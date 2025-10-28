Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos suele explicar desde los medios de comunicación cuál es el panorama económico español actual. Hace unos meses, en una entrevista concedida en Infobae España, fue muy optimista, y aseguró que las nuevas generaciones “van a vivir bastante mejor” que la de sus padres, gracias al repunte de la productividad, la especialización en servicios profesionales y la reactivación del sector de la construcción.

Además, lanzó un mensaje muy llamativo. Y es que, según él, algunos oficios tradicionales podrían alcanzar sueldos de entre 5.000 y 6.000 euros mensuales en los próximos años.

“Cada vez somos mejores produciendo servicios especializados”

Durante la charla, Bernardos recordó que España lo pasó “muy mal entre 2008 y 2019″. A su juicio, la década posterior a la crisis financiera supuso un lastre para la economía nacional, ya que estuvo marcada por “salarios ultrabajos”. El objetivo de esto fue que saliéramos “de la recesión a través de exportar, basándonos en la competitividad de las empresas, no en la productividad, sino en pagar muy mal”. Sin embargo, el economista asegura que la tendencia cambió radicalmente a partir de 2020: “A partir de 2020 las cosas mejoran mucho”.

Este cambio, sostuvo, se debe a una transformación del modelo productivo y a una mejora notable en la productividad española. “La productividad española comienza a aumentar sustancialmente gracias a que cada vez somos mejores produciendo servicios especializados de auditoría, consultoría, ingeniería, abogacía, arquitectura…”, explicó.

Según Bernardos, este avance en la calidad del empleo y en el nivel de especialización está teniendo efectos positivos tanto en los salarios como en las perspectivas laborales de los trabajadores más cualificados. Asimismo, el economista puso cifras a este crecimiento: “La productividad ha subido en el año pasado 1,2 puntos, cosa que no subía tanto, si la memoria no me falla, en un escenario de creación de empleo desde el año 2000”.

Gonzalo Bernardos Domínguez ​ es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. En nuestra entrevista con él, hablamos del problema de la vivienda en España, de los sueldos y las pensiones.

Sobre esto, añadió que “España va a ir mucho mejor, porque además, si a esto le metes el sector de la construcción, la capacidad de generar empleo que va a tener en los próximos años, la gente va a cobrar mucho más”.

“Verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra”

Bernardos destacó especialmente el papel que jugará el sector de la construcción, que, tras años de declive, podría vivir una segunda edad dorada. “Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción”, afirma con rotundidad. Este aumento salarial, según él, no será un caso aislado, sino una consecuencia directa de la escasez de profesionales cualificados en determinados oficios manuales.

“Lo que pasa es que hay poca mano de obra especializada y a mí que un yesero se gane 5.000 o 6.000 euros es que me pone muy contento, porque además es que las empresas de construcción lo van a poder pagar”, asegura el economista. En su opinión, este fenómeno demuestra que “muchísima gente en los próximos años va a vivir mucho mejor de lo que ha vivido”.

El repunte de la construcción, junto al auge de los servicios técnicos y jurídicos, configura lo que Bernardos considera un futuro laboral más equilibrado entre profesiones universitarias y oficios de toda la vida. De este modo, el mercado de trabajo podría ofrecer oportunidades de alta remuneración tanto a quienes apuestan por la formación superior como a quienes optan por la vía de la especialización técnica o manual.