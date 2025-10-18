El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

Lamine Yamal. (Isabel Infantes/Reuters)

Cristiano Ronaldo lidera, por sexta vez en la última década, el ranking Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo. El delantero portugués del Al Nassr percibirá 280 millones de dólares en la temporada 2025-2026, una cifra que lo sitúa en la cima del fútbol global y que duplica los ingresos de su histórico rival, Lionel Messi. Además, la lista de este año marca un hito para el fútbol español: Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, se convierte en el primer español en ingresar al top 10 de los jugadores con mayores ingresos.

Ronaldo, a sus 40 años, firmó una renovación de dos años con el Al Nassr que le reportará 230 millones de dólares en salario y primas deportivas, a los que se suman 50 millones por acuerdos comerciales con marcas como Nike, Binance y Herbalife. Esta suma lo coloca muy por delante de Messi, quien ocupa el segundo puesto con 130 millones de dólares, repartidos entre su salario en el Inter Miami (60 millones) y sus contratos de patrocinio (70 millones) con firmas como Adidas, Lay’s y Mastercard.

El podio lo completa Karim Benzema, delantero francés del Al Ittihad, con 104 millones de dólares, según Forbes. Benzema afronta el último año de su contrato en Arabia Saudí y mantiene una importante presencia en redes sociales, aunque lejos de la de Ronaldo y Messi. En el cuarto lugar aparece Kylian Mbappé, quien tras su llegada al Real Madrid gana 95 millones de dólares, mientras que Erling Haaland, del Manchester City, cierra el top cinco con 80 millones.

El ranking de Forbes para la temporada 2025-2026 revela que los diez futbolistas mejor pagados suman ingresos conjuntos de 945 millones. El umbral para entrar en este grupo ha subido respecto al año anterior: Lamine Yamal, con 43 millones, marca el nuevo mínimo, superando el corte de 39 millones que ostentaba Kevin De Bruyne en la edición previa. Yamal, con solo 18 años, no solo es el primer español en la lista, sino también el más joven en la historia de este ranking. Su irrupción se produce tras una temporada en la que ayudó al Barcelona a recuperar el liderato en La Liga y a la selección española a conquistar la Eurocopa de 2024.

Completan el top 10 Vinicius Jr. (Real Madrid, 60 millones), Mohamed Salah (Liverpool, 55 millones), Sadio Mané (Al Nassr, 54 millones) y Jude Bellingham (Real Madrid, 44 millones). La presencia de cuatro jugadores de LaLiga española, tres de la Saudi Pro League y dos de la Premier League evidencian el desplazamiento del poder económico hacia ligas emergentes, especialmente la saudí, que ha alterado el mapa salarial del fútbol de élite.

Tendencias generacionales

El análisis de Forbes pone de relieve la coexistencia de dos tendencias generacionales. Por un lado, veteranos como Ronaldo, Messi y Benzema, todos entre los 37 y 40 años, siguen dominando los primeros puestos. Por otro, la llegada de jóvenes como Yamal y Bellingham (22 años) señala el inicio de un relevo generacional. De hecho, cinco de los diez jugadores mejor pagados tienen 29 años o menos, el mayor porcentaje desde 2020, y la edad media del ranking ha descendido por debajo de los 30 años, el nivel más bajo en cinco temporadas.

Respecto a ediciones anteriores, la lista presenta cambios significativos. Neymar, que el año pasado ocupaba el tercer lugar, ha quedado fuera tras rescindir su contrato con el Al Hilal y regresar al Santos brasileño, lo que supuso una drástica reducción de sus ingresos. Kevin De Bruyne también desaparece del top 10 tras su traspaso al Napoli.