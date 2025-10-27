Garamendi denuncia que los salarios podrían ser “muy superiores” si no fuera por los impuestos: “No se puede llegar a más”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.(EFE/Fernando Villar).

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado este lunes que los sueldos en España “podrían ser muy superiores”, pero que el elevado peso de los impuestos y las cotizaciones sociales “impide llegar a más”. Así lo ha manifestado durante la entrega de los XXIV Premios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), celebrada en Madrid, donde también ha criticado la gestión del Ministerio de Trabajo y la falta de avances en el diálogo social.

Durante el evento, Garamendi ha insistido en que los empleados deberían cobrar su salario en bruto para tomar conciencia del impacto real de las cargas fiscales y las cotizaciones que asumen las empresas. “Los salarios podrían ser muy superiores, pero la carga impositiva ha sido de tal nivel que no se puede llegar a más”, ha recalcado, al tiempo que ha defendido una mayor transparencia en la nómina para “hacer visible lo que realmente cuesta el empleo”.

“Mejorar los salarios, pero con políticas que favorezcan el crecimiento y no lo penalicen”

El líder de la patronal ha aprovechado su intervención para cargar contra las políticas en materia de Trabajo del Gobierno, al que acusa de haber llevado el diálogo social “a la UVI”. En ese sentido, ha reiterado que la CEOE no acudirá a la mesa de negociación sobre la reforma del despido y ha lamentado que algunas iniciativas se impulsen “como venganza”.

“La ministra necesita ir a base de reglamento porque no lo va a sacar con proyectos de ley o decretos ley”, ha reprochado Garamendi, en referencia a medidas como el registro horario o las modificaciones en los complementos salariales y el salario mínimo interprofesional (SMI). Para el dirigente de la CEOE, el Ministerio de Trabajo ha optado por la “imposición normativa” en lugar de apostar por el consenso con sindicatos y empresarios, lo que, a su juicio, “pone en riesgo la estabilidad y la competitividad del mercado laboral”.

Declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "la productividad que tenemos desde el año 83 ha crecido un 53%, mientras que los salarios reales sólo lo han hecho al 22%".

Asimismo, Garamendi ha advertido de que el exceso de regulación y la presión fiscal están “asfixiando a las empresas” y limitando su capacidad de crear empleo de calidad. “Defendemos la mejora de los salarios, pero con políticas que favorezcan el crecimiento y no lo penalicen”, ha añadido.

Autónomos bajo presión: “Nos machacan a impuestos y cotizaciones”

Durante el mismo acto, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha coincidido con Garamendi en su crítica a la elevada carga fiscal y ha denunciado que el Gobierno “está machacando a los autónomos a impuestos, cotizaciones y trabas”. Amor ha recordado que los autónomos ya contribuyen de manera significativa a Hacienda y a la Seguridad Social, y ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con los compromisos adquiridos en el acuerdo de 2022, que establecía un sistema de cotización en función de los ingresos reales.

“Ya lo hacemos”, ha afirmado, “pero el Gobierno no ha cumplido su parte” al no equiparar la protección social de los autónomos con la de los asalariados. El presidente de ATA ha instado además a las autoridades a que “dejen de pensar tanto en sus pensiones” y se centren en aliviar las cargas que soporta el colectivo. “Lo que nos preocupa es cómo vamos a pagar las cotizaciones a fin de mes”, ha subrayado.

Amor participa actualmente en la negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a las principales asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, para definir las nuevas cuotas que entrarán en vigor el próximo año.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA. (Foto: Helena Margarit).

Ayuso pide más libertad económica y menos burocracia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha intervenido en la ceremonia, donde ha denunciado que muchos trabajadores por cuenta propia “tiran la toalla por culpa del absentismo, la rigidez del mercado, la falta de seguridad jurídica, tanta burocracia, normas absurdas y contrarias a la libertad de empresa y la falta de reformas fundamentales”. Ayuso ha reclamado más libertad económica y un entorno regulatorio “que premie el esfuerzo y la iniciativa”.

El acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades y representantes del mundo empresarial, entre ellos el presidente de Santander España, Luis Isasi Fernández de Bobadilla; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

*Con información de EFE.