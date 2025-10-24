México

Brownie saludable sin harina ni azúcar: receta rápida y deliciosa

Una opción exprés, lista en minutos, con ingredientes simples y sin edulcorantes refinados, ideal para calmar antojos sin salirte de tu plan

Por Gerardo Lezama

Brownie saludable sin harina ni azúcar: una opción casera y nutritiva para cuidar la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre casero, nutritivo y sin ingredientes ultraprocesados es posible. Este brownie saludable se destaca por no contener harina ni azúcar, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, su preparación es tan sencilla que solo requiere unos pocos minutos y una licuadora.

Para elaborar esta receta, se necesitan ingredientes naturales y accesibles: una banana madura, un huevo, una cucharada de mantequilla de maní, una cucharada de cacao amargo en polvo y media cucharadita de polvo de hornear. La banana aporta dulzor natural, por lo que no es necesario añadir azúcar ni edulcorantes artificiales.

El cacao amargo brinda el sabor intenso característico del chocolate, mientras que la mantequilla de maní suma cremosidad y grasas saludables. El huevo actúa como aglutinante y el polvo de hornear ayuda a que el resultado sea esponjoso y húmedo.

La receta de brownie sin ingredientes ultraprocesados se prepara en minutos y solo requiere una licuadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es simple: se colocan todos los ingredientes en una licuadora o procesadora y se mezclan hasta obtener una preparación homogénea.

Luego, se vierte la mezcla en un recipiente apto para microondas, preferentemente de silicona o cerámica, previamente engrasado si es necesario.

Se cocina durante dos a tres minutos, dependiendo de la potencia del microondas. Una vez listo, se deja enfriar unos minutos antes de desmoldar o cortar.

Este brownie no solo es rápido y fácil de hacer, sino que también ofrece beneficios nutricionales. Al no contener harina refinada, es apto para quienes siguen dietas sin gluten o buscan reducir el consumo de carbohidratos simples.

Este postre es apto para dietas sin gluten y ayuda a controlar la ingesta de azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de azúcar lo convierte en una alternativa ideal para personas que desean controlar su ingesta de azúcares añadidos, lo cual es clave para prevenir picos de glucosa y mantener niveles de energía estables.

Además, la banana aporta fibra, potasio y antioxidantes, mientras que la mantequilla de maní suma proteínas vegetales y grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular.

Este tipo de preparaciones caseras permiten tener mayor control sobre los ingredientes y adaptar las porciones a las necesidades personales. También es posible personalizar la receta agregando chips de chocolate sin azúcar, nueces picadas o esencia de vainilla para intensificar el sabor. En pocos minutos, se obtiene un postre reconfortante, nutritivo y compatible con un estilo de vida equilibrado.

Ideal para quienes buscan opciones dulces sin culpa, este brownie sin harina ni azúcar demuestra que comer rico y saludable no está reñido con la practicidad ni con el placer.

