España

El Gobierno aprueba tipificar como delito la violencia vicaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo: La ministra
Imagen de archivo: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una imagen de archivo. (Jesús Hellín - Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria. Impulsada por el Ministerio de Igualdad, la norma definirá esta forma de violencia de género dirigida principalmente contra la infancia y la adolescencia y la tipificará en el Código Penal.

La norma viene motivada por la “durísima realidad de la violencia vicaria”, ha valorado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Desde que hay registros en 2013, 65 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria. Solamente en 2024, fueron 9 los niños y niñas asesinados y, este año, lamentablemente tenemos que referir 3 víctimas”, ha informado.

El anteproyecto ha sido desarrollado en colaboración con los ministerios de Juventud e Infancia y Justicia. La norma reconocerá y definirá legalmente la violencia vicaria como “aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta”, principalmente los menores, descendientes, personas con discapacidad, padres, hermanos y nuevas parejas.

La ley castigará esta violencia como delito específico, con penas de 6 meses a 3 años de cárcel, dependiendo de la gravedad; y reconocerá a sus víctimas como víctimas de violencia de género. Su objetivo final será desarrollar el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge varias decenas de medidas relativas a la violencia vicaria.

La norma castigará a quienes sigan utilizando el falso síndrome de alienación parental o figuras similares prohibidas por la ley para separar a una madre de sus hijos e incidirá en que todos los menores de edad tienen derechos a ser escuchados ante decisiones judiciales o administrativas que vayan a afectar a sus vidas. A su vez, castigará con mayor dureza los asesinatos vicarios. Para ello, se llevarán a cabo modificaciones en la Ley Integral contra la Violencia de Género, que celebra este año su 20 aniversario, así como el Código Penal y la Ley de Protección Jurídica del Menor, entre otras.

65 víctimas por violencia vicaria

Concentración en Bilbao para denunciar
Concentración en Bilbao para denunciar el crimen de una niña de 13 años a manos de su padre el 30 de mayo. (David de Haro / Europa Press)

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que busca hacer daño a las mujeres a partir del daño a personas cercanas, como familiares o nuevas parejas. Las principales víctimas de estos ataques son los hijos de las mujeres que sufren violencia machista. Este 2025, han sido tres menores los asesinados por la violencia vicaria: Nadia (5 años), Eva Yasmin (13 años) y Samiel (2 años).

Nadia falleció el pasado 1 de abril en Llano de Brujas (Murcia) a manos de la expareja de su madre, Jesús J, de 48 años. Según las primeras investigaciones, la menor murió por intoxicación después de una ingesta masiva de pastillas que Jesús J le habría administrado en el coche, camino a su casa. Tras envenenar a la niña, el asesino llamó a la madre para decirle: “La niña ya está en el cielo”. Fueron los padres del detenido quienes localizaron el cuerpo de Nadia en el domicilio de Llano de Brujas, que falleció pese a los intentos de los sanitarios de reanimarla.

Eva Yasmin fue asesinada la madrugada del 30 de mayo, en Bilbao, por su padre, Pedro Gonzalo, de 43 años. El agresor atacó a su esposa y después acuchilló a su hija. La mujer logró escapar del domicilio para pedir ayuda, pero para cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, la niña había fallecido y Pedro Gonzalo se había suicidado.

Samuel también murió a manos de su padre, Leonardo David Arenas R. (34 años) el pasado 25 de junio. El hombre, natural de Colombia, apuñaló a su pareja y asfixió al menor en su propio domicilio.

Temas Relacionados

Violencia de géneroViolencia machistaViolencia contra las mujeresAgresiones a menoresConsejo de MinistrosMinisterio de IgualdadAna RedondoGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Jacobo Fitz-James, el gran ausente en la boda de Cayetano Martínez de Irujo: los tres motivos que impiden su presencia en el enlace

El tercer hijo de la duquesa de Alba ha enviado una carta al palacio de Liria explicando los motivos por los que no podrá acudir a la boda

Jacobo Fitz-James, el gran ausente

Ya tiene fecha “el eclipse solar del siglo”: será el más largo y no se repetirá hasta el año 2114

Se trata de uno de los eclipses más esperados por los astrónomos debido debido a su extraordinaria duración y visibilidad desde lugares históricos

Ya tiene fecha “el eclipse

La Aemet activa la alerta roja por lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera: “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces”

Los meteorólogos prevén la caída de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso permanecerá activo hasta las 16 horas

La Aemet activa la alerta

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 2 Super

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

La organización advierte que el coste de los alimentos básicos es cada vez mayor, mientras la retirada de la rebaja del IVA agrava la situación para los hogares españoles

El precio de la carne
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una agente de la Guardia

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

¿Un recibo bancario sirve como prueba en un juicio? Una abogada responde

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”