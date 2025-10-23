Juana Rivas y su hijo mayor de edad tendrán que declarar como testigos en Italia por los presuntos malos tratos de la expareja

Juana Rivas y su hijo mayor de edad tendrán que testificar (Europa Press)

La Justicia italiana ha citado como testigos a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad. El próximo 26 de febrero tendrán que acudir a declarar sobre las denuncias de malos tratos interpuestas contra Francesco Arcuri, tras la decisión del Tribunal Penal de Cagliari. Rivas también tiene cuentas pendientes, pues tendrá que hacer frente a sus cargos en Granada el próximo 30 de octubre.

La mujer de Maracena está siendo investigada por presunta sustracción de menores tras la estancia del hijo menor con ella en España entre Navidad y finales de julio. Según recoge Europa Press, el juzgado italiano decidió no designar a un tutor especial para la representación del menor en el procedimiento para evitar “un verdadero conflicto de intereses”.

Juicios pendientes por el caso Juana Rivas

El proceso penal en Italia contra Arcuri se reanudó este 23 de octubre tras un aplazamiento provocado por cuestiones procesales planteadas en septiembre. El Tribunal Penal de Cagliari ha establecido un calendario de testimonios, que comienza en febrero con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor y continuará en marzo con otros testigos.

En la audiencia de este jueves se abordó, a petición de la defensa de Arcuri, si el menor debía contar con un administrador especial en lugar de ser representado por su madre, aunque no se tomó ninguna medida restrictiva sobre la custodia actual. El juicio por maltrato puede prolongarse durante un largo periodo de tiempo en Italia.

En paralelo, mientras la Fiscalía italiana ya ha procesado formalmente a Arcuri por los presuntos malos tratos, se mantiene abierta otra causa en España en la que Rivas debe declarar el 30 de octubre en Granada, investigada por presunta sustracción de menores tras la estancia prolongada del hijo menor en España.

(Noticia en ampliación).