming ha defendido públicamente su postura. En una entrevista con Vanitatis, aseguró que su patrimonio es fruto de décadas de trabajo y que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a invertir sus ingresos: “Hago lo que quiero con mi dinero”. Además, reconoció que las medidas fiscales impulsadas por la izquierda le perjudican como propietario, pero matizaba: “Otra cosa es que esté de acuerdo o no con ello”.

En sus intervenciones, siempre ha reiterado que la posesión de varias viviendas no le convierte en alguien ajeno a los problemas sociales y ha reivindicado la necesidad de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda. Según él mismo ha señalado en El Intermedio, “la vivienda puede ser un negocio y una inversión, pero, ante todo, es una necesidad básica”.

La carrera de El Gran Wyoming abarca más de tres décadas en televisión, con hitos como El peor programa de la semana, Caiga quien caiga y, desde 2006, El Intermedio en laSexta, donde se ha consolidado como referente de la sátira política. Antes de dedicarse por completo a la comunicación, Wyoming se licenció en Medicina y llegó a ejercer como médico en un ambulatorio y durante su servicio militar.

En el plano personal, estuvo casado más de 20 años con Marisa García Roselló, con quien tuvo tres hijos: Marina, Miguel y Ángela. Marina ha seguido los pasos de su padre en televisión, trabajando como ayudante de redacción en Espejo Público y El Intermedio. Tras la separación de su primera mujer, Wyoming ha mantenido una relación con Irene Muñecas Muñoz, 25 años menor que él, aunque la discreción ha marcado esta etapa de su vida.