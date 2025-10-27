Espana agencias

Feijóo apoya y comparte la decisión de Guardiola de ir a las urnas en Extremadura: "Frente al bloqueo, elecciones"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su respaldo a la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones el próximo 21 de diciembre, un paso con el que, a su juicio, demuestra "responsabilidad y valentía" al poner a los extremeños primero. Es más, está "seguro" de que los ciudadanos se lo "recompensarán en las urnas".

"El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha declarado Feijóo, que ha expresado "todo el respaldo" del Partido Popular a la presidenta extremeña.

Además, ha señalado que con esta decisión de adelantar las elecciones Guardiola "demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero". "Estoy seguro de que se lo recompensarán", ha señalado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press,

En una comparecencia ante la prensa, un día antes de que el Pleno de la Asamblea de Extremadura, debatiese y votase las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox, Guardiola ha anunciado este adelanto de las elecciones autonómicas esgrimiendo el "bloqueo" alcanzado en la región por no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

"No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región", ha señalado Guardiola, quien ha destacado que "este bloqueo solo beneficia a los piensan en las encuestas" y Extremadura necesita "unos presupuestos que acompañen este momento histórico" que vive la región.

'GÉNOVA' COMPARA LA ACTITUD DE GUARDIOLA CON LA DE SÁNCHEZ

Fuentes de la dirección nacional del PP han justificado la decisión de la presidenta de Extremadura de adelantar los comicios porque "los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes".

"Por eso, ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio, hay que convocar elecciones", han añadido.

A renglón seguido, 'Génova' ha comparado la actitud de Guardiola con la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que lleva toda la legislatura sin Presupuestos, subrayando que sin cuentas públicas "no se puede gobernar".

"Ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan", han manifestado desde la cúpula del PP.

GUARDIOLA Y FEIJÓO, JUNTOS HOY EN MADRID EN ACTO DE ATA

Según el PP, la coherencia es un valor que volverá a la política nacional "cuando salga Pedro Sánchez" del Palacio de la Moncloa. Pero en algunos gobernantes, como es el caso de la presidenta de la Junta de Extremadura, "sí impera la dignidad que no hay en el Palacio de la Moncloa", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha subrayado que María Guardiola ha estado en contacto permanente con el presidente nacional del PP, quien "conocía la decisión de la presidenta, la apoya y la comparte", han indicado desde el equipo de Feijóo.

De hecho, Guardiola y Feijóo han coincidido esta mañana en Madrid en la entrega de los XXIV Premios Autónomo del año 2025 organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Madrid, donde la presidenta extremeña ha sido galardonada con el premio al 'Mejor Programa en favor de los Autónomos'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gamarra pide a Sánchez que siga el ejemplo de Guardiola tras romper Junts: "Sin mayoría, no puedes estar en el Gobierno"

Gamarra pide a Sánchez que

Una nueva manifestación masiva pide dimisión de Mazón al año de la dana: "Es momento de reivindicación y memoria"

Miles de personas recorren Valencia reclamando la salida de Carlos Mazón, señalado por colectivos de víctimas y familiares por su manejo de la tragedia que dejó más de 200 muertos, en una jornada marcada por denuncias y llamados a la justicia

Una nueva manifestación masiva pide

Patxi López: "Se han cumplido 14 años de la desaparición de ETA y hay quien sigue paseando su fantasma para atacarnos"

El dirigente socialista advierte que utilizar el recuerdo del terrorismo para fines políticos niega el triunfo democrático, lamenta la instrumentalización de las víctimas y resalta la importancia de preservar la libertad conseguida tras décadas de violencia en España

Patxi López: "Se han cumplido

Armengol inaugura una exposición fotográfica de la dana: "El remedio son políticas públicas, ambiciosas y coordinadas"

Armengol inaugura una exposición fotográfica

Exteriores realiza gestiones al más alto nivel con Guinea Ecuatorial por el caso de los dos españoles encarcelados

Exteriores realiza gestiones al más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a un

La Justicia obliga a un viudo a indemnizar a sus nietos por fingir que usaba la vivienda de su difunta esposa y no compartirla con ellos: el detective descubrió que vivía con otra mujer

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

DEPORTES

Malas noticias para el Real

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”