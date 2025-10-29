Detenido uno de los mayores traficantes de hachís de Europa en Huelva: se fugó de prisión y se escondía en un taller

Detención de narcotraficante (Policía Nacional)

Un reconocido narcotraficante ha sido detenido en Huelva. La Policía Nacional ha encontrado a uno de los principales criminales de Europa vinculados al hachís en un taller de Almonte. Se había escapado de un centro penitenciario, donde se enfrentaba a una condena de hasta tres años, aprovechando un permiso de libertad.

El riesgo de fuga era evidente, lo que ha exigido realizar una acción coordinada muy preparada. Se incautó una suma importante de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones. Tras la detención, el hombre fue trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva para la tramitación de las diligencias. Después, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, que ordenó su reingreso en prisión.

El arrestado, además de enfrentarse a un cargo por quebrantamiento de condena, cuenta con varios asuntos judiciales pendiente en diferentes juzgados españoles, relacionadas con delitos de tráfico de drogas y crimen organizado. Se trata de un personaje conocido dentro del mercado ilegal.

Detención de un narcotraficante en Huelva

Efectivos de la Policía Nacional localizaron al individuo cuando se encontraba en el interior de un taller mecánico, reparando un vehículo. El hombre se mantenía oculto en el establecimiento para evadir el encuentro y control de las autoridades. El plan de entrada se diseñó ante la posibilidad de que el detenido intentara escapar utilizando alguno de los vehículos presentes en el taller.

Durante la intervención, los agentes sorprendieron al narcotraficante en el mismo momento en que disponía de una suma considerable de dinero en efectivo, distribuido en billetes de diverso valor. La cifra confiscada no fue precisada, pero la Policía resalta la importancia de la cantidad incautada como posible evidencia en la instrucción de la causa.

Los investigadores consideran al arrestado una pieza clave en las rutas de introducción de hachís hacia el continente europeo, motivo por el cual el seguimiento policial no se interrumpió durante el periodo en el que se mantuvo fuera del alcance de la justicia. Ahora, han atrapado a un importante objetivo.

Buscado después de fugarse de prisión

El arrestado se encontraba en búsqueda y captura tras quebrantar una condena en curso, ya que no retornó a prisión al finalizar un permiso concedido por la administración penitenciaria. El individuo no solo acumulaba antecedentes penales vinculados al tráfico de drogas, sino que sumaba también varias requisitorias activas emitidas por diferentes juzgados de toda España.

Las órdenes de detención hacen referencia tanto a delitos contra la salud pública como a su presunta relación con organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de hachís. El sospechoso ha sido trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva, donde se practicaron las correspondientes diligencias policiales.

Tras permanecer allí horas mientras se formalizaba el parte de detención y se preparaba la documentación judicial, el supuesto narcotraficante pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia. A instancias de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión en cumplimiento del quebrantamiento de condena, a la espera de las resoluciones judiciales sobre el resto de las causas que tiene pendientes.