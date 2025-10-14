La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau: los secretos detrás de su exitoso vínculo

Justin Trudeau y Katy Perry fueron fotografiados en una escena íntima sobre el yate de la cantante en la costa de Santa Bárbara, California (REUTERS)

La relación entre Justin Trudeau y Katy Perry se consolidó tras semanas de especulaciones y fue confirmada después de la difusión de fotografías que mostraron a la pareja en actitudes afectuosas en la costa de Santa Bárbara, California.

El inesperado vínculo reúne a dos figuras públicas que atravesaron rupturas recientes y que, a pesar de la distancia y las agendas, han construido un espacio de intimidad.

Los primeros indicios surgieron en julio, cuando Perry y Trudeau fueron vistos en Montreal. De acuerdo con publicaciones del US Sun, ambos compartieron una cena privada en el restaurante Le Violon y al día siguiente pasearon por Mount Royal Park.

En ese momento, fuentes citadas por el medio aseguraron que “Justin ha estado soltero desde hace un tiempo y disfruta conocerla. Le agrada su personalidad y disfrutan conversar sobre diversos temas. Han conectado y planean verse nuevamente pronto”.

La primera cita pública de la pareja ocurrió en Montreal, donde compartieron una cena privada y un paseo en Mount Royal Park (Foto: Captura/TMZ)

El acercamiento se dio luego de que Trudeau confirmara su separación de Sophie Grégoire tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común. Por su parte, Katy Perry había puesto fin a su relación con Orlando Bloom a mediados de año, con quien comparte la crianza de una hija de cinco años.

Durante los meses iniciales, la dinámica entre ambos se mantuvo discreta. Tal como relató una fuente a Page Six, “no han podido pasar mucho tiempo juntos ya que ella está de gira, pero se mantienen en contacto constante, siempre con videollamadas y mensajes”.

Esta comunicación se sostuvo mientras la cantante continuaba con su tour Lifetimes, cuyo tramo europeo comenzó recientemente.

El reconocimiento público de la relación llegó con la difusión de imágenes captadas a finales de septiembre. Estas fueron tomadas por un turista, quien notó a Trudeau a bordo del yate de la cantante, el Caravelle, debido al tatuaje de un cuervo Haida que lleva el político en el brazo izquierdo.

Perry y Trudeau lograron mantener su relación pese a compromisos profesionales y giras musicales que limitan sus encuentros presenciales (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con el testimonio recogido por el Daily Mail, “ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse”.

Perry lucía un traje de baño negro, mientras que Trudeau estaba vestido únicamente con pantalón de mezclilla. Ambos permanecieron abrazados en la cubierta principal, aparentemente ajenos al resto de los turistas.

Tras la publicación de estas imágenes, nuevas voces cercanas a la pareja compartieron detalles a medios como Cosmopolitan. Según una persona del entorno de la cantante, “Katy está muy, muy interesada en él. Dice que es un gran partido, un hombre de calidad”.

La fuente añadió que la comunicación entre ambos es entusiasta, aunque no siempre constante debido a sus compromisos profesionales.

Amigos de Trudeau manifestaron, en declaraciones recogidas por la misma revista, que, tras su separación, el político recibió numerosas propuestas sentimentales, pero el vínculo con Perry representó “un soplo de aire fresco” en su vida.

El vínculo entre el ex primer ministro canadiense y la estrella pop se confirmó tras semanas de especulaciones y rumores en medios internacionales (REUTERS/Carlos Osorio/Pool)

Una persona del círculo cercano afirmó a Page Six que para el ex primer ministro canadiense, la experiencia de conocer a Katy Perry resultó “refrescante” y que valora la oportunidad de relacionarse con alguien que entiende la discreción.

“No es de los que se apresuran y a ella eso parece agradarle mucho”, expresó la fuente, describiendo el trato como “caballeroso”.

La relación entre ambas figuras se ha visto condicionada por ocupaciones personales y la exposición mediática. Tras la viralización de las fotografías, un allegado a la pareja indicó a Daily Mail que la frecuencia del contacto disminuyó.

“Ambos están ocupados y la novedad perdió fuerza en el ritmo de mensajes, aunque no hay un trasfondo negativo”, explicó la fuente.

Otros allegados recomendaron cautela y subrayaron que Perry sigue enfocada en su carrera musical. “Katy es una persona que destina tiempo a quien le interesa”, indicó una fuente a Cosmopolitan.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, ninguno de los dos realizó declaraciones ni respondió a preguntas de la prensa sobre su relación (Andy Kropa/Invision/AP, izquierda, y Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

En cuanto a la vida familiar, Katy Perry reiteró que su prioridad es el bienestar de su hija y mantener una relación cordial con Orlando Bloom.

Por su parte, Trudeau mantiene una agenda privada tras su retiro de la política, aunque su vida personal sigue bajo atención pública.

El entorno de la pareja considera que la relación podría adaptarse a la distancia. Según fuentes consultadas por medios internacionales, “si hay alguien con quien resulte viable una relación a distancia es él”.