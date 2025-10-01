España

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El economista advierte sobre la crisis del alquiler, la escasez de oferta de inmuebles disponibles en el mercado y la necesidad de medidas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, consultor inmobiliario y figura mediática relevante, asegura que 2025 será un año excepcional para el mercado inmobiliario: “El precio de la vivienda nueva subirá más del 15% y la vivienda usada alrededor del 12%. Vamos a superar las 800.000 viviendas vendidas, de las cuales cerca de 725.000 serán usadas, el máximo histórico en España”, concluyó Bernardos durante una extensa charla sobre retos y oportunidades de la vivienda en el podcast Monopoly Inmobiliario.

Su análisis parte de un fenómeno creciente: el marcado retiro de viviendas del mercado del alquiler, que señala como consecuencia de la política gubernamental. “El mercado del alquiler se ha deshecho con la grandísima colaboración del gobierno. El PSOE ha adoptado una política populista: vamos a engañar a la población diciéndole que va a tener donde quiera una vivienda por 600, porque el control de precios es mágico”, afirmó. Añadió que las medidas adoptadas generan inseguridad jurídica y un “pánico inmobiliario” tanto en propietarios como en inquilinos, lo que reduce notablemente la rotación y disponibilidad de nuevas viviendas en alquiler. Según el experto, esta dinámica ha llevado a que los contratos se mantengan más tiempo, disminuyendo a la mitad la renovación de la oferta.

Críticas a la política de vivienda del Gobierno

La consecuencia inmediata es que en las 52 capitales españolas se ha registrado un máximo histórico en el coste del alquiler, que, a juicio del experto, seguirá subiendo durante 2025: “Vamos a saber tres cosas: que la gente se seguirá muriendo, seguiremos pagando impuestos y el alquiler seguirá subiendo, y el responsable es el gobierno”, argumentó con rotundidad Bernardos.

El economista Gonzalo Bernardos en
El economista Gonzalo Bernardos en el podcast 'La Tertulia' de Juan Carlos Rodríguez Tur.

El acceso a la propiedad, advirtió Bernardos, también seguirá encareciéndose por la presión de la demanda y la falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones públicas. En 2025, según sus cálculos, “se entregarán unas 100.000 viviendas nuevas, siendo muy optimista, mientras la población crece en 400.000 o 500.000 personas al año”. Frente a este desfase, ironizó sobre las alternativas: “Quienes piensen en comprar rulot usadas, esto tiene pinta de ser un magnífico negocio porque no sé dónde vamos a poner a la gente”.

La oferta, clave para una burbuja inmobiliaria

Para el economista, la oferta insuficiente no se debe a la falta de viviendas, sino a la parálisis en su puesta en el mercado y a la negativa de las administraciones a facilitar e incentivar la construcción y el alquiler. “El fondo del problema del mercado de la vivienda es una escasa oferta. Si nos comparamos con el resto de Europa, la demanda es similar, pero lo que nos distingue es la escasez de la oferta”, recalcó Bernardos. En cuanto a la supuesta burbuja inmobiliaria, Bernardos negó su existencia y subrayó que “cuanto más oferta haya, mejor para los compradores y para la economía española. La Ley del Suelo nunca llegó a aplicarse plenamente y, en contra del mito, a mayor oferta, menor precio”.

Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)

Por último, el experto abordó la brecha entre la actividad en grandes ciudades y en el resto del país, asociando el auge inmobiliario al encarecimiento de los centros urbanos y el papel de los extranjeros como compradores clave. En el trasfondo, reiteró sus dudas sobre la capacidad de la administración de atender el incremento poblacional con una oferta suficiente de vivienda, resumiendo la situación como un “mercado de la vivienda gravemente enfermo”, que sólo podrá mejorar superando intereses electoralistas y apostando decididamente por aumentar la oferta real.

Temas Relacionados

ViviendaMercado InmobiliarioAlquileresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

​​España peligrosamente cerca de Pekín, según los números

El aparente bajo perfil en la relación puede encubrir en realidad una dependencia preocupante

​​España peligrosamente cerca de Pekín,

Las tres razas de perro que no deberías de tener si eres principiante, según un experto

Estos animales requieren un esfuerzo extra para cuidarlos que puede complicarse para los que nunca han tenido animales

Las tres razas de perro

Isabel Viña, médica, aclara por qué el magnesio ayuda a dormir bien: “Se necesita para producir serotonina y melatonina”

La divulgadora científica explica las funciones de uno de los suplementos más solicitados y recomienda un tipo específico

Isabel Viña, médica, aclara por

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Prácticas como el acoso psicológico y el aislamiento en el entorno profesional afectan a numerosos empleados en nuestro país, quienes pueden recurrir a la ley para protegerse

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

En el auto del TSXG, contra el que no cabe presentar recurso, la Sala advierte de que no examina la validez de la conocida como tasa turística, algo que hará cuando entre en el fondo del asunto y emita sentencia

La tasa turística sigue adelante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tasa turística sigue adelante

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

La Comisión Europea propone que los ahorradores en cuentas bancarias obtengan “incentivos y exenciones” fiscales

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson