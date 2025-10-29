España

El bizcocho fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes: huevos, crema de chocolate y avellanas y harina

Para conseguir un bizcocho esponjoso y con mucho sabor a chocolate solo hacen falta un puñado de ingredientes y poco más de 30 minutos de nuestro tiempo

Ana Plaza

Ana Plaza

Receta de bizcocho de chocolate
Receta de bizcocho de chocolate con solo tres ingredientes (Adobe Stock)

Los postres fáciles, rápidos y con pocos ingredientes son auténticos salvavidas para aquellos reposteros amateurs que busquen iniciarse en el mundo de la cocina dulce. Lo cierto es que no se necesitan más que un puñado de elementos para conseguir un postre riquísimo, con mucho sabor y que triunfe con todos tus invitados, y esta receta de bizcocho con solo tres ingredientes lo demuestra.

La base de esta tarta es la crema de chocolate y avellanas, tipo Nocilla o Nutella, que se une a un poco de harina y huevos para formar una especie de brownie que enamorará a los más ‘chocolateros’. La clave de esta receta se encuentra en batir muy bien los huevos, si puede ser con una batidora de varillas, para introducir en ellos todo el aire posible hasta que dupliquen su volumen. Después, tendremos que añadir el resto de ingredientes con delicadeza, mezclando con movimientos envolventes para conseguir que nos quede un bizcocho muy esponjoso y suave.

Receta de bizcocho fácil de chocolate y avellanas

La receta consiste en mezclar bien los tres ingredientes y hornear en un molde adecuado. El resultado es un bizcocho compacto pero suave, húmedo y muy aromático, gracias al protagonismo de la crema de chocolate y avellanas. Puedes emplear cualquier marca comercial de este tipo de cremas. El secreto para que quede esponjoso está en batir correctamente los huevos y en mezclar el resto de ingredientes con movimientos envolventes.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20-25 minutos

Tiempo total: 30-35 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 120 g de crema de chocolate y avellanas (tipo Nutella, Nocilla, etc.)
  • 35 g de harina de trigo (aprox. 3 cucharadas colmadas)

Cómo hacer bizcocho de tres ingredientes, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180℃ y prepara el molde untándolo ligeramente con mantequilla o cubriéndolo con papel de hornear.
  2. Bate los huevos durante al menos cinco minutos hasta que estén espumosos y hayan duplicado su volumen; este paso es clave para lograr una miga ligera.
  3. Mientras tanto, calienta la crema de chocolate y avellanas unos segundos en el microondas si estuviera muy espesa para facilitar la mezcla.
  4. Añade la crema de chocolate y avellanas a los huevos batidos poco a poco, mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado.
  5. Tamiza la harina e incorpórala también con suavidad a la mezcla anterior.
  6. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie.
  7. Hornea durante 20-25 minutos; controla la cocción pinchando con un palillo en el centro: si sale limpio, ya está listo.
  8. Deja enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.
  9. Sirve cuando enfríe por completo. Si lo deseas, puedes decorarlo con un poco de azúcar glas por encima o incluso añadirle trozos de fruta fresca, frutos secos picados o una cobertura a base de la propia crema de chocolate y avellanas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre seis y ocho porciones, dependiendo del tamaño del molde y del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 140 kcal por porción
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse hasta tres días a temperatura ambiente en un recipiente hermético, o hasta cinco días en la nevera. Para preservar su textura, se recomienda envolver en film transparente o guardar el recipiente bien cerrado.

