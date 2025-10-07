Octubre es el mes perfecto para plantar estos árboles y plantas perennes casi indestructibles

Hombre plantando en el jardín(Imagen Ilustrativa Infobae)

El arranque del otoño puede hacernos pensar en imágenes muy concretas: hojas caídas, los árboles cada vez más desnudos y un frío que te obliga a quedarte en casa. Esa es la teoría que todos sabemos pero octubre también esconde un gran secreto para los aficionados de la jardinería.

Existen varios árboles y muchas plantas perennes que van a florecer con éxito tras la llegada del curso escolar y antes del invierno. Los resultados de trabajar en esta época del año son: un jardín zen, resistente y prácticamente sin mantenimiento, siempre que elijas las plantas adecuadas en el momento oportuno.

Cultivar una vida sin preocupaciones puede significar simplemente plantar en el momento adecuado con la compañía adecuada. Suficiente para transformar el próximo verano en un remanso de paz y recuperar cada otoño a su máximo potencial. Pero ¿por qué es tan importante este mes?

El mes clave de la jardinería

Una de las principales razones se debe a que el suelo aún es cálido. También la humedad ambiental crea las condiciones ideales para el enraizamiento de las plantas. Este contexto climático proporciona a las plantas plantadas en esta época una ventaja sobre las que se plantan en primavera. Su sistema radicular se desarrolla discretamente bajo tierra durante el invierno, listo para afrontar el calor del verano sin pestañear. Plantar en octubre aporta a su jardín una dinámica natural que facilita el establecimiento y el vigor de las plantas, a la vez que limita el riego.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Otro gran factor es el clima y las precipitaciones, a medida que las lluvias otoñales se asientan lentamente, no hay necesidad de regar cada semana ni preocuparse por la sequía. La humedad otoñal se filtra hasta las raíces, asegurando un crecimiento fuerte y duradero. Mejor aún, las suaves variaciones de temperatura evitan el choque térmico característico de algunas plantaciones primaverales. No solo el suelo es perfecto si no que las lluvias harán el trabajo duro por ti.

Es sí, antes de ponerte manos a la obra debes cubrir los parterres con materiales naturales como hojas caídas, virutas de madera o recortes de césped seco que ayuda a retener la humedad, limitar la evaporación y enriquecer el suelo. Instalar riego por goteo o sistemas de captación de agua de lluvia también puede beneficiarte durante los próximos períodos más cálidos.

¿Qué clase de árboles hay que plantar?

El arce campestre, el amelanchier (de la familia de las rosáceas), el serbal e incluso el almez común son árboles robustos capaces de proporcionar alivio y sombra, a la vez que toleran periodos prolongados de sequía. En cuánto a arbustos, la temporada de otoño es ideal para plantar acacias, jazmín o un brezo. Esto puede añadir color y volumen sin necesidad de un cuidado intensivo.

Entre las variedades esenciales se encuentran la lavanda, la jara, la euforbia, la santolina y la perovskia. En cuánto a las plantas perennes, la gaura, la rudbeckia, la heuchera y los lirios de jardín echan raíces firmes en otoño, ofreciendo paisajes coloridos durante todo el verano sin temor a la escasez de agua.

El conjunto de todas hará que el próximo año disfrutes de un jardín cálido y amplio sin necesidad de gran trabajo en este otoño. Solo debes escoger bien las plantas y aprovechar las condiciones naturales que ofrece esta estación.