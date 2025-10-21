Gabriel Rufián explica su baile viral con Ester Expósito en ‘La Revuelta’ y cuenta una anécdota con Ábalos: “Mandaba mucho y negoció con nosotros como el mandamás”

Gabriel Rufián en 'La Revuelta' (RTVE)

Gabriel Rufián ha sido el primer político - en activo - en sentarse - porque Pedro Sánchez mandó una carta y un video hace unos días - con David Broncano en La Revuelta. De regalo, ha traído varios discos de músicos catalanes, aceite de Jaén - porque la familia de su padre es de allí -, y aquel chándal de Adidas que tanto revuelo causó en su día por haberlo llevado puesto en el Congreso.

“Nunca jamás invites a Mazón: Mazón a prisión”

“¿Cuánto tiempo llevas en el Congreso?”, ha preguntado Broncano. “Dieciocho meses”, ha bromeado Rufián, haciendo referencia a sus propias declaraciones, de hace unos años, en las que aseguraba que, pasado ese tiempo, abandonaría el Congreso. Broncano no ha desperdiciado la ocasión: “Dijiste en su momento que ibas a estar solo un año y medio en el Congreso español y te has agarrado ahí...”. “Porque metieron a la gente en la cárcel, entonces nos pidieron quedarnos”, concretamente “Junqueras y compañía”, ha explicado el político.

Conversando sobre posibles invitados del otro lado del espectro político español, y por petición del presentador, Rufián ha mandado un mensaje directamente a Feijóo, “de congresista a congresista”: “Alberto, vente que si no vendrá Ayuso”, ha soltado, con pulla incluida, el dirigente. “Con eso lo entenderá”, ha explicado, respaldado con un “eso es lo que más le despierta a él” de Broncano. Y Rufián ha añadido, con seriedad: “Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón”. “Mazón a prisión”, ha sentenciado, a lo que Broncano ha bromeado “no vaya a ser que ese día se rompa una tubería aquí (...) se rompe una tubería y cuando nos damos cuenta está ahí en la sandwichería de aquí al lado”, mientras el equipo acompañaba la broma con un rótulo que leía “le mandaremos un mensaje para venir cinco horas tarde”.

El último punto del pacto de la investidura es “y algún día se votará el estatus político de Catalunya”

“Yo con Ábalos traté en el 19, cuando la investidura”, en “una negociación tres a tres”. “El tío mandaba mucho y negoció con nosotros como el mandamás”. “De ahí la problemática, que el tío tenía poder”, ha comentado Broncano, antes de preguntar por alguna anécdota de Rufián con el exministro de Fomento. “Pues me acuerdo una vez”, ha empezado a contar Rufián, antes de ser interrumpido con un “te dijo mira ¡Vaya tetas esa! Madre mía niño, si la pillo... le pongo el hemiciclo que maemía..." del presentador.

“Estábamos los de Esquerra todo el rato pensando ‘a ver cómo metemos lo del Referéndum”, porque “nosotros por lo que sea queremos que en Catalunya se vote” la independencia. “Estábamos en eso y recuerdo que yo dije: ‘bueno, pues yo lo digo hoy, a ver que pasa’”, así que dijo, en reunión, “esto algún día de la Independencia se tendrá que votar’, y Ábalos dice: ‘Sí, claro. Algún día. Ponlo, ponlo”. “Y nadie se acuerda, pero en el pacto de la investidura, el último punto es ‘y algún día se votará el estatus político de Catalunya’”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Sobre lo de Ester Expósito: “Peor que bailar es robar”

Rufián no ha podido evitar una cuestión que ha puesto su nombre en tendencia esta semana: su baile viral con Ester Expósito. Un desafortunado “¡Que baile!" de algún asistente ha recordado a Broncano la polémica. “Te saco el tema de la forma más neutra posible”, sin hacer siquiera alusión directa al hecho. “Pocos congresistas o diputados tienen presencia en prensa del corazón o en la prensa rosa... ¿Sensaciones, forma de encajarlo?"

“Intentamos ser normales, pero sí que es cierto que a mi a veces se me olvida que tengo una diana así de grande”, ha empezado a responder. “¿Cuál era la diana?" pregunta Broncano, “¿Cuál era la pregunta?" responde Rufián. Al final lo ha acabado explicando: acudió con amigos porque “uno de ellos se casa” y coincidió allí con el grupo de Expósito. Sobre la actriz, contó que es “maravillosa y simpatiquísima” y elogió su valentía en temas políticos como Gaza. Según relató, “ella bailó con todo el mundo, durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más”. Rufián minimizó el revuelo, explicando que todo llega por ser personaje público, y que aunque “no gusta”, “peor que bailar es robar”.

Enfrentado a “Las preguntas clásicas”, Rufián no dudó en desvelar datos personales. Su patrimonio declarado asciende a 28.000 euros - tras la compra de un coche de segunda mano - y mantiene una deuda hipotecaria asociada a la vivienda de su hijo. A la tradicional cuestión sobre sexo, respondió con humor: “Solo seis puntos y todo para mí, que aquí hay mucha soledad. Por eso luego en el hemiciclo tengo tan mala hostia”. “Yo creo que Feijóo te puede superar fácilmente en ambas”, ha bromeado el presentador.

Gabriel Rufián pide a Pedro Sánchez medidas para abaratar la vivienda y el presidente culpa al PP.

“Una familia, una casa”

Rufián repitió las declaraciones que hizo la semana pasada en el Congreso, sobre el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria. Defendió que “la gente que tiene pasta” debería dejar de invertir en casas y dedicar su dinero a “oro, Bolsa, criptomonedas o vino, pero no en casas”. Y lanzó: “Quien quiera especular con la vivienda, que pague muchísimos más impuestos, porque si no, nos vamos al carajo”. Cerró su intervención con una declaración de intenciones: “Una familia, una casa. Para mí, debería ser sagrado”. “Tú tienes muchas casas, David”, le ha increpado su propio equipo, a lo que Broncano se ha defendido con un “he tenido una suerte increíble, tengo una casa en la que vivo normalmente y luego una casa en el campo para ir de vez cuando, pero no especulo con ellas, son pa’ mí, ni las alquilo ni hago nada”.