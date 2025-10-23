España

Cómo hacer piña colada, el cóctel caribeño que combina frescura, dulzura y aromas exóticos

Zumo de piña, coco y un toque de ron, es todo lo que hace falta para crear una de las bebidas más populares a nivel internacional

Sofia Avendaño

Piña colada - VisualesIA
La piña colada es uno de los cócteles más emblemáticos del Caribe, famoso por su frescura, dulzura y aroma exótico, que evocan instantáneamente imágenes de playas y relajación bajo el sol. Su cremosidad y equilibrio entre sabores tropicales la han convertido en una bebida imprescindible en bares de todo el mundo.

El origen de la piña colada se remonta a Puerto Rico, donde fue declarada su bebida oficial en 1978. Tradicionalmente se elabora con ron blanco, jugo de piña y crema de coco. Su textura aterciopelada y su sabor refrescante la hacen ideal para acompañar platos ligeros, mariscos o disfrutar como aperitivo. Las variaciones incluyen versiones sin alcohol y ajustes en las proporciones de crema de coco o ron según el gusto personal.

Receta de Piña Colada

La Piña Colada destaca por su receta sencilla, técnica de batido con hielo y la perfecta combinación de fruta fresca, ron y coco. El resultado debe ser una mezcla suave, cremosa y refrescante que se sirve bien fría en vaso grande o copa tipo huracán, adornada normalmente con piña y una cereza roja.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 5 minutos
  • Batido/licuado: 2 minutos
  • Montaje y decoración: 2 minutos
  • Tiempo total estimado: 9 minutos

Ingredientes

  • 60 ml de ron blanco
  • 90 ml de jugo de piña natural
  • 30 ml de crema de coco
  • Hielo picado (cantidad al gusto)
  • Rodaja de piña (opcional, para decorar)
  • Cereza marrasquino (opcional, para decorar)

Cómo hacer piña colada, paso a paso

  1. Añade el ron blanco, el jugo de piña y la crema de coco en una licuadora o batidora.
  2. Incorpora abundante hielo picado, suficiente para obtener una textura cremosa al batir.
  3. Licúa la mezcla a máxima potencia hasta que quede uniforme y sin trozos de hielo grandes.
  4. Vierte la mezcla en un vaso alto o copa tipo huracán.
  5. Decora con una rodaja de piña y una cereza marrasquino en el borde del vaso para darle un toque visual y aromático distintivo.
  6. Sirve inmediatamente, asegurando que la mezcla se conserve bien fría y cremosa para una mejor experiencia.
  7. Consejos clave: Usa jugo de piña natural para potenciar el sabor, no escatimes en el hielo picado para lograr la textura característica, y ajusta la cantidad de crema de coco si prefieres una bebida más o menos dulce.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta corresponde a una (1) porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 230 kcal
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Azúcares: 20 g
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La piña colada debe consumirse inmediatamente tras su preparación, ya que el hielo picado se derrite y afecta la textura. Si es necesario, puede guardarse en la nevera hasta 4 horas, aunque es recomendable volver a agitar antes de servir para recuperar homogeneidad.

