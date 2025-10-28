Matías Roure, camarero de ‘First Dates’, recibe a Lidia Santos como nueva compañera con una indirecta a su ex, Lidia Torrent

Matías Roure, camarero de ‘First Dates’. (Mediaset España)

First Dates arranca una nueva etapa con renovada cabecera y nuevo rostro detrás de la barra. Mientras Carlos Sobera continúa al frente del restaurante del amor, Laura Boado ha decidido despedirse del formato para emprender nuevos proyectos profesionales. En su lugar llega Lidia Santos, modelo e influencer andaluza que debuta en el programa de Cuatro como camarera.

El estreno de Santos no pasó desapercibido por un detalle muy comentado: la bienvenida que le dio Matías Roure. El camarero argentino, histórico miembro del equipo y ex de Lidia Torrent, reaccionó con humor al conocer el nombre de su nueva compañera. “Qué bonito nombre, por favor. ¡Qué hermosos recuerdos!”, exclamó al saludarla, en una frase que los espectadores interpretaron como una indirecta a su antigua pareja. El momento no tardó en viralizarse en redes, donde muchos recordaron su historia de amor con la hija de Elsa Anka.

Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

La felicidad de Lidia Santos en su nuevo puesto de trabajo

“No me esperaba una acogida como esta. Desde el primer día sentí una conexión muy bonita con mis compañeros. A pesar de llevar poco tiempo trabajando juntos, me han hecho sentir como en familia”, afirmó Lidia Santos en su presentación ante los medios, en la que estuvo presente Infobae España días antes de su estreno en el dating show presentado por Sobera.

Durante los primeros minutos de la entrega emitida este lunes, y antes de recibir a los comensales, Sobera quiso dar la bienvenida a la nueva incorporación. “Chicos, esta noche es muy importante porque se incorpora nuestra nueva compañera y no ha sido fácil encontrarla, porque las anteriores dejaron el listón muy alto”, comentó el presentador, recordando así a Laura Boado, Elsa Anka y Lidia Torrent, tres de las camareras más emblemáticas del programa. “Pero yo creo que va a encajar a la perfección”, añadió con su habitual complicidad.

Lidia Santos, nueva camarera del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

El fichaje de Lidia Santos supone su estreno televisivo como rostro fijo y también su primera experiencia como camarera. “Es la primera vez que trabajo en esto, también es la primera vez que trabajo como camarera. No sabía si se me iba a caer toda la bandeja o los platos, pero al final ha ido muy bien”, contaba en declaraciones a Infobae España. “Carlos, las gemelas y Matías son unos compañeros increíbles, tanto delante como detrás de las cámaras. Son enormes profesionales y estoy aprendiendo muchísimo de ellos”, añadía. La modelo malagueña espera ir ganando confianza con el paso de los programas.

La frescura de ‘First Dates’ tras nueve años en pantalla

La llegada de Santos marca una nueva etapa para el formato de Cuatro, que en los últimos meses ha renovado su estética, su cabecera y parte del equipo de camareros. Con esta incorporación, el programa busca seguir manteniendo su esencia romántica y su frescura en las noches televisivas, combinando nuevas caras con los rostros más queridos del restaurante.

El restaurante más famoso de la televisión comienza una nueva temporada con un nuevo fichaje en el plantel de camareros, Lidia Santos

La incorporación también coincide con un impulso general del programa en su octava temporada, donde la producción ha apostado por nuevos perfiles de solteros, historias más diversas y un tono más dinámico. La intención es que First Dates siga siendo un referente del entretenimiento en abierto, manteniendo su equilibrio entre humor, emoción y espontaneidad. Lidia Santos se suma así a un formato consolidado que, tras casi una década en emisión, continúa reinventándose sin perder la magia que lo convirtió en un clásico de la televisión española.