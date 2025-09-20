Elsa Anka confiesa cómo se encontró a Mar Flores tras el posado de Terelu Campos

Elsa Anka fue una de las primeras en apoyar públicamente a Mar Flores tras la publicación de sus memorias. La modelo acudía hace unos días a 'Y ahora Sonsoles' y aseguraba haber presencia situaciones en las que su amiga tenía moratones durante su relación con Carlo Costanzia.

Ahora, Europa Press ha vuelto a hablar con Elsa y ha confesado que ve a su amiga "en calma" porque "por fuera se refleja el alma" y que ahora está viviendo un momento muy dulce porque "compartimos ser abuelas".

Sin embargo, Anka ha desvelado que no ha visto las fotografías del posado de Terelu Campos con Carlo y que, por tanto, no puede opinar de lo que le parece ni si es un mensaje entrelíneas.

Eso sí, la madre de Lidia Torrent confirmaba que estuvo con Mar en el desfile de Carolina Herrera y que "está muy bonita y en calma", por lo que no cree que le haya afectado el posado porque "cuando llegamos a una edad priorizas el sentirte bien contigo misma, el poder estar a gusto... y ella en apariencia estaba preciosa".

Por último, ha explicado que "he hecho lo que me nació en un momento determinado" al hablar de la delicada época que pasó su amiga cuando estaba con Costanzia, pero considera que "ya no me toca" seguir dando su opinión al respecto.