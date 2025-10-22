España

Así debes cuidar tus rosas en otoño: “Deberás evitar realizar cortes profundos hasta finales del invierno”

Una experta en jardinería explica como cuidar los rosales durante los meses de otoño e invierno, conservándolos de forma ideal hasta la primavera

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una experta comunica sobre la
Una experta comunica sobre la conservación de rosas durante los meses de otoño e invierno - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas son las que se preguntan todos los años sobre cómo conservar sus jardines durante los meses de otoño e invierno, especialmente las plantas más delicadas. Entre las especies que necesitan cuidados específicos se encuentran las rosas. Si eres de los que quiere llegar a la primavera con unos rosales frondosos, es importante realizar una labor de preservación y cuidados previos. El medio digital Ideal Home, especializados en jardines y estilo de vida, informa sobre ello.

En primer lugar, has de saber que no se trata de realizar una poda exhaustiva, sino un mantenimiento rutinario que prepare las plantas para el frío. De esta manera, los expertos explican que, ante todo, hay que evitar realizar cortes profundos. Sin embargo, una poda suave puede ser muy beneficiosa, facilitando un diagnóstico continuado de la salud de las plantas.

“Con los rosales modernos arbustivos y las variedades de floración repetida, sea más moderado y concéntrese en una poda ligera”, aconseja Maryam Ghani, experta floral de Haute Florist y experta en rosas. A lo que añade: elimine las flores marchitas, los tallos débiles y recorte el tercio superior para evitar que el viento los azote".

En segundo lugar, es muy importante limpiar las herramientas de jardinería adecuadamente, para no propagar enfermedades e infecciones. Asimismo, vale la pena invertir en unas tijeras de podar profesionales que permitan realizar cortes certeros y limpios. También existen desinfectantes para utensilios de jardinería que pueden ayudar en el proceso, garantizando la prevención del mismo.

Miniatura medieval, dos personas sosteniendo
Miniatura medieval, dos personas sosteniendo una rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosales trepadores

Los rosales trepadores son de las pocas especies que conviene podar en octubre, aunque siempre con un corte ligero. De hecho, realizar esta labor en otoño ayuda a protegerlos de posibles daños invernales y, como suelen florecer en madera vieja, no se afectará la floración de la próxima temporada.

“Para los rosales trepadores y rastreros, que suelen crecer vigorosamente durante todo el verano, el otoño es un buen momento para podar los tallos largos y dar forma a la planta”, afirma Maryam. “Corte las ramas muertas, enfermas o cruzadas y reduzca los brotes demasiado altos para evitar daños por el viento”.

Una poda suave en esta época brinda a los rosales el soporte necesario para afrontar el invierno con mayor fortaleza.

“Si cultivas rosas cerca de un edificio o una pared de jardín, también vale la pena verificar que los tallos no rocen contra las estructuras a medida que se mueven con el viento: un pequeño amarre suave ahora puede evitar daños más adelante”, agrega Peter Mortin, experto en jardinería de Crane Garden Buildings.

Rosas de jardín

Una vez definidos los tipos de rosales que sí pueden podarse en esta estación, es importante destacar aquellos que nunca deben tocarse en otoño. Las rosas de jardín que florecen una sola vez al año deben dejarse crecer libremente si se quiere disfrutar de sus flores al año siguiente.

“Estos tipos crecen en madera formada la temporada anterior, por lo que podarlos ahora corre el riesgo de eliminar las flores del próximo año”, explica Maryam.

En este caso, únicamente se recomienda trabajar en las “tres D” —ramas muertas, dañadas o enfermas— para conservar la planta saludable, dejando cualquier poda intensa para el año próximo

Temas Relacionados

RosasRosalesJardínBotánicaJardineríaEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas ante la borrasca Benjamín: dejará “rachas de viento muy fuertes” y un “importante temporal marítimo”

El organismo público tiñe de naranja y amarillo el mapa de avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros en la mitad del país para el jueves

La Aemet activa las alertas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

Roberto Brasero se pronuncia sobre el anuncio de Pedro Sánchez para eliminar el cambio de hora: “En Madrid no sería de día hasta las 9:30”

El hombre del tiempo de Antena 3 explica lo que supondría quedarnos tanto en el horario de invierno como en el de verano a efectos de luz

Roberto Brasero se pronuncia sobre

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

El primer ministro, Donald Tusk, confirmó el pasado martes la operación

Polonia frena un supuesto intento

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia frena un supuesto intento

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

La multa que podría recibir Rosalía por organizar un evento en vía pública sin permiso puede llegar a 600.000 euros

Sánchez y Feijóo se echan en cara sus “lapsus” tras el tropiezo de Díaz en el Senado: “Usted dijo que Huelva está en el Mediterráneo”

“Usar grilletes no siempre es obligatorio”: un inspector jefe de la Policía explica cuándo un agente debe utilizarlos

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos