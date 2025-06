Entrevista al economista Gonzalo Bernardos sobre la crisis de vivienda: “Lo peor que te puede pasar en la vida es ser jubilado y vivir de alquiler”

Gonzalo Bernardos Domínguez ​ es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. En nuestra entrevista con él, hablamos del problema de la vivienda en España, de los sueldos y las pensiones.

Si el economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos da su opinión sobre la situación de la economía española hay que escucharle. Se puede estar a favor o en contra, pero una cosa que se agredece es su caracter divulgativo, algo muy necesario para entender la Economía y comprender nuestros problemas del día a día. Es uno de los colaboradores frecuentes de laSexta Xplica y se caracteriza por su enfoque directo y crítico con las políticas en España, especialmente en lo referente al acceso a la vivienda, la fiscalidad, las pensiones y las desigualdades sociales. En su apretada agenda (también dirige el Máster en Asesoría y Consultoría Inmobiliaria) ha sacado un hueco para visitar la redacción de Infobae España en Madrid y hablar de todos estos temas.

Su diagnóstico sobre la crisis de vivienda está claro: no se puede culpar de los altos precios a los propietarios. De hecho, considera que son ellos la solución al problema, y está totalmente en contra de regular los precios de los alquileres. En una charla de más de una hora -en este primer artículos nos centramos solo en la vivienda- alerta de que entre los jóvenes menores de 40 no ha comprado casi nadie casa, pero que hay un millón y medio de hogares deseando adquirir con buenas condiciones en los próximos años y otro millón que quiere comprar aunque sean malas. Se pregunta cómo lo van a hacer si apenas se construye vivienda de protección oficial. Con los precios por las nubes, afirma que sale más rentable pagar una hipoteca que el alquiler. Y, sobre todo, recomienda no llegar a la jubilación sin una casa en propiedad (al menos con las condiciones actuales) porque “a saber si te renuevan el contrato”.

A continuación, un repaso crítico por las políticas actuales y los retos económicos que definen el día a día de millones de ciudadanos.

Pregunta: ¿Tiene solución la crisis de vivienda?

Respuesta: Y tanto. Con la vivienda hay un relato que ha construido Podemos y que se ha impuesto. En primer lugar, que lo bueno es vivir de alquiler. En segundo lugar, que no hay que hacer oferta porque la oferta llevó a una crisis de vivienda brutal en 2008. Y lo peor que te puede pasar en la vida en este momento es ser jubilado y vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque cuando se acabe el contrato vete a saber si te lo renuevan, dada la reducción de oferta que están generando los propietarios.

La oferta, cuanta más hay, menos suben los precios. Lo que pasó entre 2001 y 2007 es que la oferta aumentó muchísimo, pero la demanda lo hizo más porque los bancos enloquecieron y le prestaron a quien no debían prestarle. Si hubieran podido, le hubieran prestado también al perro y al gato y al periquito para sus casitas. Entonces, a partir de ahí, en la sociedad española se creó la necesidad de construir más viviendas. Déjame que te dé un dato que a mí me parece absolutamente un espectáculo. Año 2006, número de viviendas que se inician: 725.000. Año 2013, 33.000. Claro, se hundió, pero la población siguió creciendo.

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

Pero cada vez llegaban más personas del extranjero, unas para vivir en España porque les parecía un magnífico lugar para retirarse o para trabajar. Atención al dato que a mí me parece espectacular. En entre 30 y 44 años, el número de personas que tenía una vivienda en propiedad estaba en el 75% en el en el 2007. En el 2023. se sitúa en el 57% de 75 a 57. Bajada esencial. Pero fíjate, en 2007, entre los 16-29 años estaban independizados el 59%. En 2023, el 29%. Es decir, primer diagnóstico importantísimo: entre los jóvenes menores de 40 no ha comprado casi nadie vivienda. A partir de este diagnóstico me sale un dato que va a marcar en el mercado inmobiliario en los próximos años: con buenas condiciones financieras hay un millón y medio de hogares deseando comprar vivienda en los próximos años, con malas condiciones financieras, un millón. Pero ¿cómo si la Administración pública no quiere hacer vivienda de protección oficial? Porque en 2023 -último dato viviendas de protección oficial de alquiler- solo se iniciaron 4.200. ¿Cómo a alguien se le ocurre fastidiar a aquellos que son la solución, que son los propietarios?

¿Cómo están fastidiando a los propietarios?

Pues mira, primero con control de alquileres como si fuera mágico. La inmensa mayoría en España no sabe que el control de alquileres lo tuvimos durante 65 años. En el siglo XX, del 1920 a 1985 y que eliminó al mercado de alquiler. Entonces, un control de alquileres hace que el propietario coja y no le interese tener una vivienda en propiedad y, por lo tanto, uno la venda reduce la oferta. En segundo lugar, el propietario no se va a gastar un euro en la rehabilitación y conservación de esa vivienda. Por eso en Portugal todos los que hemos ido a ver a Portugal, ya sea Lisboa, Oporto, Braga, vemos los centros de la ciudad que aún continúan muy deteriorados y hace 20 años era increíble verlos como estaban.

En tercer lugar, lo que sucede es que nos encontramos con que hay más demanda que oferta. ¿Y entonces a quién escogemos? Al que más puede pagar. Porque, sobre todo, lo que quiere un propietario es que la persona a la que le alquilamos la vivienda tenga el dinero suficiente para ir pagando regularmente. ¿A quién excluimos con el control de alquileres? A la gente más humilde, a los inmigrantes recién llegados, a los que más necesitan la ayuda de la Administración.

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

¿Y entonces qué hacemos con la gente excluida?

Estamos viendo, por ejemplo, en los alrededores de Barcelona, en Sabadell, que una habitación cuesta entre 600 y 700 euros. Entonces estas personas viven en tiendas de campaña o consiguen roulottes a muy bajo precio o usadas. Vuelven las chabolas. Esto se observa mucho, cada vez más en Cataluña, que es donde hay el control de precios. Y me dirás esto es una sorpresa. No. es lo que siempre ha sucedido. Pero fíjate el relato. El relato es yo ayudo a la gente más humilde. No es verdad. Usted la perjudica. Yo hago que el precio del alquiler baje. No es verdad. En Cataluña, cuando dicen que el control de precios ha bajado el precio del alquiler, un 5% mienten descaradamente por la sencilla razón de que la Ley de Vivienda, el control de alquileres no está programado para bajar los precios. Está programado para que el precio suba menos que la inflación para todos aquellos que son pequeños tenedores, que son la inmensa mayoría. Y hay una segunda medida absolutamente devastadora que ya se aplica en toda España: que una persona que cobra 1.800 euros sea declarada vulnerable.

¿Eso ocurre?

Se da el caso. Si se piensa que los dos salarios más frecuentes en España uno está alrededor de 1.250 euros y el otro está alrededor de 1450 euros brutos. Pues aquí el con 1.800 euros puede ser vulnerable. ¿Entonces, si tú eres degradado, vulnerable, cualquier desahucio por impago se para. ¿Y tú? (en referencia a los propietarios) Es muy probable que tengas que pasar bastante tiempo sin cobrar nada, pero además obligado a pagarle el consumo de agua, gas y electricidad si esos consumos están a nombre del propietario y no del inquilino. Entonces esto genera lo que se llama pánico inmobiliario en el propietario. ¿Y qué hace? No va a aumentar la oferta, si acaso reducirla. La demanda sigue creciendo porque la población va a mucho más. ¿Y entonces qué sucede? Que una parte de la población es lo que hemos hablado antes. Va a infraviviendas o situaciones indeseables en materia de vivienda y otra parte de la población llama al primo de Zumosol.

¿Eso qué quiere decir?

¿Quién es el primo de Zumosol? Tengo 27, 28, 30, 32 años. He asumido que el mercado de alquiler no puedo continuar uno porque está muy caro por la escasez de oferta. Me falta un año para acabar el contrato. Pero es muy probable o tengo miedo que el propietario no me lo renueve. Y el primo de Zumosol se llaman Juan y Pepa.

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

¿Los padres?

Sí. Entonces los padres ponen el dinero que no me financia el banco. No, todos. Pero una parte sustancial accede.

Quien puede, claro.

Y lo que van es a cambiar el alquiler por la propiedad. Van a ahorrarse dinero por la sencilla razón de que en España en la actualidad para un mismo edificio en las 52 capitales de provincia está más barato pagar la cuota hipotecaria que el alquiler. Entonces hay un desplazamiento masivo de jóvenes de clase media baja desde el alquiler a la compra, pero como no hay una elevado oferta de vivienda nueva, este año, como mucho se iniciarán 170.000 viviendas nuevas, cuando el mercado por demanda llegaría a absorber 400.000.

La gente no puede comprar vivienda nueva y se va la vivienda usada . Hay una sobredemanda bestial. Hoy en día, el mejor consejo que se le puede hacer a un agente inmobiliario es que ni se le ocurra mirar los precios de los últimos seis meses y tasar la vivienda en base a estos precios. La vas a fastidiar, porque lo vas a poner en el precio excesivamente barato. Cuando estás captando una vivienda y el propietario te dice un precio, acéptalo porque la demanda ha enloquecido, está pagando barbaridades.

De hecho, Funcas hablaba de que existe una burbuja de las expectativas.

Funcas no da ni una en esto, Por favor. ¡Qué va a existir una burbuja de las expectativas! Por lo que yo leí, se refiere al mercado de alquiler.

Las subidas del precio de la vivienda el hecho de que compramos ahora por miedo a que luego siga aumentando. Entonces ahora la rentabilidad entendemos que va a ser mayor porque dentro de unos años el precio de la vivienda será mayor.

Y la gente acierta. El que no acierta es Funcas, que ni la huele. Y te explico por qué. Vámonos al mercado de alquiler. Si tenemos una escasa oferta y hay una elevada demanda, una gran parte se va a marchar al mercado de compraventa. Pero nos llegan 500.000 inmigrantes todos los años. El mercado de alquiler en volumen no va a disminuir. Lo que va a disminuir y ya ha disminuido por las medidas del Gobierno la oferta.

En segundo lugar, ¿qué expectativa tiene un propietario? Que el inquilino le pague todos los meses. La siguiente expectativa es que el precio de la vivienda vaya subiendo y se vaya revalorizando el patrimonio. La tercera expectativa es dejárselo a los hijos y si quieres algunos, sobre todo autónomos, es complementar la pensión de jubilación. Son fondos que invierten en vivienda para ponerla en alquiler. La inmensa mayor parte del mercado residencial en España está en manos de propietarios pequeños, de gente que tiene una, dos, tres viviendas y que la mayor parte de estas viviendas las ha heredado.

Entonces vámonos al de compraventa. ¿Cómo va la economía española? Fenomenal. Crecimientos que yo creo que este año van a superar el 2,5% e incluso se pueden llegar al 3% si el Banco Central Europeo baja rápido aún más los tipos de interés. Y lo que sucede es que tenemoscon buenas condiciones financieras, a un millón y medio de menores de 44 años deseando comprar vivienda, y un millón con malas. Y solo este año empiezan 170.000. Funcas, ¿qué va a pasar con el precio de la vivienda si tengo una demanda embalsada bestial? Por favor.

Las viviendas turísticas y cómo afectan a la crisis de vivienda

Hablamos de que la oferta es escasa y hacías referencia a Barcelona. En Barcelona también hay un gran número de pisos turísticos. Está claro que no estás de acuerdo con regular el precio del alquiler. Pero ¿existe alguna opción de regular el mercado inmobiliario? Por ejemplo, que se regulen los pisos turísticos para que suba la oferta o de que se regule la vivienda a los extranjeros con dinero que vienen a comprar a España.

Vamos a hacer un análisis. Vamos a coger Barcelona 2015. ¿Cuantas viviendas de uso turístico había en la ciudad con licencia? 10.408. Años después, en 2023, 9800. Han disminuido 600. ¿Cuánto ha subido el precio del alquiler en Barcelona durante los años de Colau? Si la memoria no me falla, alrededor del 70%. Son culpables de esa subida las viviendas de uso turístico. En Barcelona hay unas 810.000. ¿De verdad que 9.800 lo cambian todo? Volvemos al relato. Estamos hablando de malos y buenos. Y aquí los propietarios de viviendas de uso turístico para Unidas Podemos, que lo ha comprado el PSOE, son malos malísimos. Yo no sé por qué. Pero bueno, sigamos en Barcelona. El alcalde llama y dice “de aquí unos años voy a prohibir todas”. ¡Qué gran agujero! Porque aquí hay unos señores que tienen una licencia de vivienda de uso turístico. Esa licencia es indefinida. Y si hay alguien desde la administración que le dice que no, que ahora eso ya no es válido, pues ellos van a recurrir a los tribunales y van a pedir un dinero, una indemnización por lucro cesante. Puede ser muy grande esta indemnización.

“Los propietarios de viviendas de uso turístico para Unidas Podemos y el PSOE son malos malísimos. Yo no sé por qué”

Y además, ¿te crees que los que son propietarios de viviendas de turístico las pondrán en alquiler convencional o las venderán y se irán a otro mercado de España donde sean mejor aceptados? Es fruto del relato que tiene en la actualidad Podemos y que ha asumido el PSOE. Y fíjate qué dice Podemos, qué dice Sumar: que el turismo es malo, te lo juro. Alucino. El oro del siglo XXI. Ahora me cuentan que eso es malo y que nosotros hemos de reducir el número de turistas.

“Fíjate qué dice Podemos, qué dice Sumar: que el turismo es malo, te lo juro. Alucino. El oro del siglo XXI”

Te cuento una anécdota. Esto lo dice gente que vive en el pueblo nuevo de Barcelona y que dice que el ruido que las maletas cuando se arrastran por la calle generan ruido. ¿Y yo les digo oye, y las fábricas que había en el Pueblo Nuevo? ¿Y la contaminación que había anteriormente por las empresas de transporte? Ahora te molesta el ruido de las maletas y lo que te cuentan en este sentido es que dejemos de viajar. Los extranjeros tienen que viajar menos a España. Ahora bien, ellos van a continuar viajando al extranjero. Ellos molestan, entre comillas en otros países. Pero que aquí no venga nadie. Perdona... hipocresía, doble moral y que la izquierda me diga que los únicos que tienen que viajar son los que tengan pasta.

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'. (Ariadna Hernández)

Pero imagínate que tengo tres hijos. ¿Qué hago? Alquilo dos habitaciones. ¿Sabes la pasta que me van a cobrar? Es que me alquilo una vivienda de uso turístico por la mitad de precio en el hotel. No puedo cocinar en la vivienda de uso turístico, sí. Entonces las viviendas de uso turístico están porque son muy demandadas.

En tu opinión, ¿cuál sería el top tres de culpables de la crisis de la vivienda?

Pues básicamente está el hecho de que PP y PSOE no tienen ninguna política de vivienda y aceptar que las barbaridades en materia de vivienda que ha propuesto Podemos y que han influido en el mercado. Esto había que haberlo previsto, había que haber cogido y haber permitido que los bancos financiaran la compra de suelo por parte de promotores. Haber hecho mucha más vivienda de protección oficial de alquiler por parte de las administraciones. Nada de eso se ha hecho aquí. Culpables son todos los partidos políticos. Esto era absolutamente previsible en el momento que la economía española fuera bien y el alquiler se disparara, nos encontraríamos con un problema bárbaro de acceso por parte de algunas personas al alquiler y el traslado de una parte de esa demanda a la compra y la explosión de precios en ambos mercados. Forma parte del el ABC de la economía, pero no lo han querido ver. ¿Por qué? Porque otra vez lo mismo de siempre. ¿Qué nos cuenta Podemos que este país no puede vivir del tocho? No te preocupes, no hemos vivido del tocho. El tocho ha desaparecido durante más de 15 años y la desaparición ha que ha generado lo que tú has dicho: una crisis espectacular de precios en el sentido de que en este momento tanto como el alquiler como el de venta está en subida libre.