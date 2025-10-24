Así es el menú secreto del restaurante de First Dates: causa limeña, almejas a la vasca, solomillo y opciones veganas

Así es el menú de First Dates (Mediaset / Imagen de Infobae España)

¡Cuántas cosas puede decirnos sobre alguien su elección a la hora de comer! Las primeras citas son momentos cruciales en el proceso de encontrar el amor, y los restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos son el escenario principal de muchas de ellas. Incluso de las televisadas.

Hasta First Dates, el famoso programa de citas de Mediaset, utiliza la comida como medio para unir a sus solteros. Y es que todo lo que vemos en pantalla sucede en un supuesto restaurante, lugar por excelencia para encontrar la tan deseada ‘media naranja’. Entre espaguetis, solomillos, tartas y copas de vino suceden cada noche escenas románticas, pero también otras tantas hilarantes, momentos que han hecho que miles de espectadores se enganchen cada noche al show de citas de Cuatro.

Para aquellos espectadores asiduos del programa, todo lo que pasa entre bambalinas es un gran misterio por resolver. También sobre la parte más gastronómica del programa surgen dudas, desde cuánto cuesta comer en este televisivo restaurante o dónde este se encuentra ubicado, hasta cuáles son exactamente las recetas que aparecen en la carta.

Judit y Sergio en su cita de First Dates (Cuatro)

¿Cuánto cuesta cenar en First Dates?

Aunque en pantalla nunca aparezcan los alrededores de este ‘restaurante’, se conoce que el desarrollo del programa tiene lugar en realidad en un plató de televisión ambientado, con una estética que imita a un restaurante. Este se encuentra ubicado en un polígono en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, que previamente había sido una nave que servía para la venta de muebles. Es por ello que, por desgracia, no podemos ir a cenar un viernes cualquiera al restaurante donde First Dates celebra sus citas, aunque sí podemos hacernos una idea de qué es lo que comen los solteros que allí se conocen.

El menú corre a cargo de una empresa de catering, y los platos llegan precocinados diariamente al plató, donde terminan de cocinarse y emplatarse. De entre todas las opciones que se les presentan en la carta, los participantes pueden escoger un primero, un segundo y un postre, platos siempre rebautizados con nombres acordes a la temática romántica del programa.

BB Trickz tira el jarrón de flores en 'First Dates' (Mediaset)

Tras elegir y disfrutar de esta serie de platos, llega el momento más tenso de cualquier cita: pagar la cuenta. ¿Cuánto cuesta el menú que los participantes han podido probar? Realmente, es vox populi que los participantes de First Dates reciben una compensación económica por su aparición en el programa de Carlos Sobera. En total, cada comensal recibe 90 euros por su aparición, una cifra que se relaciona con el acuerdo por el uso de sus derechos de imagen. En cuanto al momento de pagar la cena, es en realidad poco más que una puesta en escena; los participantes ‘pagan’ 20 euros por menú, pero luego se les reembolsa tras la grabación. Eso sí, si uno de los comensales decide invitar al otro, solo se le devuelve su parte, es decir, solo sus 20 euros.

Así es la carta del restaurante de First Dates

Como no podía ser de otra manera, todo empieza con los ‘Preliminares’, una sección con pequeños entrantes que permiten a nuestros protagonistas ir abriendo boca. La lista de bocados, de gran influencia internacional, comienza con ‘Encuentro salvaje’, un tartar de atún acompañado de guacamole; y continúa con ‘Encuentro en Lima’, un plato basado en la cocina peruana a fusionada con el producto español, a base de causa limeña con txangurro. La cocina oriental se hace su hueco con ‘Latido del desierto’, un tabouleh al limón con verduras y albahaca que se presenta como alternativa apta para veganos. La lista de entrantes acaba con ‘Placer del mar’, un plato de almejas a la vasca.

Llega después el momento más esperado, entrando en materia ya con los platos principales. ‘De cuerpo a cuerpo’ es el título de esta sección, compuesta por varias alternativas que encajan en la clásica dualidad de carne y pescado. La lista comienza con ‘Deseo cremoso’, un estrogonoff de pollo acompañado de arroz. En esta receta, la protagonista es la salsa Strogonoff, elaborada con un caldo de carne espesado con un roux, que se aromatiza con mostaza y se remata con crema agria. La carne aparece de nuevo con ‘Mordisco jugoso’, un solomillo en medallón acompañado de patatas panaderas y salsa de Pedro Ximénez. El producto del mar llega a la carta con ‘Suspito marino’, un plato de merluza acompañado con puré de patatas y vinagreta de tomate. Finalmente, y para cubrir con todos los gustos y necesidades, la selección de principales incluye una opción completamente vegana: ‘Locura de amor’, unos espaguetis con salsa de tomate y albahaca crujiente.

El menú de First Dates (Infobae España)

Con esto llegamos al final de la carta, los postres. Este dulce final, servido bajo el título de ‘Clímax’, se presenta en forma de tres recetas diferentes. Por un lado, los protagonistas pueden elegir ‘Dulce de los dioses’, un postre a base de yogur griego, frutos rojos, granada y vainilla. La fruta es también protagonista en ‘Pedacitos de frescura’, una mezcla de fruta variada en forma de macedonia. La opción más golosa llega con ‘Pasión a capas’, un postre en cuatro texturas con el chocolate negro como gran protagonista.

La carta de First Dates acaba con la sencilla selección de bebidas, dividida entre opciones con alcohol y opciones sin. En esta última lista, encontramos agua mineral, con y sin gas, y una variedad de refrescos. La noche también puede ser animada con una de las opciones alcohólicas, que incluyen cerveza de grifo y dos alternativas de vino, ambas de Denominación de Origen. Para quienes prefieran vinos tintos, el restaurante del programa ofrece un Crianza de D.O. Rioja. En cambio, para quienes sean más de blancos, un Rueda de Denominación de Origen será la elección perfecta.