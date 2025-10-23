Cómo hacer piña colada, el cóctel caribeño que combina frescura, dulzura y aromas exóticos

Piña colada - VisualesIA

La piña colada es uno de los cócteles más emblemáticos del Caribe, famoso por su frescura, dulzura y aroma exótico, que evocan instantáneamente imágenes de playas y relajación bajo el sol. Su cremosidad y equilibrio entre sabores tropicales la han convertido en una bebida imprescindible en bares de todo el mundo.

El origen de la piña colada se remonta a Puerto Rico, donde fue declarada su bebida oficial en 1978. Tradicionalmente se elabora con ron blanco, jugo de piña y crema de coco. Su textura aterciopelada y su sabor refrescante la hacen ideal para acompañar platos ligeros, mariscos o disfrutar como aperitivo. Las variaciones incluyen versiones sin alcohol y ajustes en las proporciones de crema de coco o ron según el gusto personal.

Receta de Piña Colada

La Piña Colada destaca por su receta sencilla, técnica de batido con hielo y la perfecta combinación de fruta fresca, ron y coco. El resultado debe ser una mezcla suave, cremosa y refrescante que se sirve bien fría en vaso grande o copa tipo huracán, adornada normalmente con piña y una cereza roja.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 5 minutos

Batido/licuado: 2 minutos

Montaje y decoración: 2 minutos

Tiempo total estimado: 9 minutos

Ingredientes

60 ml de ron blanco

90 ml de jugo de piña natural

30 ml de crema de coco

Hielo picado (cantidad al gusto)

Rodaja de piña (opcional, para decorar)

Cereza marrasquino (opcional, para decorar)

Cómo hacer piña colada, paso a paso

Añade el ron blanco, el jugo de piña y la crema de coco en una licuadora o batidora. Incorpora abundante hielo picado, suficiente para obtener una textura cremosa al batir. Licúa la mezcla a máxima potencia hasta que quede uniforme y sin trozos de hielo grandes. Vierte la mezcla en un vaso alto o copa tipo huracán. Decora con una rodaja de piña y una cereza marrasquino en el borde del vaso para darle un toque visual y aromático distintivo. Sirve inmediatamente, asegurando que la mezcla se conserve bien fría y cremosa para una mejor experiencia. Consejos clave: Usa jugo de piña natural para potenciar el sabor, no escatimes en el hielo picado para lograr la textura característica, y ajusta la cantidad de crema de coco si prefieres una bebida más o menos dulce.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta corresponde a una (1) porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 230 kcal

Hidratos de carbono: 23 g

Azúcares: 20 g

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 6 g

Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La piña colada debe consumirse inmediatamente tras su preparación, ya que el hielo picado se derrite y afecta la textura. Si es necesario, puede guardarse en la nevera hasta 4 horas, aunque es recomendable volver a agitar antes de servir para recuperar homogeneidad.