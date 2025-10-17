España

Las 3 plantas que resisten perfectamente el invierno y que darán un toque colorido a tu jardín

Todas tienen un mantenimiento sencillo y necesitan estar protegidas de las grandes rachas de viento

Por Antonio Duro

Plantas en invierno con luz
Plantas en invierno con luz natural. (iStock)

Con la llegada del otoño y las primeras señales del invierno, muchas personas asumen que es momento de despedirse del verde en sus balcones y terrazas, asumiendo que las plantas solo pueden sobrevivir en meses concretos donde la temperatura es más favorable.

Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Existen plantas resistentes al frío que no solo sobreviven, sino que también florecen durante los meses más duros del año, aportando color, frescura y vida al entorno exterior. Las protagonistas de este jardín invernal son tres especies perfectas para balcones. Diferentes entre sí, pero con cualidades muy parecidas.

Elegir las plantas adecuadas es la clave para disfrutar de un espacio natural incluso cuando las temperaturas bajan. Lejos de necesitar invernaderos o cuidados excesivos, estas plantas están diseñadas para resistir el viento, la lluvia e incluso las heladas. Solo requieren algunas precauciones básicas para mantenerse sanas, evitando errores comunes como el exceso de riego o la exposición directa a corrientes de aire.

Ciclámenes y azaleas: resistentes y coloridas

Entre las plantas más populares del invierno se encuentran los ciclámenes, conocidos por su apariencia elegante y sus colores intensos. Estas flores, que van desde el blanco hasta el rosa y el violeta, florecen durante el invierno si se plantan entre octubre y noviembre. Son resistentes a la nieve, aunque sensibles al exceso de agua. Se recomienda regarlas solo cuando el sustrato esté seco al tacto y las hojas empiecen a perder color. Un riego moderado, junto con una fertilización mensual o bimestral, garantizará su buen desarrollo.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Los ciclámenes deben colocarse en rincones protegidos del viento, pero donde reciban buena luz natural. No toleran el calor directo ni las zonas muy expuestas, por lo que un balcón parcialmente cubierto suele ser ideal.

Junto a ellos, las azaleas son una excelente elección para añadir belleza al balcón. Estas plantas ofrecen flores duraderas y coloridas y se adaptan bien a climas fríos si se mantienen en semisombra. Prefieren suelos ligeramente ácidos y con buen drenaje para evitar el encharcamiento. Es fundamental no regarlas en exceso: la diferencia con las anteriores es que las azaleas necesitan una humedad constante para mantenerse saludables.

La flor protagonista del invierno

Si hay una planta que simboliza la elegancia durante el invierno, esa es la camelia. Esta especie, que produce flores de muchos colores, como el blanco o el rojo intenso, soporta temperaturas muy bajas sin perder su esplendor. Además de su belleza, destaca por su facilidad de cultivo: necesita riegos regulares cuando el suelo se seca, y fertilización cada dos meses.

'Camellia sinensis' es la planta
'Camellia sinensis' es la planta del té negro, té verde y matcha. (Monaco Nature Encyclopedia)

La camelia también requiere limpieza periódica para eliminar hojas secas, flores marchitas y ramas dañadas. Esta práctica no solo mejora su aspecto, sino que favorece el crecimiento de nuevos brotes. Para protegerla, basta con colocarla en una maceta grande con tierra bien drenada, alejada de las corrientes de aire, como con el resto.

Con estas tres plantas, ciclámenes, azaleas y camelias, tener un balcón verde y florido incluso en pleno invierno es totalmente posible. Solo se necesita elegir bien, prestar atención a sus cuidados y dejar que la naturaleza haga el resto. Así, hasta los días más grises del año tendrán un rincón de color y vida al alcance de la vista.

