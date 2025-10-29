España

Así actúa la avispa velutina, la especie asiática que ha dejado tres muertes en Galicia: “Localiza su nido en las zonas altas de los árboles”

El avispón asiático llegó a España en 2010 y ha expandido su presencia al resto del país, especialmente en el norte peninsular

C. Amanda Osuna

C. Amanda Osuna

Avispas asiáticas (AdobeStock)
Avispas asiáticas (AdobeStock)

En solo dos semanas la avispa velutina ha provocado la muerte de tres personas en Galicia, que sufrieron la picadura mientras realizaban actividades al aire libre. Los ataques del avispón asiático han despertado las alarmas en la comunidad y el gobierno ya reconoce un aumento extraordinario de la presencia del insecto.

El caso más reciente tuvo lugar el pasado domingo en Cospeito (Lugo), donde un vecino de 55 años falleció mientras cazaba. El primero de ellos había sido un hombre de 79 años del municipio de Dozón (Pontevedra) que sufrió un ataque del avispón asiático mientras trabaja en el campo. Días después, un vecino de Irixoa (A Coruña) concejal del Partido Popular murió mientras desbrozaba su finca.

La avispa vetulina llegó a España por primera vez en 2010, a Navarra, desde donde se extendió al resto del país, principalmente al norte peninsular: País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña. Mikel Alexander González, doctor en Ciencias Biológicas y responsable de Innovación Científica y Entomología del Grupo SASTI, explica para Infobae España que, pese a los intentos por introducirse en Baleares, está encontrando resistencia. “Parece que es una especie que le gusta más las zonas boscosas, húmedas y verdes del norte de España".

No obstante, recientemente se ha detectado su presencia en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde un vecino avistó un enjambre de avispones asiáticos cuyo nido tardó semanas en localizarse. “Estaba en un manzano en un terreno privado y se encontró gracias a la intervención de bomberos, del consorcio de apicultores, una empresa privada de control del plagas, personal del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía”, relata el entomólogo.

En qué se diferencia la avispa velutina de la avispa común

La muerte de estos tres hombres ha generado un clima de preocupación entre los vecinos de las zonas de mayor riesgo, que temen la picadura del insecto. En realidad, pese a su característico tamaño, no se trata de una especie más agresiva que la avispa común, sino que coloca sus nidos en zonas cercanas a la presencia de humanos: árboles de fincas, iglesias, caminos... El experto explica que la avispa común también ataca a las personas si siente que su nido está amenazado o si se irrita.

No obstante, el veneno de esta especie exótica ha sido estudiado y sí se ha detectado que es ligeramente superior al de la avispa común. “Si una persona es alérgica, tiene la misma probabilidad de fallecer si le pica el avispón asiático o la avispa común”, recuerda el entomólogo. Las tres personas que murieron tras la picadura del insecto eran alérgicas. “Si no eres alérgico, lo normal es que curse de manera similar a una avispa normal”.

La picadura del avispón asiático

Puesto que no se trata de una especie mucho más agresiva, su picadura es similar a la de la avispa “normal”. Es decir, la reacción sería hinchazón, entumecimiento y dolor en la zona. De acuerdo con el experto, “cuando después de la picadura empiezas a sentirte mareado, malestar, vómitos, náuseas, taquicardia, sudoración... Eso es un aviso de que algo no va bien y de que hay que ir inmediatamente al hospital“.

Las personas alérgicas, que lo saben tras someterse a las pruebas de dermatología, llevan siempre encima una vacuna inyectable de adrenalina. El último vecino en fallecer no tuvo tiempo de ponerse la medicación.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Los nidos del avispón asiático, el verdadero desafío

En otro punto de Andalucía, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla) ha emitido un comunicado en el que informaba de la presencia de avispas velutinas y de la búsqueda de los nidos. “Está siendo bastante complicado por la forma de colmena que tienen y la posibilidad de que esté en cualquier sitio. Los servicios municipales están actuando allí donde se encuentran, incluso se ha volado con dron y entrado en varias casas pero en este caso está siendo muy complicado. Las empresas de control de plagas están avisadas pero vienen cuando estén localizados los nidos”, reza el texto.

“Algunas empresas de control de plagas que tenemos en España, sobre todo en el norte, están muy bien preparadas porque ya llevan años lidiando con esta especie, pero en otras comunidades autónomas no se tiene experiencia en la retirada de estos nidos. Al fin y al cabo, el nido de esta especie invasora lo suele localizar muchas veces en zonas altas de árboles y esto es un inconveniente”, relata González.

Al ubicarse en las copas de los árboles, la forma de destruirlos implica el uso de una pértiga o subiéndose a una grúa o escalera. Incluso puede hacerse con pistolas de paintball cargadas con pelotas que llevan dentro un biocida y, al ser disparadas al nido, explotan y matan a las avispas. Independientemente del método que se elija, el trabajo debe hacerlo un profesional equipado con un traje antiavispones.

