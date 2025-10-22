Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

Un doctor realiza un reconocimiento médico a un paciente (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Canva)

Hay una situación habitual para muchos trabajadores que, tras una baja médica, reciben el alta de su médico de cabecera aunque todavía no se ven en condiciones de regresar al puesto. El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido en TikTok como @juanmalorentelaboralista, advierte de un paso esencial que casi nadie conoce: pedir el reconocimiento médico.

Lorente insiste en la importancia de actuar de inmediato: “Si tú no estás para reincorporarte, pero tu médico de cabecera te da el alta, automáticamente le tienes que mandar un correo electrónico a la empresa o un WhatsApp o comunicarlo por escrito de alguna manera", explica el abogado en su publicación. Este primer movimiento debe realizarse incluso antes de regresar físicamente al lugar de trabajo.

El mensaje debe incluir tres solicitudes concretas. En primer lugar, el trabajador debe pedir su reincorporación, dado que el alta médica ya está en vigor. En segundo, es conveniente solicitar las vacaciones no disfrutadas, si las hubiera acumuladas. Pero la petición verdaderamente fundamental es la del reconocimiento médico: “Tienes que pedirle el reconocimiento médico. ¿Por qué? Porque el reconocimiento médico lo que va a comprobar es si estás apta o no estás apta para reincorporarte a tu trabajo", detalla Lorente en el vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

Tres escenarios posibles tras el reconocimiento médico

El resultado de este examen marcará el futuro inmediato del trabajador. Según explica Lorente en su vídeo, existen tres posibles desenlaces. El primero es el de persona apta, es decir, el empleado está en condiciones de reincorporarse a sus funciones habituales. La segunda posibilidad es que el resultado del reconocimiento sea “apto con limitaciones”, en cuyo caso, “la empresa tiene que adaptarte el puesto a tu problemática física”.

La tercera opción, la más relevante para quienes se sienten incapaces de volver, es que el informe indique no apto: “No estás para trabajar, no puedes reincorporarte, a no ser que la empresa te recoloque en un puesto totalmente diferente”.

Si no hay ningún puesto para el que la persona pueda ser recolocada, Lorente resalta que se abre la opción de salida de la empresa con protección laboral: “Vas a poder salir de la empresa con una indemnización de veinte días por año trabajado y con derecho a cobrar el paro. Es decir, que si te han dado de alta, te encuentras fatal, no te puedes reincorporar, pues por lo menos que te vayas de la empresa con una indemnización y con una prestación por desempleo también”, afirma el abogado en TikTok.

La importancia de conocer el procedimiento

Según la descripción publicada junto al vídeo, “El reconocimiento médico es algo muy importante si te dan de alta y tú no estás para trabajar”. Lorente lamenta el desconocimiento generalizado respecto a este derecho, subrayando: “He tenido varias consultas esta semana sobre esto y no entiendo cómo los trabajadores no lo conocen”.

En definitiva, pedir el reconocimiento médico a la empresa tras un alta médica dudosa puede suponer la diferencia entre regresar en condiciones inadecuadas o proteger tu salud y tus derechos laborales.