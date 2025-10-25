España

Un turista japonés muere al caer desde un muro de siete metros del Panteón de Roma

El hombre se sentó sobre el muro, una práctica habitual entre turistas y residentes que buscan descansar tras recorrer este edificio

Daniel Malagón

Daniel Malagón

La fachada del Panteón de
La fachada del Panteón de Roma. (EFE/ Gonzalo Sánchez)

Un turista japonés ha muerto al caer desde el muro perimetral del Panteón de Roma en la noche de este viernes. El hombre, identificado como Morimasa Hibino, de 69 años, se encontraba de vacaciones en la capital italiana junto a su hija cuando, tras sufrir un presunto malestar, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de aproximadamente siete metros al foso que rodea el histórico mausoleo, según una información del diario italiano Corriere della Sera.

El accidente ha ocurrido en la parte posterior del monumento, alrededor de las 21: 50 en el sector opuesto al acceso principal que da a la Piazza della Rotonda. Morimasa, que se encontraba de vacaciones con su hija, se había sentado solo sobre el muro, una práctica habitual entre turistas y residentes que buscan descansar tras recorrer este edificio.

Esta estructura, que circunda por completo la rotonda del Panteón, se eleva varios metros por encima tanto del nivel de la entrada como del foso que lo rodea, lo que incrementa el riesgo de caídas accidentales. Un sacerdote que pasaba por allí alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Los bomberos acudieron al lugar y, para poder acceder al foso donde yacía el hombre, debieron forzar el portón exterior del monumento.

La Policía estudia imágenes de las cámaras del Pantón y comercios cercanos

Al llegar, el personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento del turista, según han relatado los medios italianos. En el operativo participaron también agentes de la Policía y de la Roma Capitale, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Según una información del medio italiano la Repubblica, los investigadores han adquirido imágenes de las cámaras de videovigilancia del Panteón y de una tienda de maquillaje y cosméticos con vistas al lugar donde ocurrió el fatal accidente.

El Panteón, considerado uno de los monumentos más visitados de Italia, cumple una doble función como edificio cultural y lugar de culto católico en activo. Su gestión está regulada por un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el vicariato para la diócesis de Roma en representación de la Santa Sede, lo que subraya su relevancia tanto histórica como religiosa.

Accidente mortal en la plaza de España de Roma

El pasado mes de marzo, una turista española de 55 años falleció tras precipitarse al vacío en la zona de la plaza de España de Roma, según afirmó entonces la Policía local, que abrió una investigación sobre el suceso. La mujer se precipitó también desde un muro cercano a las escaleras de esta emblemática zona de la capital italiana y cayó sobre un recinto privado.

En un inicio, los servicios de emergencia evacuaron a la turista en estado grave hasta el Hospital Policlínico Umberto I, donde terminó falleciendo como consecuencia de las graves heridas sufridas.

