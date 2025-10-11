El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

El jugador de la selección español sub-20 Jesús Fortea durante un partido ante Ucrania de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 (EFE/ Adriana Thomasa)

La selección española sub-20 avanza en el Mundial de Nigeria tras vencer en su último encuentro de octavos de final a Ucrania por 0-1. Suficiente para dar un paso más en la competición que les acerque a la ansiada final. Uno de los nombres que ha llamado la atención es Jesús Fortea. Su desempeño en el campo no pasa desapercibido ni con la selección ni con su club. Tal fue la situación que el Real Madrid llegó a romper su pacto con el Atlético de Madrid para sumar al defensor a sus categorías inferiores. Además, muchos ya auguran que será el sucesor de Dani Carvajal.

El fichaje de Jesús Fortea por el Real Madrid marcó un punto de inflexión en la relación entre los dos principales clubes de la capital española. El club blanco rompió el histórico pacto de no interferencia con el Atlético de Madrid sobre captación de canteranos, desencadenando uno de los movimientos más comentados en la cantera nacional en los últimos años.

Fortea era considerado uno de los talentos más prometedores de la Academia rojiblanca cuando varios equipos europeos, como el Manchester City y el Bayern de Múnich, comenzaron a seguirlo con atención. No obstante, el joven defensa valenciano dejó siempre claro que solo contemplaba cambiar de club si se producía una propuesta formal del Real Madrid, el equipo de su corazón. El pacto de no agresión ya tenía grietas y se hizo trizas cuando el equipo blanco tocó la puerta del valenciano.

El proceso de seguimiento del Real Madrid sobre el futbolista se intensificó a raíz de dos enfrentamientos directos entre las categorías inferiores de ambos clubes. El 19 de febrero de 2022, Fortea actuó con el Cadete B del Atlético en un partido frente al club blanco y repitió papel estelar el 12 de marzo con el Cadete A, en un choque que finalizó con una contundente victoria por cinco goles. Aquellas actuaciones aumentaron el interés blanco y resquebrajaron ese muro entre ambas entidades, tradicionalmente reticentes a este tipo de traspasos en etapas formativas.

La selección española sub-20 celebrando un gol ante Brasil (redes sociales))

El traspaso quedó sellado en el mercado veraniego de 2022, cuando Fortea aceptó la oferta del club merengue. Desde entonces, ha pasado a formar parte de una de las generaciones mejor consideradas de La Fábrica, la estructura de fútbol base del Real Madrid. El lateral derecho se consolidó rápidamente como titular indiscutible en el Juvenil A. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el joven futbolista se convirtió en líder de una generación llamada a asaltar una Youth League que solo ha logrado alzar una vez el Madrid.

A pesar de que se planteó la posibilidad de que ascendiera ya al Real Madrid Castilla, la decisión técnica fue prorrogar su estancia en el juvenil para continuar su desarrollo tutelado y liderar unos retos fundamentales para el club. Para reconquistar el trono nacional y multiplicar las opciones en el continental. El joven defensa cuenta con contrato hasta el año 2026, el máximo permitido según la actual normativa para futbolistas de su edad.

Su familia, Cristiano Ronaldo y el Mundial sub-20

Desde el entorno familiar de Jesús Fortea se subraya el papel esencial que tanto su padre, Jesús, como su madre, Isabel, han ejercido en la carrera del jugador. El joven defensa mantiene un perfil bajo, sin grandes declaraciones y con un enfoque dirigido a progresar en el campo y afianzar su posición en la élite. Según ha confesado en alguna ocasión el propio jugador, tiene como referencia a figuras del club blanco, en particular a Cristiano Ronaldo, cuya camiseta portaba en el momento de firmar su último contrato como juvenil con el Levante, poco antes de iniciar etapa en el Atlético.

Pablo García anotó el único gol de La Furia Roja

Actualmente, Fortea cumple 18 años y ya ostenta la titularidad en la defensa de la selección española sub-20, que compite en el Mundial de la categoría en Chile. Su evolución y madurez han sido apreciadas por los técnicos de la Federación, quienes valoran especialmente su capacidad de adaptación, liderazgo en el vestuario y rendimiento constante en partidos clave. Dicen que será el nuevo Carvajal. De momento, Jesús Fortea tiene una misión: defender la zaga española y tratar de conquistar el Mundial sub-20 de Chile.