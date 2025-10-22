España

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, explica un truco para que los niños se duerman pronto: “Necesitan sentirse seguros”

Estos son los pasos que sigue el especialista para que los pequeños ganen confianza

Aarón Caballero Illescas

Guardar
Fragmento del TikTok en el que habla sobre un método para que los niños puedn dormirse pronto. (@soyalvarobilbao)

Si eres padre o madre, lo normal es que el bienestar de tus hijos sea una de tus prioridades. Precisamente, uno de los aspectos que más preocupa a los pequeños del hogar es la hora de dormir.

Muchos de ellos tienen diferentes miedos e inseguridades, un tema que puede ser difícil de abordar para algunos padres. Por este motivo, Álvaro Bilbao, neuropsicólogo que publica contenido en redes sociales, ha explicado el procedimiento que sigue en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@soyalvarobilbao).

Cómo hacer que tus hijos se duerman pronto

“Necesitan sentirse seguros”, afirma Álvaro Bilbao, destacando la importancia de la seguridad emocional en los niños a la hora de dormir. Para lograrlo, hay varios puntos clave que se deben seguir.

En primer lugar, es fundamental acompañar a los niños durante el proceso de quedarse dormidos. Esto no significa vigilarles, sino ofrecerles un apoyo que reduzca la angustia que sienten al separarse de sus padres. La sensación de seguridad permite que se relajen y concilien el sueño mejor.

Otro aspecto importante es preparar emocionalmente al niño durante todo el día. Mantener rutinas, momentos de calma y refuerzos positivos ayudan a que se sientan confiados por la noche, como si estuvieran acompañados, incluso cuando los padres no están físicamente a su lado.

Asimismo, es necesario establecer límites claros con las peticiones antes de dormir. Por ejemplo, si se establece que hay un máximo de dos libros, hay que respetarlo. Pese a que puedan tener miedo, no hay que ceder a cada una de las demandas que piden. Es importante tener claro que hay que acompañarles emocionalmente, sin consentirles.

Por otra parte, los niños deben completar la última parte del proceso de quedarse dormidos de manera autónoma, mientras los padres permanecen presentes en la habitación pero sin contacto físico. Este enfoque permite que los pequeños ganen seguridad y confianza en sí mismos, aprendiendo a manejar la transición entre la vigilia y el sueño de forma independiente.

Esta ayuda debe ir reduciéndose progresivamente hasta que llegue el momento en el que estén completamente preparados para dormir solos sin ningún tipo de intervención o supervisión de los padres.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

La importancia del ambiente y la rutina antes de dormir

Además de acompañar emocionalmente a los niños, el entorno y las rutinas que se establecen antes de dormir son fundamentales. Un dormitorio tranquilo, con iluminación tenue y temperatura agradable, ayuda a que el cerebro perciba que es momento de relajarse. Evitar ruidos fuertes, dispositivos electrónicos y juegos muy estimulantes antes de dormir es fundamental.

Incorporar rutinas, como leer juntos un cuento, escuchar música suave o realizar ejercicios de respiración simples, también contribuye a que el niño asocie ciertas acciones con la llegada del sueño.

Estos hábitos ayudan a que el reloj biológico interno se regule de manera natural, favoreciendo un descanso más profundo y reparador. Además, preparar el ambiente y mantener rutinas estables no solo beneficia el sueño, sino que refuerza la sensación de seguridad y confianza.

