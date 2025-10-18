Así ha sido la preboda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski: el esperado reencuentro de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski en su preboda (José Ruiz / Europa Press)

Empieza la cuenta atrás. Ya está todo listo para celebrar la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII situado en la localidad de Valladolid. No obstante, antes de vivir su gran día, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith y su todavía novio han vivido una preboda de ensueño.

La localidad vallisoletana de Sardón del Duero ha sido el lugar elegido por los futuros esposos para acoger a sus invitados y celebrar su enlace nupcial. Conocida por su encanto vinícola y la serenidad de sus paisajes, esta localidad se ha convertido en el escenario de una boda que promete ser de película.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, en montaje de Infobae. (Fotos:Instagram)

La noche de este viernes, 17 de octubre, el lujoso hotel cisterciense de Santa María de la Retuerta ha acogido la preboda de los jóvenes. Un evento íntimo y elegante que ha reunido a familiares, amigos y allegados, quienes presenciarán el ‘sí, quiero’ este sábado, 18 de octubre.

Las inmediaciones del monasterio se encuentran blindadas con un alto despliegue de seguridad para este acontecimiento. De esta manera, la tranquila rutina del lugar se ha visto transformada por completo. Y es que son varios los vehículos de lujo que llegan al espacio, lo que crea una gran expectación en torno al matrimonio. A medida que avanzaba la tarde, poco a poco han ido llegando todos los rostros del cine español e internacional y amigos cercanos a Stella y Alex que se han dado cita para este gran día. Además de recibir con sumo entusiasmo y cariño a cada uno de los invitados al complejo, la pareja también ha posado en las puertas del monasterio. Sin poder ocultar su felicidad por el paso que están a punto de dar, los dos sonreían ante los focos y las cámaras.

Los asistentes a la preboda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski llegan al lugar de la celebración, a 17 de octubre de 2025, en Sardón del Duero (Valladolid, Castilla y León, España). (Europa Press)

Para la ocasión, ella optó por lucir un vestido negro ajustado que se ceñía a su figura, que combinó con su melena suelta. Un look sencillo y elegante que su pareja acompañó al llevar un traje azul y una camiseta básica blanca. Fuentes cercanas a la organización del evento confirmaron a Lecturas que la preboda tuvo un ambiente relajado, con música en directo, cóctel al aire libre y una cuidada decoración inspirada en la Toscana. Así, el espacio fue adornado con guirnaldas de luces, flores blancas y mesas de madera vestidas con mantelería rústica.

El reencuentro entre Antonio Banderas y Melanie Griffith

Minutos antes de que los novios recibiesen a sus primeros invitados, ha tenido lugar uno de los momentos más esperados y especiales de su boda. Y este no es otro que el reencuentro del actor malagueño con la que un día fue su mujer, Melanie Griffith. Fue la noche del jueves, 16 de octubre, cuando la expareja disfrutó de una cena familiar junto a su hija y su novio.

La cita tuvo lugar en uno de los restaurantes de la zona, valorado con una estrella Michelin, que se convirtió en el escenario de un reencuentro cargado de emoción y cariño. Y es que, desde su ruptura, Antonio y Melanie siempre han mantenido una relación cordial por el bien de su hija en común.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Lecturas, el intérprete de La máscara del zorro llegó al local en un coche privado y sin la compañía de Nicole Kimpel. Fue dentro del restaurante cuando este se reunió con Melanie Griffith. “Antonio estaba sentado enfrente de su hija, no a su lado. Antes de irse, se levantó, se acercó a ella y se dieron un abrazo muy cariñoso. Se notaba que era un momento especial, de esos que emocionan incluso a los que ven de lejos”, sostienen los testigos consultados por la revista del corazón.