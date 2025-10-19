España

La guerra sin precedentes en la Liga española por el partido programado en Miami: protestas de los jugadores y hasta seis millones de euros para los clubes

Hace unos días, se confirmó que el encuentro correspondiente a la jornada 17 entre el FC Barcelona y el Villarreal CF se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El partido Villarreal-FC Barcelona se
El partido Villarreal-FC Barcelona se celebrará en Miami el próximo 20 de diciembre. (Europa Press)

El conflicto que está sacudiendo a la Liga española tras la decisión de celebrar el partido Villarreal-FC Barcelona en Miami el próximo 20 de diciembre se ha convertido en una guerra sin precedentes entre clubes, jugadores y organismos. En el centro de la polémica se encuentra la falta de consenso, el cruce de acusaciones públicas y una protesta impulsada por los futbolistas, que ha expuesto el delicado equilibrio institucional del fútbol español ante la tentativa de globalizar su competición.

Hace unos días, se conoció la confirmación oficial de que el encuentro correspondiente a la jornada 17 entre el FC Barcelona y el Villarreal CF no se disputará en el habitual estadio de La Cerámica, sino en el Hard Rock Stadium de Miami, transformándolo en el último partido de LaLiga previo al parón navideño.

Ambos clubes, además de viajar para intentar expandir el fútbol español fuera de nuestras fronteras, obtendrán una sustancial recompensa económica por disputar el partido en Estados Unidos. Tal y como han podido saber desde Rac 1, tanto el Barça como el Villarreal ingresarán entre cinco y seis millones de euros, con un reparto ligeramente mayor para el equipo de Castellón, a fin de compensar la pérdida de ingresos por la taquilla.

Ante la imposibilidad de que una parte considerable de la afición del Villarreal asista al encuentro en La Cerámica, Fernando Roig anunció que “todo abonado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada”. A este compromiso se suma la decisión de que “el club devolverá el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada a aquellos aficionados que no puedan acudir al encuentro”.

La AFE denuncia exclusión y advierte de las dificultades legales por el viaje a Miami

Sin embargo, a pesar de este incentivo económico, esta decisión no ha gustado a todos. Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han denunciado públicamente su exclusión del proceso y la “falta de transparencia y colaboración institucional” de LaLiga, exigiendo detalles sobre el partido y lamentando que “no se ha recibido ninguna información relacionada con el partido, tal y como solicitamos hace dos meses”, según señaló la propia Asociación en un comunicado.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

La AFE, presidida por David Aganzo, criticó también la convocatoria de la reunión por parte de LaLiga para después del inicio de la preventa y venta de entradas, “cuando los futbolistas no tendrían ninguna posibilidad de participar” debido al calendario competitivo. Además, subrayó estar respaldado por el conjunto de “los 20 capitanes de Primera División” en la reclamación de información sobre el proyecto.

El argumento central de la AFE reside en el actual Convenio Colectivo, que regula los desplazamientos y tiempos de concentración de los jugadores dentro del marco nacional. Según indica el Artículo 8, los futbolistas deben permanecer concentrados un máximo de 36 horas previas si se juega en casa o 72 horas para partidos fuera, incluyendo el tiempo de viaje, lo cual, según la AFE, resultaría imposible de cumplir con un desplazamiento internacional de más de 7.000 kilómetros (aproximadamente 4.350 millas).

LaLiga se defiende: “No existe impedimento para programar un encuentro en el extranjero”

Mientras tanto, LaLiga, encabezada por su presidente Javier Tebas, defendió la iniciativa como “conforme al procedimiento normativo aplicable ante los organismos nacionales e internacionales”, insistiendo en que “no existe impedimento convencional para programar un encuentro en el extranjero”, según se recoge en el comunicado difundido por la organización.

La entidad aseguró haber actuado “con plena disposición al diálogo” e indicó que la AFE fue informada puntualmente sobre las dificultades de agenda que impidieron la asistencia de la patronal a la reunión solicitada por los futbolistas, además de recalcar que “se han propuesto hasta tres fechas alternativas para celebrar ese encuentro y garantizar la asistencia efectiva de todas las partes”.

El presidente de LaLiga, Javier
El presidente de LaLiga, Javier Tebas. (Europa Press)

“Reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga”

La disputa ha alcanzado un nivel más alto cuando la AFE anunció la convocatoria de una protesta simbólica durante la novena jornada de la competición, respaldada por los capitanes de todos los clubes, según ha informado Mundo Deportivo. “Los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”, especificó el sindicato.

Este gesto se materializó con parones al comienzo de cada partido, empezando por el encuentro entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol. Durante los partidos del domingo y el lunes, se espera que también se sucedan parones antes de comenzar el juego.

Por su parte, LaLiga respondió negando tajantemente cualquier falta de transparencia. Desde la organización se incidió en que “la incompatibilidad de agenda fue comunicada de forma inmediata y de buena fe”, añadiendo que “afirmar que el proyecto vulnera el artículo 8 del Convenio Colectivo carece de fundamento” porque “el régimen de concentraciones y desplazamientos puede organizarse en tiempo y forma compatibles con las obligaciones laborales de los futbolistas, garantizando su descanso, seguridad y condiciones de trabajo”.

Desde su aparición por primera vez en 2018, la idea de disputar un partido oficial de LaLiga en Estados Unidos ha generado debates y divisiones internas. La negativa reiterada de la AFE a respaldar la propuesta, la memoria de conflictos anteriores y la referencia a una falta de acuerdo previo refuerzan la percepción de un proyecto que aún no ha recibido el consenso imprescindible para avanzar. “Desconocemos los intereses de la patronal para oficializar un partido cuando tan solo un día antes aseguró a AFE que la aprobación de UEFA no suponía la autorización definitiva”, criticó la AFE el pasado 8 de octubre.

Temas Relacionados

FC BarcelonaVillarrealEstados UnidosMiamiFútbol EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La tarifa de la luz en España para este lunes

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz

El pueblo de Málaga que enamora con su historia, vistas impresionantes y vinos premiados: una parada imprescindible en Andalucía

Su origen exacto se desconoce, pero lo rodean muchas leyendas sobre su nombre. Hoy, Sedella atrae a visitantes de toda España que buscan conocer sus secretos

El pueblo de Málaga que

Un hombre discute con su esposa en el coche y tira del freno de mano a 80 kilómetros por hora: el vehículo da vueltas durante 50 metros con los niños a bordo

El conductor ha sido condenado a seis meses de prisión, aunque no deberá entrar en la cárcel

Un hombre discute con su

Última hora del atraco en el Museo del Louvre: encuentran rota la corona de la Emperatriz, sustraída en el robo

Los atracadores entraron encapuchados al famoso museo y se llevaron siete joyas de valor “inestimable”

Última hora del atraco en

Una mujer de 42 años es encontrada en el apartamento de sus padres tras más de 25 años encerrada por voluntad propia: los vecinos la creían desaparecida

Las autoridades la encontraron con heridas muy graves, casi sin poder moverse y al borde de la muerte

Una mujer de 42 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a cuatro años de

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este lunes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes un accidente laboral, sigue estos pasos”

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de octubre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección