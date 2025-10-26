España

Katy Perry y Justin Trudeau hacen oficial su relación con una escapada en París: de la mano y con una gran sonrisa en la cara

La pareja ha acudido a la ciudad del amor para celebrar el cumpleaños de la cantante de ‘Teenage Dream’

Anabel Gómez Salvador

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau están en medio de rumores de un noviazgo.

Las historias de amor entre el poder político y el brillo de la fama artística siempre han despertado una curiosidad especial. El matrimonio entre Nicolas Sarkozy y Carla Bruni está dando mucho que hablar tras el encarcelamiento del francés y, dentro de nuestras fronteras, Malú y Albert Ribera llenó decenas de titulares. Ahora, una nueva pareja se suma a esa lista de uniones inesperadas: Justin Trudeau y Katy Perry.

El ex primer ministro de Canadá, de 53 años, y la cantante estadounidense, de 41, han dejado atrás las especulaciones y los rumores para mostrarse juntos en público. La capital francesa ha sido testigo del que ya se considera el debut oficial de su relación. Este sábado 25 de octubre, la pareja fue vista en el emblemático cabaret Crazy Horse de París, lugar escogido para celebrar el cumpleaños de la artista californiana.

El escenario no podía ser más simbólico. Fundado en 1951, el Crazy Horse se ha convertido en un referente del espectáculo parisino, famoso por su fusión de danza, luces y sensualidad. Allí, Perry y Trudeau disfrutaron de una noche de celebración que ha sellado su historia ante las cámaras. A la salida, ambos fueron captados tomados de la mano y sonrientes, sin intentar ocultarse de los flashes.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau

Ella lucía un vestido rojo intenso, mientras él apostó por la sobriedad de un conjunto negro. En las fotografías difundidas por el medio estadounidense TMZ, se les ve intercambiando gestos de complicidad mientras los seguidores de la artista le entregaban rosas a modo de felicitación. Minutos después, subieron juntos al mismo coche y abandonaron el lugar, en una estampa que confirma lo que muchos intuían desde hace meses.

Las primeras señales de esta relación surgieron a finales del verano, cuando Trudeau y Perry fueron vistos cenando en Montreal, durante una de las paradas de la gira mundial Lifetimes Tour de la cantante. Aunque en aquel momento se habló de una simple amistad, las imágenes posteriores mostraron que la conexión entre ellos iba más allá.

Semanas después, el diario británico The Daily Mail publicó unas fotografías tomadas frente a la costa de Santa Bárbara (California), en las que ambos aparecían en un yate, relajados, compartiendo besos y abrazos. Las instantáneas dieron la vuelta al mundo y confirmaron que entre el político canadiense y la estrella del pop había surgido algo más que admiración mutua.

Fuentes cercanas al entorno de Perry señalaron entonces que Trudeau había viajado expresamente a Estados Unidos para coincidir con ella durante un descanso de su gira. Según afirmó una fuente a la revista People, “están interesados ​​el uno en el otro, pero llevará tiempo ver cómo evoluciona esto. Ella está viajando por el mundo y él está reestructurando su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá, pero existe una atracción mutua. Tienen mucho en común".

La cantante y el ex primer ministro de Canadá realizaron su primera aparición pública como pareja

Dos vidas que se reinventan

Tanto Trudeau como Perry llegan a esta nueva etapa sentimental después de cerrar capítulos importantes en sus vidas personales. El político canadiense anunció su separación de Sophie Grégoire-Trudeau en 2023, tras casi dos décadas de matrimonio y tres hijos en común. Un año más tarde, en enero de 2025, dejó su cargo como primer ministro, abriendo un paréntesis en su carrera pública.

Por su parte, Katy Perry confirmó en junio la ruptura con el actor Orlando Bloom, con quien mantenía una relación intermitente desde hacía casi una década. Comprometidos desde 2019, son padres de una niña, Daisy Dove, que acaba de cumplir cinco años. Pese a la separación, ambos han manifestado su intención de mantener una relación cordial centrada en la crianza compartida.

Video obtenido por TMZ donde
Video obtenido por TMZ donde se ve a Justin Trudeau y Katy Perry comiendo y conversando juntos

