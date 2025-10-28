España

Extremadura agita el calendario en territorio PP, pero los barones alejan el escenario de elecciones en Castilla y León y Aragón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respalda la decisión de María Guardiola y dice que tendrá la misma “coherencia” si llega al Gobierno. El resto de dirigentes populares no lo tienen tan claro

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Los barones del PP durante
Los barones del PP durante una intervención del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

Extremadura irá a las urnas el próximo 21 de diciembre ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de la autonomía. El territorio liderado por María Guardiola agita el calendario electoral en los territorios de Castilla y León y Andalucía, que ya tienen planificados comicios en 2026, y abre las puertas a un adelanto en Aragón, a pesar de las reticencias del barón popular Jorge Azcón.

El escenario extremeño no ha pillado por sorpresa a nadie. Era un anuncio rumiado desde hace semanas, después de que PSOE, Vox y Unidas Podemos presentaran sus respectivas enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario de Guardiola, que ya tiene prorrogadas las Cuentas en este ejercicio.

Desde Génova, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido mostrar su total “apoyo y respeto” a la decisión de su baronesa y asegura que mantendrá esta “coherencia” en la política nacional “cuando salga Pedro Sánchez”. “En algunos gobernantes, como es el caso de la presidenta de la Junta de Extremadura, sí impera la dignidad que no hay en el Palacio de la Moncloa”, valoran fuentes del PP.

Sin cambios en el calendario en Aragón y CyL: con y sin presupuestos

Pero la doctrina de la que quiere presumir Génova no es unánime entre los barones territoriales. La amenaza de bloqueo también persigue a Aragón, donde Vox, que decidió salir del gobierno autonómico el pasado julio, ha decidido abandonar también las negociaciones presupuestarias, dejando en jaque al ejecutivo autonómico. A pesar de ello, el dirigente aragonés no quiere hablar de adelantos electorales. Es más, avisa que presentará “inminentemente” el proyecto presupuestario y seguirá con sus planes “se apruebe o no”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

“Vamos a dar la batalla presentando el mejor presupuesto de nuestra comunidad. Si Vox y el PSOE están dispuestos a hacer la pinza al PP, quiero decirle una cosa a unos y otros: lo valiente en política es gobernar, tomar decisiones y dar la cara”, afirmó el dirigente aragonés este sábado en una intervención durante la entrega de carnets de afiliados en Zaragoza.

En Castilla y León, la Mesa de las Cortes de Castilla y León aprobó por unanimidad el límite de gasto no financiero para 2026. Se trata del paso previo y necesario a la tramitación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad. Pero más complicado lo tendrá para sacar adelante las cuentas, donde PSOE y Vox permanecen en la oposición.

Si no hay un giro de guion, Castilla y León irá a las urnas el 15 de marzo y Mañueco ha querido desentenderse de un ‘superdomingo’ electoral. “El plan sigue siendo marzo”, ha insistido el barón popular, que ha reconocido que no habló con Guardiola, pero ha querido respaldar su decisión por haber cumplido con su palabra. “Es una mujer valiente, de palabra, y dijo que si no se aprobaban los presupuestos, convocaría elecciones. Lo ha hecho pensando en el interés general de los extremeños”, ha expresado.

Andalucía puede perder la mayoría absoluta

Los comicios en Andalucía están programados para junio de 2026. El presidente andaluz, Juanma Moreno, gobierna con mayoría absoluta, algo de lo que no pueden presumir los anteriores barones populares. Pero el escándalo en los fallos de cribado ha llegado a menos de un año de la fecha electoral. La imagen de Moreno sale dañada, haciendo peligrar la ventaja que ostentan los populares: según el último CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, los populares perderían la mayoría absoluta por un escaño.

Este mismo bloqueo en las cuentas podría ser el desencadenante de una convocatoria de elecciones generales. El Gobierno insiste en que agotará su mandato, que caduca en 2027, pero el desenlace de los procesos electorales en estas autonomías y la oposición -que ya era, pero ahora más dura- de Junts en el Congreso podría llevar a un cambio de estrategia en Moncloa.

Temas Relacionados

PPExtremaduraAlberto Nunez FeijooEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Un hombre evita su quinto intento de asesinato: ha sufrido varios tiroteos y su hermano y su suegro murieron a manos de un sicario

Se trata de Adel B, un hombre de 25 años conocido por su presunta vinculación con el narcotráfico en París

Un hombre evita su quinto

Matías Roure, camarero de ‘First Dates’, recibe a Lidia Santos como nueva compañera con una indirecta a su ex, Lidia Torrent

El programa de Cuatro ha comenzado la semana presentado a la modelo malagueña como parte del elenco

Matías Roure, camarero de ‘First

Herida de gravedad una mujer en El Pedroso (Sevilla) tras ser atropellada por su expareja

El agresor se dio a la fuga, pero ya ha sido localizado por la Guardia Civil

Herida de gravedad una mujer

Las personas que no se lavan los dientes por la noche tienen más riesgo de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Las bacterias de la boca pueden propagarse al torrente sanguíneo y provocar una inflamación en el corazón

Las personas que no se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE elige a Miguel

El PSOE elige a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la carrera electoral en Extremadura

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

El Buque ‘Cantabria’ de la Armada se une a la misión de la OTAN en el Mediterráneo ‘Noble Shield’

Una madre consigue la patria potestad de sus tres hijos porque su exmarido, condenado por maltrato, se fue a Pakistán y dejó de pagar la pensión alimenticia

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

ECONOMÍA

Una comunidad de vecinos es

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

Alquiler Seguro recurrirá la multa de 3,6 millones de euros propuesta por el Gobierno que consideran “abusiva” y “desproporcionada”

Cuál es el precio de la gasolina este 28 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

La subida del euríbor encarece las hipotecas fijas y frena la caída de las cuotas de las variables

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”