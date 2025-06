Entrevista a Gonzalo Bernardos sobre los bajos salarios en España: “Pronto verás cobrar al yesero 5.000 euros por falta de mano de obra en construcción”

Gonzalo Bernardos Domínguez ​ es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. En nuestra entrevista con él, hablamos del problema de la vivienda en España, de los sueldos y las pensiones.

Aunque el precio de la vivienda es la principal preocupación de los españoles -y de él ya hablamos en la primera parte de la entrevista con el economista Gonzalo Bernardos-, otro de los aspectos que inquieta a los jóvenes es tener la sensación de que nunca podrán tener la calidad de vida de sus padres. Antes, un solo salario mantenía a una familia y daba para comprar casa y coche, e incluso para unas vacaciones en la playa. Ahora, aspirar a algo así se limita a unos cuantos afortunados.

Pero para el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, las nuevas generaciones van a vivir mucho mejor. Una vez pasada la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008, nos hemos encontrado con una situación de “salarios ultrabajos”. Pero el panorama para Bernardos es bueno: por un lado, la migración es fundamental, y por otro, tenemos los fondos Next Generation y se ha conseguido “aumentar sustancialmente la productividad” gracias a que cada vez somos mejores produciendo servicios especializados de auditoría, consultoría, ingeniería, abogacía, arquitectura...

Por lo tanto, la conclusión para el economista es clara: “España va a ir mucho mejor”. ¿Y por qué? Porque a todo lo mencionado anteriormente hay que añadirle la necesidad de potenciar el sector de la construcción, que va a generar mucho empleo en los próximos años. Y se va a cobrar muy bien. Vayamos al grano...

Entrevista a Gonzalo Bernardos en la redacción de 'Infobae España'.

-Pregunta: Suben el precio de la vivienda, la inflación y en general todo esta por las nubes. También ha aumentado también la productividad de los trabajadores, pero esto no se refleja en los salarios. No hay manera de que suban. Hace poco Kiko Llaneras publicaba en El País que en España el salario que se gana de media es de 23.000 euros. Quiero ponerte en una situación. Imagina que tienes 35 años, vives en Madrid sin pareja y ganas unos 1.500 euros. ¿Podrías vivir así?

-Respuesta: A finales de los 80, cuando era joven, tampoco podía vivir solo. Y en aquellos momentos, pues ganaba lo que ganaba un ayudante en la universidad. Vivir solo siempre muy difícil. O vivías en pareja o con otra gente. La mayoría de mis amigos que estaban independizados de sus familias vivían con otros amigos.

-P: Pero ¿hasta qué edad?

-R: Aquí hay unos cambios sociológicos muy importantes. Me vas a llamar abuelo cebolleta, pero cuando era joven, a principios de los 90 yo tenía una novia y ella vivía en su casa y yo en la mía. ¿A qué vivienda fuimos cuando nos casamos? Pues fuimos a una de alquiler porque yo no quería pagar los tipos de interés del 16,5% que había en aquella época, en 1990, y esperaba que cuando los tipos de interés bajaran pudiera comprar la vivienda. Pero todos mis amigos compraron. ¿Y qué compraron? Uno lo compró en un lugar que por delante tenía un scalextric y por detrás tenía un vertedero. Otro lo compró encima de un bar musical que no estaba bien señalizado. Otros en el entresuelo...

Eran viviendas muy precarias y pagaron precios relativamente elevados en aquella época. Pero todos tenían pareja. Ahora lo que sucede es que conoces a una chica en la discoteca y al cabo de tres meses te vas a vivir con ella para que la pareja fluya. Os lo pasáis muy bien, os divertís mucho, viajáis mucho. Pero el ahorro es nulo. Cuando salíamos en mi época, que salíamos mucho, nos bebíamos una Coca-Cola o una cerveza en toda una noche. Esto de ir a un restaurante alucinante, nada. Y viajabas cuando te casabas y ya.

Vivir en un buen piso de joven, mis amigos y yo lo descartamos. En el piso que yo vivía, para que yo pudiera entrar en el lavabo mi mujer tenía que salir porque no cabíamos. Lo que se tiene que hacer es ofrecer viviendas de una sola habitación en la que el joven se pueda independizar, que cuesten relativamente poco. Y a partir de aquí, una vez ha entrado en el mercado inmobiliario, se vende esta vivienda y ya se comprará otra que será mucho mejor, pero de una sola habitación. ¿Por qué? ¿Porque cuánto duran las parejas hoy en día? Poco.

-P: Por menos de 1.000 euros no puedes alquilar una casa en Madrid. ¿Y si tienes un salario que es de 1.500 euros?

-R: Yo tengo una solución.

-P: Ya no se trata, entiendo, de que viajes o no.

-R: ¿Sabes cuál es la solución? Vivir en casa de tus padres. Es la solución de finales de los 80, principios de los 90. Especialmente si tus padres te lo pagan casi todo. Entonces vas ahorrando. ¿No sabes que en aquella época había novios casi eternos? Primero ahorraba cada uno en su casa y después se compraba una vivienda de segunda mano. Pero no podían vivir en esa vivienda de segunda mano. Una vez comprada, había que reformarla y, cuando la acababan de reformar, había que hacer lo que yo llamaba el paseíllo. ¿Sabes qué significaba el paseíllo?

-P: Ni idea

-R: Toda la familia y amigos iban a ver aquella vivienda reformada y todo el mundo decía: “Oh, oh, qué bonita es! Os felicito”. Orgullosísimos. Todo esto es fruto de otra época. Ahora estamos en que tengo tengo la necesidad de convivir con mi pareja, pero ojo, es mi pareja hoy y ya veremos por cuánto tiempo.

-P: Puede ser necesidad de convivir o de compartir gastos.

-R: No, compartir gastos no, por la sencilla razón de que uno tiene una cuenta y la otra tiene otra. Y si acaso hay una tercera cuenta que es común. Y cuando hablamos de comprar de la vivienda, no la quiero comprar con mi pareja porque vete a saber si de aquí a un tiempo será o continuará siendo mi pareja. Y cuando los padres ponen dinero para que compre, el hijo o la hija les dicen ‘yo a ti te ayudo pero a tu pareja, no porque vete a saber qué puede ser’.

Y luego otra cosa muy importante, que lo vemos en el mercado de trabajo, es el hecho de que tú tienes un nivel de vida muy bajo, como pasaba en las familias de finales de los 80 y principios de los 90. Y tienes que trabajar duro, duro, duro, duro para mejorar tu nivel de vida. Lo teníamos todos presente y no nos importaban las horas, no nos importaba prácticamente que a veces incluso -entre comillas- nos presionaran muchísimo en el trabajo. Pero la idea era hacer méritos, porque el trabajo era muy importante para tener una vida mejor. Ahora no. Ahora lo más importante es el tiempo libre.

-P: Sí, disfrutar de la salud mental. De hecho, hay más bajas por salud mental de gente joven que de gente más mayor y más seniors.

-R: Yo esto no lo creo. Y te digo una cosa, no lo creo porque la salud mental es un problema de todos, pero sobre todo por encima de 50 años. Es bastante difícil encontrar a alguien que no toma pastillas o no las haya tomado porque esto es como un vaso al que le vas echando agua. Y aguantas hasta que al final se derrama el agua. Y como mínimo, en mi generación, no es mismo lo que aguantabas a los 20, a los 30 y a los 40 por encima de 50... Ya no digo todos, pero digo muchos. ¿Qué pasa con la gente joven? Bueno, que quede muy claro que yo no les culpo a ellos. No son ellos los culpables.

-P: ¿Y quiénes son?

-R: Nosotros, los padres.

-P: ¿Por qué?

-R: Hemos tenido menos hijos y los hemos mimado muchísimo.

-P: ¿Consideras que la generación, las generaciones de ahora viven o van a vivir peor que la de sus padres?

-R: Van a vivir bastante mejor.

-P: ¿Sí?

-R: Sí. Porque fíjate, España lo ha pasado muy mal entre 2008 y 2019. Ha sido un desastre de país. En primer lugar, por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, por la maldita austeridad de Angela Merkel. Qué daño ha hecho a Europa Angela Merkel. ¿Cuál es el daño? Imagínate que en una situación en que la demanda al sector privado es bajísima, se le ocurre eliminar la demanda al sector público. Nos metió en tres años más de crisis y nos obligó, con la complacencia del PP, a generar un mercado de trabajo similar al de los años 60 del siglo pasado.

Es decir, salarios ultra bajos para que salgamos de la recesión a través de exportar basándonos en la competitividad de las empresas, no en la productividad, sino en pagar muy mal. A partir de 2020 las cosas mejoran mucho porque la diosa fortuna nos viene a ver. La producción de bienes manufacturados ya no es importante. ¿A cuántos jóvenes de la nueva generación les gusta un coche? ¿Y cuanto más caro, o más deportivo, mejor? ¿Es importante esto? De esto nada en mi generación.

-P: Ahora no hay ni coche.

-R: No hay coche Volkswagen. Lo que comes en casa, intentas ir a marca blanca e intentas tener el máximo dinero para gastar en los servicios. ¿En qué? Principalmente en ocio. Y dentro de ocio, ¿en qué? ¿En turismo? ¿En restauración? En restauración somos los reyes. Nos está llegando muchísimo turismo. Por otro lado, tenemos una inmigración que es espectacular. Latinoamericanos que llegan a España, que tienen una misma cultura, con unas ganas de trabajar espectaculares que para mí son los españoles que desde Extremadura, desde Andalucía, desde Castilla-La Mancha o desde Canarias iban a Barcelona, Madrid, Valencia. Y a la vez tenemos los fondos Next Generation. Y a la vez, la productividad española comienza a aumentar sustancialmente gracias a que cada vez somos mejores produciendo servicios especializados de auditoría, consultoría, ingeniería, abogacía, arquitectura...

La productividad ha subido en el año pasado 1,2 puntos, cosa que no subía tanto, si la memoria no me falla, en un escenario de creación de empleo desde el año 2000. Por lo tanto, España va a ir mucho mejor, porque además, si a esto le metes el sector de la construcción, la capacidad de generar empleo que va a tener en los próximos años, la gente va a cobrar mucho más. Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción.

-P: Entonces ahora me suena un poco a 2008.

-R: No, no, para nada. Lo que pasa es que hay poca mano de obra especializada y a mí que un yesero se gane 5.000 o 6.000 euros es que me pone muy contento, porque además es que las empresas de construcción lo van a poder pagar. Esto significa que muchísima gente en los próximos años va a vivir mucho mejor de lo que ha vivido. Pero cuidado, siempre y cuando haya un control de gastos, porque esto funciona diferente entre generaciones. Que muchas veces a los jóvenes no les sale a cuenta y ¿a quién recurren?

-P: ¿Papá y mamá?

-R: Evidentemente. Papá y mamá pagan el seguro del coche, el seguro de enfermedad, el IBI del piso... Y una cosa que a mí me parece alucinante: más de la mitad las pagan los abuelos. Es decir, si tú te encuentras la España de los años 80, principios de los 90, los hijos financiaban a los padres. No todos, pero una buena parte. En la España actual, los abuelos y los padres financian a los hijos.

La entrevista continuará.

Y hablaremos de pensiones y jubilación.