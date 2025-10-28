España

Las personas que no se lavan los dientes por la noche tienen más riesgo de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Las bacterias de la boca pueden propagarse al torrente sanguíneo y provocar una inflamación en el corazón

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Pasta de dientes (Shutterstock España)
Un hábito de higiene tan simple como lavarse los dientes puede convertirse en un aliado inesperado para nuestro corazón. Saltarse el cepillado puede tener consecuencias para nuestra salud bucal, como el desarrollo de caries o el mal aliento. No obstante, la evidencia científica demuestra que quienes no se lavaban los dientes por la noche tienen más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Son varios los estudios que han abordado la relación entre la microbiota oral y el desarrollo de ciertas afecciones. Uno de los más importantes que puso sobre la mesa la conexión entre el cepillado de dientes y las enfermedades cardiovasculares fue un estudio publicado en 2018 en la European Heart Journal, que observó un aumento de probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca en quienes se saltaban este hábito nocturno de higiene.

Durante la noche, la producción de saliva disminuye, lo que incrementa la vulnerabilidad de la boca frente a las sustancias nocivas. Por ello, el cepillado antes de dormir adquiere una relevancia especial y se considera el más importante del día.

Saltarse el cepillado de dientes, especialmente en la noche, puede hacer que las bacterias de la boca se propaguen por todo el torrente sanguíneo, provocando una inflamación generalizada que afecte especialmente al corazón y los vasos sanguíneos. A largo plazo, dicha inflamación puede derivar en aterosclerosis, una enfermedad que provoca el endurecimiento de las arterias.

La importancia de lavarse los dientes

La acumulación de placa bacteriana tras cada comida representa uno de los principales riesgos para la salud bucodental, ya que estas bacterias, al alimentarse de los restos de comida, generan ácidos que deterioran el esmalte dental. Por este motivo, la eliminación eficaz de la placa mediante el cepillado regular constituye un pilar fundamental en la prevención de enfermedades y molestias futuras en la boca.

La higiene dental se sostiene sobre cuatro prácticas esenciales: el cepillado de los dientes, el uso de hilo dental, la aplicación de enjuague bucal y las revisiones periódicas con el dentista. De esta manera, una boca sana se caracteriza por la limpieza de las piezas dentales, la ausencia de molestias o dolor en las encías y la falta de halitosis, es decir, mal aliento. La clínica dental Socident subraya que la rutina diaria de higiene debe incluir el cepillado después de cada comida, así como al levantarse y antes de acostarse, para mantener estos estándares de salud.

López Rosetti - La importancia de cepillarse los dientes - Home

El momento del cepillado resulta determinante. La recomendación es realizarlo dentro de los 30 minutos después de la ingesta de alimentos, ya que este intervalo permite eliminar los restos antes de que las bacterias produzcan ácidos que desmineralizan los dientes. Si el cepillado se retrasa, aumenta el riesgo de sensibilidad dental y otros problemas asociados. Además, tras el cepillado, se aconseja enjuagar la boca, preferentemente con un enjuague bucal, o con agua si se está fuera de casa.

No existe un número exacto de veces que se deba cepillar los dientes al día, pero la sugerencia más extendida es hacerlo tres veces diarias, siempre que sea posible. Cada sesión de cepillado debe durar entre dos y tres minutos para asegurar una limpieza adecuada. No obstante, Socident advierte que un cepillado excesivamente frecuente o vigoroso puede dañar la dentina y debilitar el esmalte, lo que resulta perjudicial para la salud bucal.

