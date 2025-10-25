La dieta para perder 2.5 kilos en tres días que consiste en tomar sólo café, huevos y una botella de vino

Este milagro de la nutrición apareció primero en el libro ‘Sex and the Single Girl’ de Helen Gurley Brown, en 1962. (Composición fotográfica/Canva)

¿Te gustan los huevos acompañados de una copa de vino? Estás de enhorabuena, porque hay una dieta ‘vintage’ que lleva tu nombre. Rescatada por usuarios de Twitter, de las páginas de un ejemplar de la revista ‘Vogue’ del año 1977, llega la “dieta del vino y de los huevos” que promete perder más de 2 kilos en tan solo tres días.

Suena increíble, y lo es aún más, cuando uno se fija en lo que se recomienda consumir a lo largo de estas 72 horas:

Desayuno:

1 huevo cocido

1 copa de vino blanco seco (preferentemente Chablis)

Café negro

Comida:

2 huevos cocidos (o escalfados)

2 copas de vino blanco

Café negro

Cena:

150 g de carne asada con pimienta negra y jugo de limón

El resto del vino (una botella completa al día)

Café negro

Una dieta ‘vintage’

No hay mejor manera de empezar la mañana que con una taza de café, un huevo y… una copa de vino. Sí, la fiesta empieza desde la mañana para traer diversión a lo largo de todo el día.

Para el almuerzo, se recomienda duplicar el desayuno: dos huevos, dos copas de vino y una taza de café: una comida para campeones que, sin duda, será muy alegre.

La cena, eso sí, ya ofrece un poco más de variedad: 150 g de carne asada con pimienta negra y jugo de limón, una taza de café negro y … Sí, adivinaste, ¡el resto del vino!

Así, con café, huevos y vino, la revista no solo consigue animar a sus lectoras a probar la dieta, sino también a disfrutar de cada paso (copa).

La dieta sacada de un libro

A pesar de que la dieta se publicó en la revista e 1977, este milagro nutritivo apareció primero en un el bestseller del New York Times de 1962, Sex and the Single Girl, de Helen Gurley Brown.

El libro hablaba de la liberación sexual de la mujer y fue todo un pionero en su día. Helen consiguió romper tabúes dentro de una América donde la mujer aún era solo la esposa que no tenía derecho a vivir su vida sexual como quisiera.

La receta, sin embargo, se hizo viral después de que una usuaria de Twitter la rescatara de las páginas amarillas de una antigua revista Vogue.

Lo mejor son, por supuesto, los comentarios que han dejado los que se animan a seguir la dieta:

-“Un poco de ayuda dietética, por favor. ¿Puedo cambiar los huevos por otra botella de vino?” - Boo Meringue, @izianikapani.

-“Una dieta de vino y huevos. ¿Qué pienso de esto? Una botella al día, siete botellas a la semana… Mmm” - Cathy, @cathyn61.

-“Tenía una ex que siguió esta dieta, pero reemplazó cada huevo con una botella de vino y cada filete con dos botellas de vino. Siempre olía a plátanos. En serio” - Unbelievable, @unbelievable6.

Una dieta sin valor nutritivo

Por último, cabe decir que se trata de una dieta sin valor nutritivo, que apenas ofrece las calorías necesarias y, dadas las cantidades de vino, contiene muchos azúcares.

Eso sí, quienes se animan a seguirla, no quedarán decepcionados: la diversión está garantizada… ¡Y también la resaca!