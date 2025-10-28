España

Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

El economista concedió una entrevista a ‘Infobae España’ hace unos meses, en la que aseguró que las nuevas generaciones “van a vivir bastante mejor” que la de sus padres

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Entrevista a Gonzalo Bernardos en
Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos suele explicar desde los medios de comunicación cuál es el panorama económico español actual. Hace unos meses, en una entrevista concedida en Infobae España, fue muy optimista, y aseguró que las nuevas generaciones “van a vivir bastante mejor” que la de sus padres, gracias al repunte de la productividad, la especialización en servicios profesionales y la reactivación del sector de la construcción.

Además, lanzó un mensaje muy llamativo. Y es que, según él, algunos oficios tradicionales podrían alcanzar sueldos de entre 5.000 y 6.000 euros mensuales en los próximos años.

“Cada vez somos mejores produciendo servicios especializados”

Durante la charla, Bernardos recordó que España lo pasó “muy mal entre 2008 y 2019″. A su juicio, la década posterior a la crisis financiera supuso un lastre para la economía nacional, ya que estuvo marcada por “salarios ultrabajos”. El objetivo de esto fue que saliéramos “de la recesión a través de exportar, basándonos en la competitividad de las empresas, no en la productividad, sino en pagar muy mal”. Sin embargo, el economista asegura que la tendencia cambió radicalmente a partir de 2020: “A partir de 2020 las cosas mejoran mucho”.

Este cambio, sostuvo, se debe a una transformación del modelo productivo y a una mejora notable en la productividad española. “La productividad española comienza a aumentar sustancialmente gracias a que cada vez somos mejores produciendo servicios especializados de auditoría, consultoría, ingeniería, abogacía, arquitectura…”, explicó.

Según Bernardos, este avance en la calidad del empleo y en el nivel de especialización está teniendo efectos positivos tanto en los salarios como en las perspectivas laborales de los trabajadores más cualificados. Asimismo, el economista puso cifras a este crecimiento: “La productividad ha subido en el año pasado 1,2 puntos, cosa que no subía tanto, si la memoria no me falla, en un escenario de creación de empleo desde el año 2000”.

Gonzalo Bernardos Domínguez ​ es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. En nuestra entrevista con él, hablamos del problema de la vivienda en España, de los sueldos y las pensiones.

Sobre esto, añadió que “España va a ir mucho mejor, porque además, si a esto le metes el sector de la construcción, la capacidad de generar empleo que va a tener en los próximos años, la gente va a cobrar mucho más”.

“Verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra”

Bernardos destacó especialmente el papel que jugará el sector de la construcción, que, tras años de declive, podría vivir una segunda edad dorada. “Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción”, afirma con rotundidad. Este aumento salarial, según él, no será un caso aislado, sino una consecuencia directa de la escasez de profesionales cualificados en determinados oficios manuales.

“Lo que pasa es que hay poca mano de obra especializada y a mí que un yesero se gane 5.000 o 6.000 euros es que me pone muy contento, porque además es que las empresas de construcción lo van a poder pagar”, asegura el economista. En su opinión, este fenómeno demuestra que “muchísima gente en los próximos años va a vivir mucho mejor de lo que ha vivido”.

El repunte de la construcción, junto al auge de los servicios técnicos y jurídicos, configura lo que Bernardos considera un futuro laboral más equilibrado entre profesiones universitarias y oficios de toda la vida. De este modo, el mercado de trabajo podría ofrecer oportunidades de alta remuneración tanto a quienes apuestan por la formación superior como a quienes optan por la vía de la especialización técnica o manual.

Temas Relacionados

Gonzalo BernardosEmpleo en EspañaSalarios EspañaTrabajadores EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna

Las ciudades de España que mejor y peor duermen, según un estudio

El ciudadano español duerme una media de 6 horas y 56 minutos y se acuesta sobre la 00:32 horas

Las ciudades de España que

Esto es lo que pasaría si tu cerebro no sintiese miedo, según la neurociencia: “Puede ser más peligroso de lo que parece”

Loren, experta en neurociencia, ha explicado un caso real en su cuenta de TikTok (@neuroloren)

Esto es lo que pasaría

Alertan por presencia de gluten no reportado en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo

La AESAN señaló que, a pesar del etiquetado que dice explícitamente que este producto no contiene gluten, sí tiene

Alertan por presencia de gluten
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre solicita la custodia

Un padre solicita la custodia compartida de sus hijos y la Justicia lo rechaza: denuncias de malos tratos, desacuerdos y un clima familiar hostil llevan a mantener la exclusiva a la madre

La justicia rechaza la custodia compartida a un padre condenado por violencia machista: los hijos mejoraron tras un tiempo sin tener contacto con él

Una madre registra a su hija con sus apellidos, se separa del padre y solicita que este no tenga patria potestad ni visitas: la Justicia rechaza su petición por ser ella quien rompió el vínculo

El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resurgir del barro: un año después de la DANA, la actividad económica de las empresas se ha recuperado en un 90%

ERC propone una ley de vivienda con impuestos progresivos y la eliminación de beneficios fiscales que se debatirá en el Congreso

Manuel Requena, abogado, sobre las relaciones de pareja: “Si no firmas un papel, tu amor no vale nada”

DEPORTES

El descabellado estadio que quiere

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca