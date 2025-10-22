Mario Draghi, ‘El salvador del euro’, recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional

El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. REUTERS/Johanna Geron

Mario Draghi, ex primer ministro italiano y presidente del Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025 que reconoce «su liderazgo y firme compromiso con los valores fundamentales y el progreso de la Unión Europea». Junto al escritor Eduardo Mendoza, el filósofo Byung-Chul Han y la fotógrafa Graciela Iturbide, pronunciará un discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año cumplen su XLV edición.

Conocido como ‘El salvador del euro’, Draghi es considerado como una figura clave en la defensa de la integración europea y la cooperación internacional. En los ocho años que permaneció como presidente del BCE luchó con brazo firme para dar estabilidad a la moneda única y proteger los valores fundamentales de la Unión Europea.

Uno de los momentos cumbres de su carrera y que ayudó a resolver la crisis de deuda soberana que sufrieron numerosos países de la UE, entre ellos España, y que hicieron temblar sus economías, fue en 2008, cuando anunció que el BCE haría «lo que fuera necesario» para preservar la moneda. Draghi habló y estas palabras devolvieron la confianza de los mercados en los países que sufrían primas de riesgo disparadas y reforzó la cohesión del proyecto europeo.

Plan Draghi

El denominado Plan Draghi, iniciado en 2015 y mantenido hasta 2018, buscaba reducir la inflación al nivel del 2%, fijado por el BCE y sostener el crecimiento económico de los países de la Unión a través de la compra de activos públicos y privados. A pesar de que este plan recibió críticas sobre su eficacia y sus posibles efectos negativos en el sistema financiero, muchos expertos han destacado que se trató de una herramienta fundamental para la salvación de la economía europea en una de las crisis más graves de las últimas décadas.

Posteriormente, como primer ministro de Italia, Draghi lideró un gobierno de unidad nacional con perfil técnico, apoyado por fuerzas parlamentarias de ideología diversa, enfocado en ejecutar reformas estructurales y gestionar eficazmente los fondos del programa de recuperación Next Generation EU. En ese rol, promovió el multilateralismo, la cooperación entre los Estados miembros de la UE y el fortalecimiento del papel de Europa en la escena global, defendiendo políticas comunes en materia de salud, transición energética y digitalización.

Mario Draghi junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. REUTERS/Yves Herman

Un europeísta convencido

Reconocido por su independencia y su visión de largo plazo, Draghi ha abogado persistentemente por una Europa más unida, resiliente y solidaria. A nivel internacional, ha mantenido estrechos vínculos con las principales democracias del mundo, contribuyendo a alinear la respuesta europea ante desafíos como la pandemia, el cambio climático o los conflictos geopolíticos.

En 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a Draghi la elaboración de un informe sobre la competitividad de Europa, subrayando su continuo compromiso con el fortalecimiento institucional y económico del continente.

El informe, presentado en 2024, insiste en la importancia de reforzar los lazos de la Unión y de elaborar una estrategia común para el crecimiento y la mejora de la competitividad, centrada en tres transformaciones: innovación, descarbonización y seguridad económica.

De profesor a primer ministro

Mario Draghi nació en Roma el 3 de septiembre de 1947. En 1970 se licenció en Economía por la Universidad de La Sapienza de su ciudad natal y, posteriormente, amplió su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde se doctoró en 1976.

Fue profesor de las universidades italianas de Trento, Padua, Venecia y Florencia, y en 1985 fue nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, cargo que desempeñó hasta 1990. Entre 1991 y 2001 fue director general del Tesoro italiano durante diez gobiernos de diferentes ideologías.

Posteriormente se incorporó a la firma Goldman Sachs, de la que fue vicepresidente para Europa. En 2005 fue nombrado gobernador del Banco de Italia y en 2011 asumió la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), cargo que ocupó hasta 2019. En febrero de 2021, después de un período de inestabilidad en la política italiana, recibió el encargo del presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, de formar un nuevo gobierno, y tomó posesión como presidente del Consejo de Ministros, cargo del que dimitió en octubre de 2022.

Galardones

Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, Mario Draghi ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Gran Collar de la Orden del Infante Don Enrique de Portugal, la Cruz Federal de la República de Alemania al mérito, la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio de Ucrania, el Global Citizen Award del Atlantic Council (EE. UU., 2015), el Premio Europeo Carlos V (España, 2024) y el PoliTO Foresight and Innovation (Italia, 2025), entre otros.

En 2012 fue nombrado Person of the Year por el periódico Financial Times. Draghi es miembro, además, de la junta directiva del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (EE. UU.) y honorario de la Brookings Institution y el Institute of Politics de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard (EE. UU.).

La entrega de los Premios Princesa de Asturias, dotados con 50.000 euros y la reproducción de una escultura de Joan Miró, se celebrará el viernes, 24 de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo, bajo la presidencia de los reyes y con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía.