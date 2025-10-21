España

Gabriel Rufián explica su baile viral con Ester Expósito en ‘La Revuelta’ y cuenta una anécdota con Ábalos: “Mandaba mucho y negoció con nosotros como el mandamás”

El portavoz de ERC en el Congreso ha pedido a Broncano que “nunca jamás” invite a Mazón al programa, añadiendo que “Mazón, a prisión” y ha vuelto a reivindicar la regulación del mercado de la vivienda

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Gabriel Rufián en 'La Revuelta'
Gabriel Rufián en 'La Revuelta' (RTVE)

Gabriel Rufián ha sido el primer político - en activo - en sentarse - porque Pedro Sánchez mandó una carta y un video hace unos días - con David Broncano en La Revuelta. De regalo, ha traído varios discos de músicos catalanes, aceite de Jaén - porque la familia de su padre es de allí -, y aquel chándal de Adidas que tanto revuelo causó en su día por haberlo llevado puesto en el Congreso.

“Nunca jamás invites a Mazón: Mazón a prisión”

“¿Cuánto tiempo llevas en el Congreso?”, ha preguntado Broncano. “Dieciocho meses”, ha bromeado Rufián, haciendo referencia a sus propias declaraciones, de hace unos años, en las que aseguraba que, pasado ese tiempo, abandonaría el Congreso. Broncano no ha desperdiciado la ocasión: “Dijiste en su momento que ibas a estar solo un año y medio en el Congreso español y te has agarrado ahí...”. “Porque metieron a la gente en la cárcel, entonces nos pidieron quedarnos”, concretamente “Junqueras y compañía”, ha explicado el político.

Conversando sobre posibles invitados del otro lado del espectro político español, y por petición del presentador, Rufián ha mandado un mensaje directamente a Feijóo, “de congresista a congresista”: “Alberto, vente que si no vendrá Ayuso”, ha soltado, con pulla incluida, el dirigente. “Con eso lo entenderá”, ha explicado, respaldado con un “eso es lo que más le despierta a él” de Broncano. Y Rufián ha añadido, con seriedad: “Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón”. “Mazón a prisión”, ha sentenciado, a lo que Broncano ha bromeado “no vaya a ser que ese día se rompa una tubería aquí (...) se rompe una tubería y cuando nos damos cuenta está ahí en la sandwichería de aquí al lado”, mientras el equipo acompañaba la broma con un rótulo que leía “le mandaremos un mensaje para venir cinco horas tarde”.

El último punto del pacto de la investidura es “y algún día se votará el estatus político de Catalunya”

“Yo con Ábalos traté en el 19, cuando la investidura”, en “una negociación tres a tres”. “El tío mandaba mucho y negoció con nosotros como el mandamás”. “De ahí la problemática, que el tío tenía poder”, ha comentado Broncano, antes de preguntar por alguna anécdota de Rufián con el exministro de Fomento. “Pues me acuerdo una vez”, ha empezado a contar Rufián, antes de ser interrumpido con un “te dijo mira ¡Vaya tetas esa! Madre mía niño, si la pillo... le pongo el hemiciclo que maemía..." del presentador.

“Estábamos los de Esquerra todo el rato pensando ‘a ver cómo metemos lo del Referéndum”, porque “nosotros por lo que sea queremos que en Catalunya se vote” la independencia. “Estábamos en eso y recuerdo que yo dije: ‘bueno, pues yo lo digo hoy, a ver que pasa’”, así que dijo, en reunión, “esto algún día de la Independencia se tendrá que votar’, y Ábalos dice: ‘Sí, claro. Algún día. Ponlo, ponlo”. “Y nadie se acuerda, pero en el pacto de la investidura, el último punto es ‘y algún día se votará el estatus político de Catalunya’”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Sobre lo de Ester Expósito: “Peor que bailar es robar”

Rufián no ha podido evitar una cuestión que ha puesto su nombre en tendencia esta semana: su baile viral con Ester Expósito. Un desafortunado “¡Que baile!" de algún asistente ha recordado a Broncano la polémica. “Te saco el tema de la forma más neutra posible”, sin hacer siquiera alusión directa al hecho. “Pocos congresistas o diputados tienen presencia en prensa del corazón o en la prensa rosa... ¿Sensaciones, forma de encajarlo?"

“Intentamos ser normales, pero sí que es cierto que a mi a veces se me olvida que tengo una diana así de grande”, ha empezado a responder. “¿Cuál era la diana?" pregunta Broncano, “¿Cuál era la pregunta?" responde Rufián. Al final lo ha acabado explicando: acudió con amigos porque “uno de ellos se casa” y coincidió allí con el grupo de Expósito. Sobre la actriz, contó que es “maravillosa y simpatiquísima” y elogió su valentía en temas políticos como Gaza. Según relató, “ella bailó con todo el mundo, durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más”. Rufián minimizó el revuelo, explicando que todo llega por ser personaje público, y que aunque “no gusta”, “peor que bailar es robar”.

Enfrentado a “Las preguntas clásicas”, Rufián no dudó en desvelar datos personales. Su patrimonio declarado asciende a 28.000 euros - tras la compra de un coche de segunda mano - y mantiene una deuda hipotecaria asociada a la vivienda de su hijo. A la tradicional cuestión sobre sexo, respondió con humor: “Solo seis puntos y todo para mí, que aquí hay mucha soledad. Por eso luego en el hemiciclo tengo tan mala hostia”. “Yo creo que Feijóo te puede superar fácilmente en ambas”, ha bromeado el presentador.

Gabriel Rufián pide a Pedro Sánchez medidas para abaratar la vivienda y el presidente culpa al PP.

“Una familia, una casa”

Rufián repitió las declaraciones que hizo la semana pasada en el Congreso, sobre el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria. Defendió que “la gente que tiene pasta” debería dejar de invertir en casas y dedicar su dinero a “oro, Bolsa, criptomonedas o vino, pero no en casas”. Y lanzó: “Quien quiera especular con la vivienda, que pague muchísimos más impuestos, porque si no, nos vamos al carajo”. Cerró su intervención con una declaración de intenciones: “Una familia, una casa. Para mí, debería ser sagrado”. “Tú tienes muchas casas, David”, le ha increpado su propio equipo, a lo que Broncano se ha defendido con un “he tenido una suerte increíble, tengo una casa en la que vivo normalmente y luego una casa en el campo para ir de vez cuando, pero no especulo con ellas, son pa’ mí, ni las alquilo ni hago nada”.

Temas Relacionados

Gabriel RufianDavid BroncanoERCEster ExpósitoLa RevueltaRTVELa 1Televisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-televisiónEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

Aldama ha asegurado en ‘Telemadrid’ haber presentado un documento ante el Tribunal Supremo que detalla pagos en efectivo, supuestas comisiones por contratos públicos, y menciones a movimientos de fondos en el extranjero que implican a figuras relevantes dentro del PSOE

Aldama afirma haber entregado 20.000

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 20 de octubre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Cupón Diario

Ranking Apple en España: “Golden” de HUNTR/X arrasa el top 10 de las canciones más escuchadas del momento

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Ranking Apple en España: “Golden”

Rosalía paraliza el centro de Madrid... para nada: la sorpresa se le va de las manos y desaparece por falta de seguridad

La cantante ha anunciado el evento a través de un directo en su perfil de TikTok esta misma tarde, donde se ha enterado de que un panel luminoso en Nueva York había filtrado la fecha de su nuevo álbum

Rosalía paraliza el centro de

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Loterías de Catalunya: resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama afirma haber entregado 20.000

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: resultados ganadores

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre el convenio colectivo: “La mitad de tus derechos laborales están en ese papel”

Números ganadores del Super Once del 20 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Ser asalariado y autónomo a la vez en España: así funciona la pluriactividad

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’