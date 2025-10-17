España

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

El edil popular, de 76 años, se encontraba desbrozando una finca

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Una avispa asiática (Freepik)
Una avispa asiática (Freepik)

El concejal del PP de Irixoa, Ramón José Dopico Martínez, ha muerto este miércoles tras sufrir varias picaduras de una avispa asiática mientras desbrozaba una finca.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

avispa asiaticapicadurasPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

España prepara las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia y contará con el regreso de Hermoso y Mapi León

Sonia Bermúdez da su primera

Un multimillonario británico de 79 años busca pareja por Tinder para dar a luz a un heredero: “No creo que sea demasiado mayor”

Creó su perfil en la aplicación gracias a la sugerencia de un empleado

Un multimillonario británico de 79

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

El derbi madrileño de la jornada 9, que se disputa este domingo 19 de octubre a las 21.00 horas, se podrá ver en la plataforma

Getafe - Real Madrid: cómo

Avena trasnochada, un desayuno lleno de fibra y proteínas que se prepara prácticamente solo

Para aquellos que quieran disfrutar de un desayuno saludable pero prefieran apurar la alarma por las mañanas, esta receta a base de avena, leche y semillas de chía es la opción más fácil y práctica

Avena trasnochada, un desayuno lleno

La suplementación con ácidos grasos podría revertir la pérdida de visión asociada a la vejez, según un estudio

Investigadores de la Universidad de California han descubierto que la activación de una enzima mejora la visión

La suplementación con ácidos grasos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un concejal del PP

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de una avispa asiática

Del grito y el puñetazo en un acuartelamiento al fallo del Supremo: una pelea entre cabos redefine los límites de la sanción penal militar

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

ECONOMÍA

José Elías, empresario multimillonario: “Le

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

DEPORTES

Sonia Bermúdez da su primera

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”