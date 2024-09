La vida personal del Gran Wyoming: una infancia complicada, una novia 25 años menor y 3 hijos

El presentador Wyoming durante la gala del 18º aniversario de El Intermedio. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Quizás poco conocido por su nombre real, José Miguel Monzón, Wyoming es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida privada. Trabajando en televisión desde los años 80, ha ido alcanzando metas hasta llegar a donde está hoy, en El Intermedio, programa de La Sexta. Gracias al canal, su rostro sigue siendo conocido ante los espectadores de televisión de todas las generaciones.

Pasó por Telecinco y desde el 2006 hasta hoy permanece en su programa de La Sexta. Su vida ha estado marcada por logros profesionales, que le han hecho destacar entre sus compañeros. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre su vida privada, pues el presentador es algo reservado en lo que respecta a sus asuntos personales.

Su vida ha estado marcada por momentos difíciles, en especial durante su infancia. Nacido en Madrid el 15 de mayo de 1955, procede de una familia numerosa y conocida entre los vecinos de su barrio. De padre farmacéutico, Jose Miguel ha tenido una infancia marcada por visitas al hospital. Su madre padecía problemas de salud mental y fue ingresada en un sanatorio. Junto a su familia, Wyoming iba a visitar a su madre todos los fines de semana.

Lo que ya era costumbre, cambió cuando su madre empezó a empeorar, quedando totalmente incapacitada. Esto marcaría para siempre la vida del presentador, pues en ocasiones ha confesado lo que le ha marcado esa falta de figura materna en su vida. Reconoce que su ausencia se ha hecho notar más cuando él ya era más mayor.

Wyoming durante el entierro de su madre, febrero de 2007. (Europa Press Reportajes / Europa Press)

Como otros muchos famosos, Chechu, como le conocen sus amigos, no suele exhibir su vida privada, pero tampoco la oculta. Esto, supone algo positivo para él y su familia y es que puede disfrutar de llevar una vida tranquila sin verse perseguido por las cámaras de televisión, los paparazzi o acaparar las portadas del corazón.

Su familia

Como ya se ha mencionado, no se sabe mucho sobre la familia de Monzón. No obstante, algo que sí que se conoce, es que estuvo 20 años casado con Marisa García Roselló. Con ella tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón. Marina (26 años), Miguel (24 años) y Ángela (23 años) tienen como padre a uno de los grandes humoristas de la televisión. La mayor de los tres, decidió seguir los pasos de su padre y estudió Periodismo. Esta ha trabajado en programas como Espejo Público y en El Intermedio como ayudante de redacción.

Wyoming se divorció y comenzó una relación sentimental con Irene Muñecas Muñoz, 25 años menor que él. Pero no se sabe mucho sobre la pareja, pues si algo caracteriza a Chechu es que detesta las redes sociales y no suele compartir nada sobre sus asuntos privados en ellas. “Me siento como un payaso que pone la cabeza para que le tiren tartas”, decís sobre el tema.

Si hay algo que se conoce de José Miguel, es que cuenta con un gran patrimonio. No todo el mundo puede decir que cuenta con 19 inmuebles. En ocasiones, Wyoming ha dado explicaciones y ha dicho que con su dinero, puede invertir en lo que él quiera. Se sabe que estuvo residiendo en un chalet de 350 m² y que este, se puso en venta por una cifra que pocos pueden permitirse, 1.290.000 €. Aunque él, siempre se ha mantenido en la sombra de contar todo lo que posee, pues como ya se sabe, no le gusta ser protagonista.