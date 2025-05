Una encuesta revela una alarmante falta de higiene dental entre los adultos: un 45% no utiliza hilo dental y un 12% emplea el dedo como cepillo de dientes improvisado

Lavarse los dientes. (Pexels)

Lavarnos los dientes es un hábito que deberíamos hacer, mínimo, dos veces al día. Sin embargo, basta con mirar los datos para comprobar que son muchas las personas que no lo hacen con la frecuencia que deberían y tampoco de una manera óptima. En un taller organizado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española, con la colaboración de Oral B, los profesionales revelaron que 4 de cada 10 menores no se cepillan con la periodicidad recomendada y el 60% no dedica el tiempo adecuado. Además, como indica La encuesta poblacional de la salud bucodental, el 14% de la población adulta (unas 5,5 millones de personas) tampoco lo hace con la asiduidad aconsejada. Asimismo, según se van cumpliendo años, los hábitos de higiene empeoran.

Este problema traspasa nuestras fronteras y lo encontramos en otros países como Reino Unido. Un estudio realizado por Philips Sonicare, ha mostrado que la mitad de los adultos británicos escatiman en su cuidado dental y que una quinta parte prefiere un enjuague bucal rápido en lugar de cepillarse los dientes. La encuesta —en la que participaron 2000 adultos— ha expuesto que el 45% no utiliza hilo dental, el 41% sólo se cepilla una vez al día y el 12% ha recurrido a usar el dedo como cepillo de dientes improvisado.

Un mal cepillado por pereza, falta de tiempo o malestar

Los expertos recomiendan cepillarse los dientes durante unos dos minutos. Sin embargo, este análisis muestra que dos de cada diez personas invierten menos tiempo en este proceso alegando pereza, falta de tiempo o malestar. Lo hacen simplemente para refrescar el aliento y no como una limpieza a fondo. Es más, uno de cada diez confiesa no haber utilizado nunca hilo dental ni productos similares.

Rosemarie Maka, una trabajadora de Philips Sonicare, ha comentado que muchos adultos “recortan gastos en la higiene bucal”. Sin embargo, no tienen en cuenta que esto “puede tener graves consecuencias para la salud”. “Algo que la gente no percibe hasta que es demasiado tarde”, indica.

La investigación también ha mostrado que el 79% cree que se juzga a las personas por su higiene bucal y la apariencia de sus dientes. Además, el 42% asume que no se cuida si tiene dientes decolorados, mal aliento u otros problemas bucales.

Las consecuencias de una mala higiene bucal: no tener citas o no hablar con gente

Otro análisis, esta vez realizado por OnePoll.com, ha dejado ver que el 23% piensa que un mal cuidado bocal les ha impedido en alguna ocasión hacer cosas como: hablar con gente (46%), tener una cita (29%) o publicar fotos en las redes sociales mostrando sus dientes (27%). No sólo eso, casi la mitad incluso sugiere que esto podría afectar a sus relaciones románticas y a su empleabilidad.

A pesar de saber que es un detalle que puede incidir en muchos aspectos de la vida, sólo una cuarta parte hace una visita al dentista una vez al año, mientras que el 35% confiesa no haber acudido nunca a un higienista. Una mala higiene bucal trae sus consecuencias: el 41% se ha sometido a un empaste, el 27% a una extracción dental y el 17% a una endodoncia. Los expertos aseguran, que las secuelas pueden ir mucho más allá, se pueden desarrollar enfermedades cardíacas y otros problemas de salud graves.