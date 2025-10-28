España

Matías Roure, camarero de ‘First Dates’, recibe a Lidia Santos como nueva compañera con una indirecta a su ex, Lidia Torrent

El programa de Cuatro ha comenzado la semana presentado a la modelo malagueña como parte del elenco

Alba García

Por Alba García

Guardar
Matías Roure, camarero de ‘First
Matías Roure, camarero de ‘First Dates’. (Mediaset España)

First Dates arranca una nueva etapa con renovada cabecera y nuevo rostro detrás de la barra. Mientras Carlos Sobera continúa al frente del restaurante del amor, Laura Boado ha decidido despedirse del formato para emprender nuevos proyectos profesionales. En su lugar llega Lidia Santos, modelo e influencer andaluza que debuta en el programa de Cuatro como camarera.

El estreno de Santos no pasó desapercibido por un detalle muy comentado: la bienvenida que le dio Matías Roure. El camarero argentino, histórico miembro del equipo y ex de Lidia Torrent, reaccionó con humor al conocer el nombre de su nueva compañera. “Qué bonito nombre, por favor. ¡Qué hermosos recuerdos!”, exclamó al saludarla, en una frase que los espectadores interpretaron como una indirecta a su antigua pareja. El momento no tardó en viralizarse en redes, donde muchos recordaron su historia de amor con la hija de Elsa Anka.

Elenco del programa 'First Dates'.
Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

La felicidad de Lidia Santos en su nuevo puesto de trabajo

“No me esperaba una acogida como esta. Desde el primer día sentí una conexión muy bonita con mis compañeros. A pesar de llevar poco tiempo trabajando juntos, me han hecho sentir como en familia”, afirmó Lidia Santos en su presentación ante los medios, en la que estuvo presente Infobae España días antes de su estreno en el dating show presentado por Sobera.

Durante los primeros minutos de la entrega emitida este lunes, y antes de recibir a los comensales, Sobera quiso dar la bienvenida a la nueva incorporación. “Chicos, esta noche es muy importante porque se incorpora nuestra nueva compañera y no ha sido fácil encontrarla, porque las anteriores dejaron el listón muy alto”, comentó el presentador, recordando así a Laura Boado, Elsa Anka y Lidia Torrent, tres de las camareras más emblemáticas del programa. “Pero yo creo que va a encajar a la perfección”, añadió con su habitual complicidad.

Lidia Santos, nueva camarera del
Lidia Santos, nueva camarera del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

El fichaje de Lidia Santos supone su estreno televisivo como rostro fijo y también su primera experiencia como camarera. “Es la primera vez que trabajo en esto, también es la primera vez que trabajo como camarera. No sabía si se me iba a caer toda la bandeja o los platos, pero al final ha ido muy bien”, contaba en declaraciones a Infobae España. “Carlos, las gemelas y Matías son unos compañeros increíbles, tanto delante como detrás de las cámaras. Son enormes profesionales y estoy aprendiendo muchísimo de ellos”, añadía. La modelo malagueña espera ir ganando confianza con el paso de los programas.

La frescura de ‘First Dates’ tras nueve años en pantalla

La llegada de Santos marca una nueva etapa para el formato de Cuatro, que en los últimos meses ha renovado su estética, su cabecera y parte del equipo de camareros. Con esta incorporación, el programa busca seguir manteniendo su esencia romántica y su frescura en las noches televisivas, combinando nuevas caras con los rostros más queridos del restaurante.

El restaurante más famoso de la televisión comienza una nueva temporada con un nuevo fichaje en el plantel de camareros, Lidia Santos

La incorporación también coincide con un impulso general del programa en su octava temporada, donde la producción ha apostado por nuevos perfiles de solteros, historias más diversas y un tono más dinámico. La intención es que First Dates siga siendo un referente del entretenimiento en abierto, manteniendo su equilibrio entre humor, emoción y espontaneidad. Lidia Santos se suma así a un formato consolidado que, tras casi una década en emisión, continúa reinventándose sin perder la magia que lo convirtió en un clásico de la televisión española.

Temas Relacionados

First DatesCarlos SoberaCuatroMediaset EspañaEspaña-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Un hombre evita su quinto intento de asesinato: ha sufrido varios tiroteos y su hermano y su suegro murieron a manos de un sicario

Se trata de Adel B, un hombre de 25 años conocido por su presunta vinculación con el narcotráfico en París

Un hombre evita su quinto

Herida de gravedad una mujer en El Pedroso (Sevilla) tras ser atropellada por su expareja

El agresor se dio a la fuga, pero ya ha sido localizado por la Guardia Civil

Herida de gravedad una mujer

Las personas que no se lavan los dientes por la noche tienen más riesgo de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Las bacterias de la boca pueden propagarse al torrente sanguíneo y provocar una inflamación en el corazón

Las personas que no se

Miguel Torres y Juanjo Bona rompen las reglas en la recta final de ‘MasterChef Celebrity’ y el jurado toma medidas extremas

Los aspirantes infringieron las normas durante una de las pruebas y provocaron que los miembros del jurado tomasen duras medidas con ellos

Miguel Torres y Juanjo Bona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE elige a Miguel

El PSOE elige a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la carrera electoral en Extremadura

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

Extremadura agita el calendario en territorio PP, pero los barones alejan el escenario de elecciones en Castilla y León y Aragón

El Buque ‘Cantabria’ de la Armada se une a la misión de la OTAN en el Mediterráneo ‘Noble Shield’

Una madre consigue la patria potestad de sus tres hijos porque su exmarido, condenado por maltrato, se fue a Pakistán y dejó de pagar la pensión alimenticia

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

Alquiler Seguro recurrirá la multa de 3,6 millones de euros propuesta por el Gobierno que consideran “abusiva” y “desproporcionada”

Cuál es el precio de la gasolina este 28 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”