México

Estas son las 5 ventajas de integrar las peras a tu dieta de todos los días

Esta fruta es deliciosa y saludable

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de las frutas se destacan elementos que ofrecen aportes nutricionales clave de forma cotidiana. Entre ellas, la pera sobresale por su perfil nutricional y la diversidad de sus aplicaciones en la dieta diaria. Incorporar este fruto a la alimentación cotidiana puede producir efectos positivos en varios aspectos de la salud.

El consumo regular de peras resulta una recomendación constante de nutricionistas y especialistas en salud. Este alimento es valorado por su bajo aporte calórico, su sabor neutral y su compatibilidad con patrones alimentarios variados. Las investigaciones recientes señalan que existen distintos beneficios evidenciados por quienes incluyen este fruto en sus comidas regulares.

Cinco beneficios de sumar peras a la dieta diaria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero corresponde a su alto contenido de fibra. Una porción mediana de pera (aproximadamente 180 gramos) contiene cerca de 5,5 gramos de fibra, una cifra que la posiciona como un recurso útil para promover la regularidad intestinal. La fibra contribuye a reducir el riesgo de estreñimiento y facilita el equilibrio del sistema digestivo.

El segundo beneficio se relaciona con la aportación de antioxidantes. Compuestos fenólicos, flavonoides y vitamina C presentes en la pera actúan como agentes que limitan los procesos oxidativos. Datos de la Facultad de Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que el consumo de frutas ricas en antioxidantes ayuda a minimizar los efectos del envejecimiento celular y refuerza la protección inmunológica.

El tercer motivo para incorporar la pera a los menús diarios es su capacidad de hidratar el organismo. De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, este fruto contiene cerca de un 84 por ciento de agua, lo que la convierte en una fuente natural de hidratación complementaria, especialmente útil en periodos de altas temperaturas.

(visualesIA)
(visualesIA)

El valor energético reducido de la pera representa el cuarto punto a destacar. Por cada 100 gramos, el aporte calórico ronda las 57 calorías, lo que permite incluirla en dietas controladas sin incrementar el consumo total de energía. Según la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, este aspecto resulta estratégico para quienes buscan regulación del peso corporal.

Por último, la pera concentra micronutrientes esenciales como potasio, ácido fólico y pequeñas cantidades de calcio y magnesio. Estos elementos colaboran en funciones básicas del cuerpo, como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el fortalecimiento óseo.

Además de estas ventajas, la pera mantiene buena tolerancia en personas con trastornos digestivos, por su bajo contenido de fructosa en comparación con otras frutas. El consumo diario, en combinación con una dieta balanceada, puede traducirse en beneficios evidentes en calidad de vida y bienestar integral.

Temas Relacionados

PerasFrutasSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Metrobús informa que se reanuda servicio en Línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Claudia Sheinbaum da seguimiento a municipios afectados de Hidalgo: se reúne con Julio Menchaca

Ambos visitaron el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana

Claudia Sheinbaum da seguimiento a

Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan en protesta por desaparición de una joven en el sur de la CDMX

La joven de 17 años desapareció el jueves pasado, en la zona del Pueblo de la Magdalena Petlacalco

Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo volverá a ser el próximo pago para las beneficiarias?

El siguiente depósito será el último que reciban las beneficiarias en lo que resta del año

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Hernández afirmó que una persona que le entregaba dinero lo implicó en el homicidio

Abogado de Héctor “N”, implicado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abogado de Héctor “N”, implicado

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Juez da prisión preventiva a Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Ella es “La Mafias”: de “Tiktoker del Barrio” a modelo OnlyFans ligada a La Unión Tepito en CDMX

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Detienen a Aarón “N”, señalado de lograr 15 robos en OXXO y de motocicletas en tres municipios de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: se filtra

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’