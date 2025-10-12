Chacra y Campo

La eficiencia en el riego potencia la competitividad de la alfalfa

En el Área de Riego del Río Dulce, el manejo estratégico del agua define la rentabilidad y el futuro productivo de la alfalfa en Santiago del Estero

Guardar
En el Área de Riego
En el Área de Riego del Río Dulce, el manejo estratégico del agua define la rentabilidad y el futuro productivo de la alfalfa en Santiago del Estero (Foto: Shutterstock)

En el corazón del sistema de riego del Río Dulce, la alfalfa cubre cerca de 20.000 hectáreas y se consolida como el cultivo forrajero más importante de Santiago del Estero. Allí, cada decisión vinculada al uso del agua puede cambiar el resultado de una campaña.

Los rendimientos actuales rondan las 15 toneladas de materia seca por hectárea al año, pero los técnicos del INTA estiman que podrían alcanzar las 20 toneladas con un manejo más eficiente del riego.

En una región de clima semiárido, esa diferencia no solo mejora la rentabilidad, sino que asegura la base forrajera que sostiene la ganadería local.

Los rendimientos actuales rondan las
Los rendimientos actuales rondan las 15 toneladas de materia seca por hectárea al año, pero los técnicos del INTA estiman que podrían alcanzar las 20 toneladas con un manejo más eficiente del riego. (inta)

Tecnología y planificación para aprovechar cada gota

La alfalfa demanda unos 1.250 milímetros de agua por año, de los cuales entre 650 y 720 milímetros deben aportarse mediante riego.

Según los especialistas del INTA Santiago del Estero, lograr una administración precisa de ese caudal es clave para mantener la productividad y garantizar la sustentabilidad del sistema.

Conocer los requerimientos de agua de los cultivos y los momentos críticos en los que el déficit hídrico tiene mayor impacto es fundamental para maximizar los rendimientos”, explicó Gabriel Angella, especialista en riego y gestión del agua. “La correcta planificación del riego en esas etapas asegura un crecimiento adecuado del cultivo.”

Las tecnologías de nivelación, la sistematización de lotes y el control de caudales permiten usar el agua con mayor eficiencia y asegurar un aprovechamiento parejo. A la vez, reducen pérdidas, mejoran la uniformidad de los cortes y fortalecen la competitividad del sector.

Riego eficiente, más productividad

En esta zona, las alfalfas con dos o tres años de implantación suelen ofrecer entre seis y ocho cortes anuales, con intervalos de 25 a 40 días, según el clima y el manejo. “Con una administración eficiente del riego se pueden alcanzar rendimientos promedios de 20 toneladas de materia seca por hectárea”, señaló Mónica Cornacchione, especialista en el cultivo del INTA Santiago del Estero.

Los resultados no solo dependen de la cantidad de agua aplicada, sino también del momento y la forma en que se realiza cada riego.

Un control adecuado del caudal y la frecuencia puede ser determinante para sostener la productividad a lo largo de toda la campaña.

Sustentabilidad y competitividad de la mano

Para los técnicos del INTA, la mejora en el manejo del agua es tanto una necesidad productiva como una estrategia económica.

El futuro de la producción de alfalfa en el Área de Riego del Río Dulce depende en gran parte de una mejora en las prácticas de manejo del agua. Optimizar el riego no es una opción: es una condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y competitividad del cultivo en la región”, concluyó Cornacchione.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaAlfalfaInta

Últimas Noticias

El “lado B” del avance en la tecnificación vitivinícola

La modernización de bodegas y viñedos acelera la eficiencia y reduce costos, pero también genera un impacto silencioso: la posible pérdida de empleos, un desafío social en las regiones productoras. Advierten sobre la necesidad de políticas de capacitación

El “lado B” del avance

Vuelve la lluvia al centro del área agrícola

Tras varias jornadas de altas temperaturas, llegará un frente de tormenta que traerá consigo un marcado descenso térmico

Vuelve la lluvia al centro

Crecieron las exportaciones de arroz, trigo y sorgo

Un informe de la Secretaría de Agricultura de la Nación revela que todos los complejos de cereales registraron un crecimiento destacado en las ventas externas en los primeros ocho meses de 2025

Crecieron las exportaciones de arroz,

El norte argentino como motor de la transición energética

Desde el sector bioenergético remarcan la necesidad de consolidar un marco regulatorio que acompañe el cambio de matriz energética y proteja a las economías regionales

El norte argentino como motor

El silobolsa, una innovación argentina que cambió la forma de guardar granos

Más del 40 % de la producción argentina se conserva en silobolsas, una tecnología local que conquistó al mundo por su practicidad, hermeticidad y bajo costo

El silobolsa, una innovación argentina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque múltiple en Retiro entre

Choque múltiple en Retiro entre cinco autos y un colectivo: hay tres heridos hospitalizados

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales

Receta de pionono salado sin harinas, rápida y fácil

Mar del Plata: atacó a su exjefe a golpes y cuchillazos tras una discusión laboral y fue detenido

Fentanilo mortal, el documental: la peor tragedia sanitaria de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Es argentina, estuvo secuestrada en

Es argentina, estuvo secuestrada en Gaza y espera que Hamas le entregue el cuerpo de su marido: “Necesito darle un entierro digno”

La ONU denunció el aumento de la opresión contra las mujeres en Afganistán: “Están cada vez más cerca de ser eliminadas”

Estonia cerró una carretera que cruza territorio ruso tras detectar movimientos inusuales de las tropas de Putin

Receta de pionono salado sin harinas, rápida y fácil

Reabre un ícono arquitectónico y cultural en París

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina