Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

El concejal del PP de Irixoa, Ramón José Dopico Martínez, ha muerto este miércoles tras sufrir varias picaduras de una avispa asiática mientras desbrozaba una finca.
