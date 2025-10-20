España

La gran preocupación de Melanie Griffith por la boda de Stella del Carmen: “Está molestando a todos, entrometiéndose sin parar”

La exmujer de Antonio Banderas habría asumido la organización de la boda de su hija pequeña hasta un punto preocupante

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Antonio Banderas y Melanie Griffith
Antonio Banderas y Melanie Griffith junto a su hija Stella. (Instagram)

La boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski fue todo lo que cabía esperar de una historia de amor con apellido de Hollywood y alma mediterránea: íntima, elegante y, sobre todo, blindada. El enlace, celebrado el pasado 18 de octubre en Valladolid, tuvo lugar en la majestuosa Abadía Retuerta LeDomaine, un enclave rodeado de viñedos que garantizó la máxima privacidad para los novios y sus invitados. Sin embargo, detrás de este cuento de hadas se escondían semanas de nervios, desencuentros y una protagonista inesperada: Melanie Griffith, la madre de la novia.

El escenario elegido por Stella y Alex no podía ser más idílico. La antigua abadía del siglo XII, convertida en hotel de lujo, se transformó en un refugio para un enlace discreto en el que primaron los afectos sobre la ostentación. Pocos invitados, máxima reserva y una atmósfera cargada de simbolismo. Allí, Antonio Banderas ejerció de padrino y, fiel a su carácter afable, incluso se acercó a saludar a la prensa que aguardaba fuera del recinto. “Estoy feliz, ha sido un día maravilloso”, comentó sonriente antes de regresar a Málaga en su avión privado.

De Melanie Griffith, en cambio, no se vio ni la sombra. La actriz, que viajó a España para la boda de su única hija con Banderas, evitó cualquier exposición pública. No hubo fotografías, declaraciones ni apariciones improvisadas. Según apunta el medio estadounidense National Enquirer, su decisión de desaparecer del foco mediático no fue casual: detrás habría una mezcla de agotamiento emocional y tensión previa por los preparativos del enlace.

Antonio Banderas brinda tras la
Antonio Banderas brinda tras la celebración de la boda de su hija, Stella del Carmen. (Europa Press).

“¡Esto es demasiado para Stella y Antonio!"

Según desvela el National Enquirer, Melanie Griffith se implicó en la boda “como si fuera su propio proyecto”. Desde los arreglos florales hasta la elección del menú o el viaje de novios, la actriz quiso supervisarlo todo. “Melanie es una persona que es de naturaleza preocupada”, afirma una fuente citada por el medio.

El propio Antonio Banderas habría tenido que intervenir para poner límites. Con su temperamento sereno y diplomático, el actor malagueño pidió a su exmujer que “bajara el ritmo” y dejara que los novios disfrutaran de la organización sin tanta presión. “A Antonio no le gusta que lo despierten en mitad de la noche solo porque Melanie tiene una idea genial de lo que funcionaría para la boda”, desliza la misma fuente. “Melanie se considera la organizadora de bodas de facto, pero está molestando a todos, entrometiéndose sin parar y preocupándose hasta el cansancio antes del gran día".

A pesar de mantener una relación cordial desde su divorcio en 2014, los antiguos protagonistas de Two Much habrían vivido momentos de cierta fricción durante los meses previos al enlace. “¡Esto es demasiado para Stella y Antonio!”, asegura al medio la fuente del entorno familiar. El actor, que comparte su vida desde hace años con la banquera Nicole Kimpel, intentó mediar entre madre e hija, priorizando la calma y el bienestar emocional de ambas: “Antonio tiene una vida agradable, tranquila y pacífica con Nicole, y está instando a Melanie a calmarse”.

Melanie, por su parte, habría actuado movida por una mezcla de amor maternal y nostalgia.Melanie no pretende ser pesada. Solo quiere que todo sea perfecto para su pequeña”, puntualiza la fuente estadounidense. “Stella sigue siendo su ‘bebé’”.

Stella del Carmen ha celebrado
Stella del Carmen ha celebrado su despedida de soltera. (Instagram @stellabanderasgriffith)

Antonio Banderas Melanie Griffith Stella del Carmen

