La historia de amor de Roro y Pablo: de no mirarse en el instituto a reencontrarse en Tinder años después e ir juntos a China para preparar La Velada del Año

Roro y Pablo, la pareja viral de redes sociales. (Instagram)

Este sábado, Roro se subirá de nuevo al ring de La Velada del Año de Ibai. Su fama surgió con las recetas que cocinaba para Pablo, su novio, pero la historia que sostiene buena parte de su personaje en redes empezó mucho antes: ambos coincidieron en el instituto sin hablarse y no fue hasta la universidad, tras reencontrarse en una aplicación de citas, cuando comenzaron una relación que hoy atraviesa sus vídeos, su discurso público y su marca personal.

La influencer, nacida el 1 de marzo de 2002, acumula más de 15 millones de seguidores entre plataformas y uno de sus vídeos más conocidos, el tutorial de pappardelle con ragú de pato a la naranja que la disparó en mayo de 2024 y suma 86 millones de visualizaciones. Roro, nombre con el que se conoce a Rocío López Bueno, se ha convertido en una de las figuras más visibles de internet en España en apenas dos años.

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La mayoría de sus publicaciones superan el millón de reproducciones y su fórmula narrativa se apoya de forma recurrente en una frase ya identificable para su audiencia: “Hoy a Pablo le apetecía...”. Esa construcción, que adapta tanto a recetas como a retos ajenos a la cocina, ha acabado dando título incluso a su libro, Hoy a Roro le apetecía. La exposición de su relación con Pablo también ha colocado a la pareja en el centro de críticas en las redes, donde algunos usuarios la han acusado de proyectar una imagen asociada al modelo tradwife, una etiqueta que ella rechaza.

La creadora de contenido Fabiana Sevillano comparte los detalles de su intenso entrenamiento para 'La Velada', hablando de los desafíos del calor en Sevilla y la sorprendente evolución física y mental que ha experimentado.

Cómo se conocieron Roro y Pablo

La propia creadora ha explicado que ambos se conocían desde la etapa escolar, compartían amigos en común y coincidieron en el instituto, pero nunca llegaron a hablar. El cambio llegó años después, cuando estudiaban Traducción e Interpretación en la Universidad Pontificia de Comillas: “Nos conocíamos en el instituto. Teníamos todos los amigos en común, pero nunca habíamos hablado. Y en segundo de carrera, como cuatro años después, lo conocí a través de Tinder”, ha contado.

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A partir de ese momento iniciaron una relación que supera ya los cinco años. De esta manera, la pareja no nació en las aulas del instituto, sino en ese segundo encuentro ya en la etapa universitaria. Pablo ocupa un lugar central en la identidad digital de Roro, aunque aparezca de forma indirecta. Él es el destinatario de muchas de sus recetas, el nombre que activa el gancho de entrada de sus vídeos y una pieza reconocible de un relato sentimental que ella presenta como una forma de expresar afecto a través de la comida.

Roro Bueno y su novio Pablo. (@roro.bueno)

La vida personal de Roro

Antes de su salto a la fama, la vida de Roro estuvo marcada por la inestabilidad. Nació en Madrid, creció en Alemania porque sus padres, un cocinero y una traductora, trabajaban allí en su propio local de comida española, y más tarde la familia regresó a España, primero a Alicante y después de nuevo a Madrid. Pasó por 12 colegios, cambió otras tantas veces de grupo de amigos y sufrió insultos de compañeros en Alemania por no adaptarse al idioma y en España por su carácter tímido y reservado.

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Ese contexto explica parte de sus intereses actuales. La cocina y los idiomas la acompañan desde pequeña, heredados de sus padres, y durante los años más complicados en el colegio la comida fue para ella un refugio, una experiencia que, según ha confesado públicamente, derivó en un trastorno de la conducta alimentaria.

De izquierda a derecha, la creadora de contenido española Roro y la mexicana Samy Rivers. (Redes sociales)

En la universidad consolidó además un perfil académico y lingüístico que también aparece en su contenido: estudió Traducción e Interpretación y habla español, inglés, alemán y chino. En sus redes combina esas facetas con vídeos en los que cocina en alemán o muestra entrenamientos en China para preparar su participación en La Velada del Año. Su vínculo con el deporte precede a la fama. Antes de hacerse conocida, ya publicaba vídeos entrenando en el gimnasio, y en 2024 se enfrentó en un combate de boxeo amateur a Abby en La Velada del Año 5.

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Este 25 de julio repetirá experiencia contra Sammy Rivers en la sexta edición del evento de Ibai Llanos. Para su entrenamiento, la joven se ha preparado en China con monjes Shaolin en un templo en el que le han enseñado las técnicas clásicas del kung fu. “Nos levantamos muy temprano, sobre las 5:30 desayunamos rápido y prácticamente todo el día gira alrededor del entrenamiento. Hay sesiones físicas, ejercicios técnicos, estiramientos, trabajo mental… Luego comes y vuelves a entrenar. Sin descansar hasta las 19:00. Acabas el día agotada", contó a ¡Hola! sobre su experiencia.